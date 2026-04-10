La UNAM presenta “El zoológico de cristal”, una mirada contemporánea al clásico de Tennessee Williams

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su programa de Teatro UNAM, presenta la obra “El zoológico de cristal”, una puesta en escena que retoma el clásico del dramaturgo Tennessee Williams desde una perspectiva contemporánea y profundamente emocional.

La obra se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ubicado en el Centro Cultural Universitario, al sur de la Ciudad de México, donde permanecerá en temporada del 19 de febrero al 24 de abril de 2026. Las funciones se realizan de jueves a sábado a las 19:00 horas y los domingos a las 18:00 horas, con algunas fechas suspendidas en marzo y abril.

Con una duración aproximada de 150 minutos, esta propuesta escénica está dirigida a público adolescente y adulto, y cuenta con precios accesibles, además de descuentos para estudiantes, docentes y adultos mayores.

Bajo la dirección de David Olguín, la puesta en escena es resultado de la colaboración entre las compañías Teatro El Milagro y la francesa Comala. Esta versión se distingue por poner énfasis en la memoria como eje narrativo, mostrando los recuerdos del protagonista como una reconstrucción subjetiva, cargada de nostalgia y emociones.

La historia gira en torno a Tom Wingfield, quien revive episodios de su pasado familiar marcados por la frustración, los sueños no cumplidos y la fragilidad emocional de sus seres cercanos. A través de una atmósfera íntima y simbólica, la obra explora temas como la evasión de la realidad, los vínculos familiares y la melancolía del tiempo perdido.

Este montaje también destaca por su propuesta estética, que combina elementos visuales, musicales y escenográficos para alejarse del realismo tradicional. En su lugar, apuesta por un lenguaje teatral más “plástico”, donde la memoria no es precisa, sino evocativa, permitiendo al espectador adentrarse en una experiencia sensorial y reflexiva.

De acuerdo con especialistas, esta obra, escrita en 1944, es considerada una de las más importantes del teatro del siglo XX, debido a su profundidad psicológica y su capacidad para retratar conflictos universales que siguen vigentes en la actualidad.

La versión presentada por Teatro UNAM busca precisamente tender un puente entre ese legado clásico y las problemáticas contemporáneas, conectando con el público actual a través de temas como la precariedad, las expectativas familiares y la búsqueda de identidad.

La UNAM acerca grandes obras de la dramaturgia universal a nuevos públicos, al tiempo que fomenta la reflexión artística y social. “El zoológico de cristal” se consolida así como una opción cultural relevante dentro de la cartelera teatral de la Ciudad de México.