Hallazgo en Siria reabre el misterio del Templo del Sol: inscripción griega apunta a un santuario oculto bajo una mezquita histórica

Inscripción griega bajo la Gran Mezquita Foto: Facebook/Universidad de Sharjah

Un descubrimiento arqueológico en Siria podría podría convertirse en uno de los más fascinantes sobre la historia religiosa del antiguo Oriente Medio. Durante trabajos de restauración en la Gran Mezquita de Homs, arqueólogos localizaron una inscripción griega tallada en la base de una columna, una pieza que podría convertirse en la prueba más sólida de que bajo el edificio islámico se ocultan los restos del legendario Templo del Sol de Emesa.

El hallazgo, realizado en la ciudad de Homs, conocida en la antigüedad como Emesa, volvió a reavivar el análisis entre los académicos sobre si el antiguo santuario dedicado al dios solar, vinculado al culto de Heliogábalo (Elagabalus), estuvo realmente en el mismo sitio donde hoy se sitúa la mezquita.

Lo que hace tan poderoso este descubrimiento es que la inscripción no apareció en un contexto aislado, sino en el corazón de un edificio que resume siglos de transformaciones religiosas.

¿De qué trata la inscripción y por qué es tan relevante?

La pieza fue hallada en un bloque de piedra que forma parte de la base de una columna, con un texto en griego dispuesto en líneas rectas y simétricas, un estilo asociado con inscripciones ceremoniales, fundacionales o conmemorativas del periodo romano.

Especialistas de la Universidad de Sharjah, responsables del análisis, consideran que esta podría ser la pista más importante en décadas para localizar el templo solar perdido, un santuario que habría sido uno de los centros religiosos más influyentes de la antigua Siria romana.

Lo más interesante es que el texto contiene un tono heroico y militar, con referencias simbólicas al poder de un gobernante comparado con el viento, la tormenta y un leopardo, elementos asociados con autoridad divina y propaganda política en el mundo clásico.

¿Qué es el Templo del Sol de Emesa?

El hallazgo también devuelve protagonismo a una de las figuras más controvertidas del Imperio romano: Heliogábalo, sacerdote del dios solar de Emesa que llegó a convertirse en emperador en el siglo III.

Su ascenso político estuvo profundamente ligado al culto solar, y por eso el supuesto Templo del Sol de Emesa ha sido considerado durante años una pieza clave para entender la relación entre religión y poder en la región.

La nueva evidencia fortalece la hipótesis de que el sitio mantuvo una continuidad sagrada a lo largo de casi dos mil años, primero como templo pagano, después como iglesia cristiana y finalmente como mezquita islámica

Este fenómeno de superposición religiosa es uno de los elementos que más interés despierta entre arqueólogos e historiadores.

La actual mezquita fue levantada en el siglo XII sobre una iglesia dedicada a San Juan Bautista, que a su vez podría haber sustituido al templo pagano original. Esta cadena de reutilización convierte al lugar en un ejemplo perfecto de cómo la memoria religiosa de una ciudad puede mantenerse viva incluso cuando cambia el culto.

¿Por qué este hallazgo podría cambiar la arqueología de Siria?

La importancia del hallazgo va mucho más allá de la inscripción, debido a que si futuras excavaciones confirman que debajo de la Gran Mezquita de Homs se encuentran restos estructurales del templo, el sitio podría convertirse en uno de los descubrimientos más relevantes del patrimonio arqueológico sirio en décadas.

Además, abriría nuevas líneas de investigación sobre el urbanismo de la antigua Emesa, así como el culto solar en Siria romana, la transición del paganismo al cristianismo y la reutilización de espacios sagrados en el islam medieval, por solo mencionar algunos puntos de análisis.