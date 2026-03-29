Residuos mundiales alcanzarán casi 4 mil millones de toneladas anuales para 2050, indica Banco Mundial

Residuos mundiales

El informe What a Waste 3.0 del Grupo del Banco Mundial presentó evidencia de que la producción de residuos está aumentando más rápido de lo que muchas ciudades y países pueden gestionar, según indicó el doctor Ed Cook, investigador asociado en gestión de residuos del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del Imperial College de Londres y autor principal del informe.

“Los residuos a menudo se tratan como un problema local de saneamiento, pero la evidencia muestra que también es un desafío global de clima, salud pública y desarrollo. Lo que este informe muestra muy claramente es que la generación de residuos está aumentando más rápido de lo que los sistemas municipales pueden afrontar”, precisó el investigador.

La disparidad en la gestión de residuos entre países de diferentes niveles de ingresos es alarmante. En países de bajos ingresos, solo el 28% de los residuos se recolecta y apenas el 3% se gestiona en instalaciones controladas. Esta cifra contrasta con los países de altos ingresos, donde casi el 100% de los desechos se recolectan y gestionan adecuadamente.

“El informe presenta evidencia clara de que persiste una crisis global de gestión de residuos sólidos. Los fracasos locales, especialmente en la recolección básica de residuos, tienen consecuencias mundiales”, manifestó el doctor Costas Velis, profesor asociado de Ingeniería de Residuos y Recursos del Imperial College de Londres.

El análisis, que constituye la tercera edición de la serie de informes insignia sobre residuos del Banco Mundial tras ediciones anteriores en 2012 y 2018, se basa en datos de 217 países y economías, además de 262 ciudades.

Expertos del Imperial College de Londres, trabajando independientemente a través del Imperial Consultants, contribuyeron al informe.

Cook redactó capítulos que presentan un panorama global de la gestión de residuos sólidos y establecen escenarios para alcanzar la circularidad para 2050, según los hechos proporcionados por el Imperial College. Esto fue apoyado por el doctor Josh Cottom, investigador asociado en contaminación plástica, quien asesoró sobre el modelado de escenarios, mientras que Velis contribuyó a partes importantes de la metodología y análisis de datos.

El impacto climático de la mala gestión de residuos crece de manera alarmante. En 2022, el sector de residuos generó aproximadamente 1.280 millones de toneladas de equivalente de CO2, incluyendo 1.150 millones de toneladas provenientes de metano. Bajo las prácticas actuales, se proyecta que las emisiones del sector de residuos aumentarán a 1.840 millones de toneladas de equivalente de CO2 para 2050.

Los residuos alimentarios representan un contribuyente importante al problema. Constituyen el 38% de los residuos municipales a nivel mundial, sin embargo, solo el 6% de los residuos se composta o trata mediante digestión anaeróbica.

La contaminación plástica también representa un desafío. El informe estima que 93 millones de toneladas de residuos plásticos se gestionan inadecuadamente cada año en todo el mundo. Asimismo, apunta a un problema básico pero persistente: en muchas partes del mundo, los residuos simplemente no se recolectan en absoluto. Esto importa no solo para la limpieza, sino para la salud, la contaminación y las condiciones de vida en ciudades de rápido crecimiento, según el análisis.

A pesar del panorama, la gestión de residuos y el reciclaje sostienen aproximadamente 18 millones de trabajadores urbanos de residuos en todo el mundo, muchos de ellos trabajando informalmente en países de menores ingresos.

Igualmente, el escrito establece una alternativa más ambiciosa. Bajo un escenario de alta ambición, la generación global de residuos podría mantenerse cerca de los niveles actuales para 2050, mientras que las emisiones del sector de residuos podrían caer a alrededor de 910 millones de toneladas de equivalente de CO2.

“Los escenarios optimistas muestran que reducir la generación de residuos y mejorar la gestión deben avanzar juntos, particularmente en regiones con poblaciones y economías de rápido crecimiento”, dijo Velis. “Aún así, una prioridad clara y audaz para muchos países del Sur Global seguiría siendo la recolección básica y la gestión segura, y hacerlo bien ofrece el máximo beneficio para la salud, el clima y el medio ambiente”, enfatizó.

Cook puntualizó que mejores resultados son posibles si los países invierten en recolección, gestión controlada y prevención y recuperación de residuos más ambiciosas. El informe demuestra que el tratamiento de los residuos como un mero problema local de saneamiento ignora su naturaleza como desafío global que afecta el clima, la salud pública y el desarrollo económico.