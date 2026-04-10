Exposición en Puebla explora el coleccionismo y la evolución del gusto artístico

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través del Complejo Cultural Universitario, presenta la exposición “La conformación del gusto. Muestrario de coleccionismo poblano”, una propuesta cultural que reúne más de un centenar de piezas artísticas provenientes de colecciones privadas de la entidad.

La muestra, abierta al público desde el pasado 22 de enero y vigente hasta el 18 de abril, tiene como sede la Galería de Arte del recinto universitario, donde los visitantes pueden acceder de manera gratuita para conocer una amplia selección de obras que abarcan distintos periodos históricos.

La exposición está integrada por 101 piezas pertenecientes a seis coleccionistas poblanos con perfiles diversos, entre ellos empresarios, académicos, artistas y herederos, quienes han dedicado su labor a adquirir, conservar y estudiar distintos acervos artísticos.

Entre las obras destacan pinturas que datan desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, incluyendo retratos civiles y composiciones religiosas elaboradas por artistas, muchos de ellos anónimos, que forman parte del legado cultural poblano. Asimismo, el recorrido incluye piezas de imaginería del siglo XVIII y artesanías como los maques michoacanos de los siglos XX y XXI.

La curaduría de esta exposición está a cargo de especialistas como Adriana Alonso Rivera y Carlos Felipe Suárez, quienes, junto con otros investigadores, plantean una reflexión en torno al concepto del “gusto”, entendido no como algo fijo, sino como una construcción que cambia con el tiempo y que está influida por factores sociales, históricos y culturales.

En este sentido, la muestra no solo presenta objetos artísticos, sino que también invita a analizar cómo las preferencias estéticas se transforman y cómo los coleccionistas desempeñan un papel importante en la preservación del patrimonio. De acuerdo con los organizadores, el coleccionismo no se limita a reunir piezas, sino que implica también su estudio, conservación y difusión.

Otro de los elementos relevantes de la exposición es la investigación sobre algunas de las colecciones exhibidas, como la proveniente de la antigua hacienda jesuita de San Miguel Atotoltepec, lo que permite enriquecer el contexto histórico de las obras presentadas.

La exhibición también pone en evidencia la diversidad del coleccionismo en Puebla, mostrando cómo distintos intereses personales han dado forma a acervos que hoy permiten comprender mejor la historia artística de la región.

Esta iniciativa cultural reafirma el compromiso de la BUAP por promover el acceso al arte y fomentar la reflexión sobre el patrimonio cultural. A través de esta exposición, se busca acercar al público a la riqueza artística poblana y generar una mayor conciencia sobre la importancia de conservar y valorar estas expresiones para las futuras generaciones.