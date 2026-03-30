Santander impulsa 50 líderes mexicanas a élite directiva global en la London School of Economics

Equidad de género es meta social y condición necesaria para detonar la innovación y competitividad en alta dirección mexicana, señala Felipe García Ascencio. — Para desarrollar sus habilidades en alta dirección empresarial, Banco Santander México reunió a 50 directivas seleccionadas de diversas empresas de todo el país para su edición 2026 del programa Santander W50 (SW50).

Felipe García Ascencio, Director General de Santander México explicó que se trata de una de las iniciativas globales más relevantes para el desarrollo de mujeres en alta dirección, convocada a través de Santander Open Academy.

“En Santander tenemos una convicción muy clara; la equidad de género es una condición necesaria para el desarrollo, la innovación y la competitividad”, afirmó.

Explicó que el programa Santander W50 “juega un papel fundamental, en el que uno de los mayores beneficios es la red de la que ahora forman parte una comunidad de más de mil 300 líderes de todo el mundo”.

Durante el encuentro, las beneficiarias participaron en sesiones de análisis y reflexión sobre liderazgo, en un panel con consejeras de Banco Santander México, y espacios de mentoría con egresadas del programa, quienes compartieron el impacto de SW50 en su desarrollo profesional.

“SW50 integra la estrategia global de Santander para impulsar una mayor participación femenina en espacios de decisión, para que la diversidad directiva contribuya a innovar, la resiliencia organizacional y el crecimiento sostenible”, dijo.

Destino Londres, Formación de Clase Mundial

El proceso de selección en México es la antesala de un desafío internacional; las ganadoras locales competirán por uno de los 50 lugares exclusivos para cursar formación ejecutiva presencial en la London School of Economics and Political Science (LSE).

En Londres, la educación empresarial estará se centrará en tres pilares críticos para el 2026; liderazgo estratégico en entornos de incertidumbre, toma de decisiones basada en datos y ética, y construcción de redes globales de influencia.

La alianza entre Banco Santander y la LSE es fortaleza académica y una decisión de geopolítica del talento.

Para las directivas mexicanas, acceder a la LSE representa cruzar la frontera entre el liderazgo regional y la autoridad global.

A diferencia de otros programas de formación ejecutiva, la LSE se especializa en la toma de decisiones en entornos de incertidumbre radical.

Para una directora en México, entender las fluctuaciones de los mercados emergentes desde la perspectiva de Londres, el centro financiero mundial, da una ventaja competitiva que pocos MBAs tradicionales ofrecen.

En términos de Imagen Pública, la asociación con la London School of Economics es un sello de garantía de clase mundial.

Mentoría y Referentes de Autoridad

El encuentro en México resaltó por su alto nivel de interlocución; las beneficiarias participaron en paneles con líderes de excelencia como Irene Espinosa Cantellano y María de Lourdes Melgar Palacios, consejeras de Santander México, así como con Melanie Devlyn, referente del sector empresarial.

La presencia de directivas de primer nivel como Silvina Criado (Finanzas), Raquel Graciano (Recursos Humanos) y Valentina Villa (Fundación Santander), reforzó el mensaje de que la diversidad en la toma de decisiones es una ventaja competitiva.

En el evento participaron como invitadas beneficiarias de los programas Excelencia Académica, Mujeres con Discapacidad, Líderes en Desarrollo de la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia (FUNED), y de SW50 2025.

Santander impulsa 50 líderes mexicanas a élite directiva global en la London School of Economics