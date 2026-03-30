México profesionaliza Atención al Autismo; Domus obtiene Certificación CONOCER

¿Dónde quedan nuestros hijos que tienen todo el derecho de acceder a una educación de calidad sin necesidad de rogar por ella?, señala Alma, madre de Familia —

Educacion Autismo DOMUS Anáhuac En México cada hora nacen dos niños con autismo, lo que expone el tamaño de la necesidad de hacer visible la necesidad de las familias que enfrentan este espectro. (Gerardo González Acosta)

En México, 17 mil 520 familias al año enfrentan diariamente el desafío de encontrar personas correctamente capacitadas para acompañar en la escuela, en casa y en la comunidad a sus hijos e hijas con autismo o alguna otra discapacidad.

Cada 30 minutos nace en el país un niño o niña con autismo, 48 al día, lo que evidencia la necesidad de ampliar y validar la formación profesional de quienes participan en su desarrollo, educación y cuidados.

En un hecho inédito para la atención profesional del la neurodiversidad en México, Domus Instituto de Autismo certificó su modelo de operación luego de cuatro décadas de labor ininterrumpida a favor de la correcta atención e inclusión.

Fin de la Indolencia Estatal

Judith Vaillard, directora de Domus, recibió la placa que acredita al organismo como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Este reconocimiento oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), contó con el respaldo también de la Universidad Anáhuac Norte, una alianza estratégica que ejemplifica el alcance del trabajo entre Academia y sociedad civil.

El panorama actual de México con el nacimiento diario de 2 niños con autismo por hora, expone el tamaño de la necesidad apremiante que durante años fue ignorada por las estructuras sistémicas del Estado y dejó a 75 mil familias en una vulnerabilidad constante.

La estadística es la evidencia de la urgencia de ampliar la formación profesional de quienes participan en su cuidado, desarrollo y educación.

Hasta este 2026, el acompañamiento de personas autistas dependió mayormente de la intuición o esfuerzos aislados que no garantizaron la calidad técnica ni la seguridad de las intervenciones educativas; simplemente no existía un aval.

DOMUS Educación Autismo Judith Vaillard, directora general de Domus, primera institución del país en obtener una certificación del CONOCER para poder operar y validar a otras instituciones. (Gerardo González Acosta)

Judith Vaillard explicó que la falta de una regulación homogénea en el sector generó un escenario de incertidumbre donde las familias deben confiar a ciegas en personas cuya preparación no siempre es la adecuada, aunque cobren por ello.

Añadió que durante décadas los padres han tenido que abrirse camino prácticamente solos, probando intervenciones de todo tipo sin claridad sobre la idoneidad de los profesionales.

“Esta carencia de estándares oficiales ha tenido consecuencias profundas, limitando las oportunidades de desarrollo, dignidad y futuro para miles de ciudadanos que viven dentro del espectro autista en territorio mexicano”, señaló.

Contar con monitores y docentes evaluados transforma la calidad de vida de los alumnos, brindándoles certeza en su tránsito hacia la vida adulta.

Inclusión y Neurodiversidad, Modelo Educativo

Francesca Munda Maguil, directora de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Anáhuac México Campus Norte, explicó a Crónica cómo la institución integró la inclusión y la neurodiversidad como pilares fundamentales de su modelo educativo.

“Además de formar personas que están capacitándose en la conciencia de la inclusión y accesibilidad, también formamos a las Personas con Discapacidad para que desarrollen liderazgos, habilidades vocacionales, profesionales y disciplinares en las diferentes carreras que ofrece la Universidad Anáhuac”, indicó.

Manifestó que a través de programas específicos y ajustes razonables, la facultad elimina desde la educación las barreras arquitectónicas, y las actitudinales, para garantizar la autonomía de los estudiantes con discapacidad.

Francesca Munda explicó al reportero que la eliminación de las barreras actitudinales y sociales implican un cambio de paradigma, de mentalidad y de actitud.

Universidad Anahuac Educación Francesca Munda, directora de la Facultad de Educacion de la Universidad Anahuac Norte, explicó a Crónica lo que la institución hace para formar a las Personas con Discapacidad, y Maestros. (Gerardo González Acosta)

“Esas son las barreras que tenemos que eliminar día con día para poder generar entornos sociedades más incluyentes” expresó.

La directora de la Facultad de Educación y Humanidades dijo que la Universidad Anáhuac México tiene este compromiso con la educación inclusiva; ,”está en nuestra misión y nuestro ADN, estamos muy comprometidos con esta causa de formar profesionistas competentes y dedicados también a la inclusión”.

Solos ante un Estado Indolente

El testimonio de Alma, madre del joven de 15 años, Emiliano, ilustra el incomprendido camino que recorren diariamente las familias mexicanas para encontrar una institución educativa que acepte, que no rechace a sus hijos bajo diversos pretextos.

Aunque quiso contenerlas, fue inevitable para ella mostrar su fortaleza también desde las lágrimas para señalar que las escuelas mexicanas públicas y privadas suelen escudarse en la falta de personal capacitado, planes de estudio rígidos o en supuestas cuotas de inclusión ya cubiertas para negar el derecho constitucional a la educación.

Diagnosticado desde los 3 años, dijo que recorrieron junto a su hijo “un duro transitar por el sistema educativo, tanto privado como público, rechazado porque las escuelas ya cubrieron su cuota de inclusión, lo que sea que eso quiera decir, porque no pueden hacer modificaciones a su plan de estudios, porque son escuelas de alto rendimiento, porque la escuela lleva tres idiomas, pretextos”.

Educacion Autismo DOMUS En el evento fue presentado el doloroso testimonio de Alma, madre de un joven con autismo, rechazado de escuelas públicas y privadas que no lograron incluirlo en sus planes educativos. (Gerardo González Acosta)

Dijo saber que los tiempos les exigen a los profesionistas egresados tener un plus, un idioma más que el otro, maestrías, doctorados, y hasta dos o tres carreras, para que accedan a mejores oportunidades laborales.

Enseguida planteó la pregunta que estremeció al auditorio; “¿Dónde quedan nuestras hijas y nuestros hijos que tienen todo el derecho de acceder a una educación de calidad, sin necesidad de rogar por ella?”

Ironizó leyendo un texto resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presuntamenmte en favor del derecho a la educación para todos los mexicanos, que “suena bonito”.

En los hechos, obtiene educación especial quien puede pagar por ella y aunque Emiliano cuenta con el apoyo y sacrificio de sus dos padres; no todos pueden hacerlo; “es más ninguna familia debería hacerlo”, señaló con firmeza.

Para estas familias, la llegada de estándares oficiales representa el fin del caos y la confusión que imperaba al contratar personal de apoyo cuya formación era, hasta ahora, totalmente incierta.

Ante esta realidad, la certificación otorgada a Domus por CONOCER se traduce en una herramienta de justicia social que permitirá evaluar competencias reales en el acompañamiento de personas autistas.

Agradeció a Domus, el Teletón e Iluminemos por el Autismo, pues “sin ellos estaríamos solos ante un estado indolente donde nuestros hijos son invisibles o son solo un número, una cifra, una estadística”.

CONOCER, Visión de Neurodiversidad

La Maestra Guillermina Alvarado, directora de CONOCER, manifestó que este paso histórico consolida a Domus como un referente nacional en la difusión, formación y capacitación técnica en materia de autismo.

“A partir de este momento, los certificados emitidos contarán con validez oficial ante la Dirección General de Profesiones, otorgando un respaldo legal único a quienes desempeñan estas funciones críticas”, indicó.

Dijo que la Universidad Anáhuac Norte jugó un papel fundamental en este proceso, integrando la visión de la neurodiversidad en su ADN institucional y fomentando un entorno de respeto a la dignidad humana.

Anáhuac, Modelos Educativos Inclusivos

La Dra. Francesca Munda dijo que las universidades tienen el doble compromiso de asegurar el accesoexitoso de estudiantes autistas y formar profesionales convencidos del valor de la inclusión.

Esta alianza de más de 15 años entre la Academia y Domus busca transformar los modelos educativosactuales para que respondan eficazmente a la diversidad de los estudiantes en México.

Explicó que la nueva facultad de Domus como Entidad de Certificación y Evaluación permitirá profesionalizar a docentes, cuidadores, monitores escolares y familiares interesados en desarrollar competencias técnicas especializadas.

El primer gran fruto de este trabajo conjunto será la implementación de un estándar nacional para el cuidado de infancias con autismo, para garantizar entornos seguros y profundamente estimulantes.

Al asegurar que los cuidadores poseen competencias evaluadas y estandarizadas, se mejora directamente la calidad de vida, la autonomía y la integración social de las infancias en el país, señaló.

Entornos que Valoren Neurodivergencia

Para las personas autistas, como Karim Alejandra, contar con expertos capacitados ha sido la clave para superar obstáculos, enfrentar desafíos sociales y cumplir sueños profesionales.

La joven compartió su testimonio para expresar que las personas con autismo poseen anhelos, inteligencia y derechos que solo pueden florecer plenamente cuando el entorno está preparado para comprender y valorar su neurodivergencia.

La profesionalización del sector asegura que el apoyo no sea solo un acto de buena voluntad, sino una práctica basada en el conocimiento actual y en el respeto absoluto a la persona.

Resolver Carencias Internas

Domus Educacion Autismo Ahora la meta es que México resuelva sus carencias internas, y que sus estándares de competencia trasciendan fronteras para ayudar a más niños y sus familias. (Gerardo González Acosta)

Mariela Cañete Alavez, de Domus, reconoció que este logro también el resultado de una “sinergia invaluable con instituciones aliadas como el Centro de Autismo Teletón, la Fundación Arena de Monterrey y la Fundación Inclúyeme”.

Dijo que estas asociaciones conformaron comités de expertos para diseñar los manuales, lineamientos y criterios de desempeño que servirán como guía de excelencia para todo el territorio nacional.

Ahora la meta es que México no solo resuelva sus carencias internas, sino que sus estándares de competencia trasciendan fronteras y se conviertan en un ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional.

Inclusión con Competencias Comprobables

La certificación de Domus marca el inicio de un ciclo donde la inclusión en México deja de ser un discurso aspiracional para convertirse en una realidad respaldada por competencias comprobables.

Judith Vaillard recordó con lágrimas en su rostro que este avance es un homenaje a las familias que, como la suya hace 50 años, tuvieron que aprender solas ante la ausencia de apoyos institucionales profesionales.

“Hoy, con el respaldo del Gobierno de México y la Academia, se construye un puente sólido hacia una sociedad donde cada individuo autista tenga la oportunidad de desarrollarse con plenitud”, exclamó.

México profesionaliza Atención al Autismo; Domus obtiene Certificación CONOCER