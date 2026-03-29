Artemis II, el regreso a la Luna con ambición de una nueva carrera espacial

Artemis II El cohete Artemis II SLS de la NASA y la nave espacial Orion a la espera de su posible lanzamiento el 1 de abril. (NASA)

En diciembre de 1968, mientras el mundo parecía fracturarse bajo el peso de conflictos políticos, protestas sociales y tensiones bélicas, tres astronautas a bordo de Apolo 8 hicieron algo que cambió la historia: abandonaron la órbita terrestre y viajaron hacia la Luna. En plena Guerra Fría, con la guerra de Vietnam en curso y movimientos sociales sacudiendo Estados Unidos y Europa, aquella misión ofreció una imagen inesperada: la Tierra vista desde el espacio, pequeña, frágil y compartida.

Casi seis décadas después, en 2026, la historia parece repetirse —aunque con matices distintos—, cuando la Artemis II despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, el próximo 1 de abril (tentativamente). En un mundo nuevamente marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y transformaciones sociales profundas, la humanidad vuelve a mirar hacia la Luna. Esta vez lo hace a través de Artemis II, el primer vuelo tripulado del nuevo programa lunar estadounidense.

El paralelismo no es casual. Así como Apolo 8 simbolizó el poder tecnológico y la ambición de Estados Unidos en plena rivalidad con la Unión Soviética, Artemis II emerge en un contexto donde el liderazgo en el espacio vuelve a ser un indicador de poder global.

La misión Apolo 8 no aterrizó en la Luna, pero su impacto fue inmenso: fue la primera vez que seres humanos viajaron hasta otro cuerpo celeste y orbitaron su superficie. Su famosa fotografía “Earthrise” redefinió la manera en que la humanidad se percibe a sí misma.

Artemis II comparte ese carácter simbólico. Tampoco alunizará, pero marcará el regreso de astronautas al espacio profundo por primera vez desde 1972, cuando terminó el Programa Apolo. Más que una misión técnica, representa un punto de inflexión: el inicio de una nueva era de exploración.

La NASA ha definido este momento como una “Edad de Oro de exploración e innovación”, en la que la Luna deja de ser un destino final para convertirse en una plataforma hacia Marte y más allá.

Misión El aplazamiento hasta al menos el mes de marzo de la misión supone también que los cuatro astronautas que tienen previsto volar en la nave saldrán de la ‘cuarentena. (NASA)

LA MISIÓN.

Artemis II será el primer vuelo tripulado de la nave Orion, impulsada por el cohete Space Launch System. A bordo viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

El viaje comenzará con un lanzamiento potente que colocará a Orion en órbita terrestre. A diferencia de las misiones Apolo, que rápidamente se dirigían hacia la Luna, Artemis II dedicará tiempo a probar sistemas críticos cerca de la Tierra. La nave realizará dos órbitas iniciales, elevándose hasta una órbita terrestre alta, muy por encima de la Estación Espacial Internacional.

Allí, los astronautas llevarán a cabo una demostración clave: tomarán el control manual de la nave para maniobrar alrededor de la etapa superior del cohete. Esta maniobra simula futuras operaciones de acoplamiento en órbita lunar, esenciales para misiones posteriores.

Tras comprobar los sistemas, Orion realizará la maniobra de inyección translunar, iniciando un viaje de cuatro días hacia la Luna. Durante el trayecto, los astronautas evaluarán sistemas de soporte vital, probarán comunicaciones en el espacio profundo y practicarán procedimientos de emergencia.

El momento más significativo llegará al rodear el lado oculto de la Luna. Como en Apolo 8, la tripulación perderá contacto con la Tierra durante varios minutos. En ese silencio, observarán un paisaje que pocos seres humanos han visto: la superficie lunar extendiéndose bajo ellos y, más allá, la Tierra suspendida en la oscuridad.

La trayectoria los llevará a más de 370,000 kilómetros de distancia, en un recorrido que recuerda al de Apolo 8, pero con tecnología mucho más avanzada y objetivos distintos.

A diferencia de muchas misiones modernas, Artemis II aprovechará una trayectoria de “retorno libre”. Esto significa que, tras rodear la Luna, la nave regresará a la Tierra impulsada principalmente por la gravedad, reduciendo el consumo de combustible.

El reingreso será una prueba extrema: temperaturas superiores a los 1,600 grados Celsius envolverán la cápsula antes de que los paracaídas se desplieguen y permitan un amerizaje seguro en el océano Pacífico.

Cada fase de la misión está diseñada para obtener datos críticos que permitan avanzar hacia Artemis III, donde se espera que los humanos vuelvan a pisar la superficie lunar.

Infografía Impulso terrestre hacia la Luna.

DOS ÉPOCAS, UNA MISMA TENSIÓN GLOBAL.

El contexto histórico de Artemis II guarda similitudes inquietantes con el de Apolo 8. En 1968, el mundo vivía protestas masivas, conflictos armados y una rivalidad global entre superpotencias. Hoy, en 2026, el escenario internacional vuelve a estar marcado por tensiones geopolíticas, conflictos regionales y una creciente competencia tecnológica.

Sin embargo, hay una diferencia clave: la actual carrera espacial no es solo ideológica, sino también económica.

En el siglo XXI, la Luna ha adquirido un nuevo significado. Ya no es solo un objetivo científico, sino un territorio con potencial económico. Sus reservas de agua congelada podrían permitir la producción de combustible, mientras que recursos como el helio-3 podrían tener aplicaciones energéticas futuras.

Estados Unidos busca posicionarse como líder en este nuevo escenario mediante el programa Artemis. A través de acuerdos internacionales, intenta establecer reglas para la exploración y el uso de recursos lunares, consolidando su influencia.

El principal rival en esta nueva etapa es China, que ha desarrollado un ambicioso programa espacial y planea llevar astronautas a la Luna en los próximos años.

Se han llevado a cabo análisis que refieren que, Artemis II forma parte de una estrategia estadounidense para adelantarse a China en la consolidación de presencia lunar. La Luna se ha convertido en un nuevo frente de competencia global.

A diferencia de la Guerra Fría, esta carrera incluye actores privados y alianzas internacionales, lo que la hace más compleja y dinámica.

Aun así, Artemis II también refleja una dimensión de cooperación. La participación de un astronauta canadiense subraya el carácter internacional del proyecto, recordando que la exploración espacial sigue siendo, en parte, un esfuerzo colectivo.

Como ocurrió con Apolo 8, la misión tiene el potencial de ofrecer una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el universo.

Artemis II no es un destino, sino un comienzo. Es el puente entre el pasado heroico del programa Apolo y un futuro en el que la humanidad podría establecerse más allá de la Tierra.

En 1968, Apolo 8 mostró al mundo que era posible llegar a la Luna. En 2026, Artemis II busca demostrar que es posible quedarse.

En ambos casos, en medio de un mundo dividido, la exploración del espacio vuelve a recordarnos algo esencial: que, vistos desde la distancia, todos compartimos el mismo planeta.