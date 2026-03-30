Conoce las redes de comunicación que hay detrás de de las ciencias

Podcast María Isabel Castro Hernández, técnica del Cibnor.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación de María Isabel Castro Hernández, técnica del Cibnor, con el tema “”Redes de Comunicaciones: soporte de la ciencia y la investigación".

Detrás de la investigación, hay redes de comunicación que deben ser atendidas con puntualidad para que las y los científicos puedan estar conectados. En este episodio Isabel Castro, reflexiona acerca del trabajo que realiza desde esta área para colaborar con la productividad del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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