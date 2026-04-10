Llegan a la Tierra los cuatro astronautas de la misión Artemis II; están en buenas condiciones

Viaje El aterrizaje de la cápusula.

La misión Artemis II de la NASA amerizó frente a las costas de San Diego, California, luego de una travesía de 10 días que marcó el regreso del humano a la Luna y que traza el nuevo rumbo en los viajes espaciales.

Fuero varios los logros de esta misión, que después de más de 50 años, se lanzaba una nave tripulada a la Luna. Además de romper el récord de alejamiento de la Tierra y ver el lado oscuro de la Luna, deja un gran conocimiento sobre el comportamiento del cohete Orion, que será la clave para futuros viajes.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, ha explicado en CNN que “hemos visto un puñado de anomalías menores” que habrá que corregir. Aun así, ha destacado que la misión ha permitido observar cómo se comportan la cápsula y la tripulación en condiciones reales, lo que servirá para ajustar los sistemas con mayor precisión.