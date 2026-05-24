Alfabetización para la Vida; James Cameron y NatGeo Revelan Milagro Social de las Abejas

Mucho más que polinizadoras, las abejas son individuos socialmente complejos, piensan rápido, y los insectos más importantes de nuestro planeta, señala James Cameron —

James Cameron National Geoography El director y productor ejecutivo James Cameron aplicó las avanzadas tecnologías visuales de su saga cinematográfica para capturar la vida oculta de las colmenas. (NatGeo)

Este domingo familiar ofrece la oportunidad perfecta para adentrarse en “Los Polinizadores”, el segundo y conclusivo capítulo de la miniserie documental “Los Secretos de las Abejas” (Secrets of the Bees).

Producida ejecutivamente por el laureado cineasta James Cameron (Avatar, Titanic) y guiada por el explorador de National Geographic (NatGeo), Bertie Gregory, esta producción cinematográfica, disponible en la plataforma Disney+, trasciende el formato tradicional del documental de naturaleza para convertirse en un sólido espejo social, educativo y espiritual para el México contemporáneo.

NatGeo informó que lejos de limitarse a registrar elegantes aterrizajes sobre pétalos en cámara lenta, la serie es el resultado de tres años de filmación global mediante el uso de tecnología inmersiva y cámaras endoscópicas de grado médico.

Esta rara e íntima ventana desvela que las abejas son criaturas poseedoras de una inteligencia sin igual, sociables, capaces de aprender y de tomar decisiones mediante consensos democráticos.

“La épica de supervivencia que complementa la visión ecológica de Cameron en Avatar se vuelve aquí un testimonio real; el proyecto es profundamente personal para el cineasta, quien en su faceta como apicultor custodia cerca de 300 colmenas en su granja orgánica”, revelo NatGeo.

Escuela de Comunión frente al Individualismo

Los Secretos de las Abejas NatGeo El naturalista de National Geographic, Bertie Gregory, guió al equipo de filmación durante tres años por diversos ecosistemas para documentar la conducta de las abejas. (NatGeo)

Desde una perspectiva orientada al desarrollo de la mentalidad y los valores familiares, “Los Secretos de las Abejas” opera como una conmovedora carta de amor a la Creación.

Al asomarnos al interior de la colmena, somos testigos de un milagro cotidiano donde más de 20 mil especies de abejas sostienen, mediante la polinización, un tercio de los alimentos de todo el planeta.

“Desde el instante en que nacen hasta su último suspiro, estos diminutos insectos se entregan por completo a un propósito mayor: el cuidado y la permanencia del otro, de su comunidad, desterrando cualquier tipo de egoísmo”, reveló NatGeo.

Explicó que verlas coordinarse con una fortaleza inquebrantable para regular la temperatura del panal, alimentar a las larvas recién nacidas o ejecutar danzas milimétricas para guiar a sus hermanas hacia nuevas fuentes de sustento, invita a la reflexión e instruye a las familias sobre el valor de la cooperación.

Frente al “individualismo devorador que aqueja a la sociedad actual, el ordenamiento de la colmena nos confronta con nuestra propia responsabilidad moral hacia el prójimo, recordándonos que la supervivencia humana depende enteramente de nuestra capacidad para tejer redes de apoyo mutuo”.

El Divino Cuidado de la Casa Común

La producción audiovisual se empata de forma providencial con el Magisterio de la Iglesia y la urgente necesidad de impulsar la ecología integral y lo que llamaron llama, Alfabetización Científica para la Vida.

El contenido ilustra con precisión los principios de la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco, publicado hace 11 años, la cual nos recuerda de manera persistente que en la creación “todo está conectado”.

La fragilidad actual de la abeja, asediada por parásitos como el ácaro Varroa y las transformaciones aceleradas del entorno, es un reflejo de nuestra propia vulnerabilidad y de los riesgos de una desconexión espiritual con la vida y la tierra.

La miniserie también se empata con los recientes llamados de la Iglesia de cara a las Jornadas Mundiales de Oración por el Cuidado de la Creación, donde fue enfatizado que la justicia ambiental no es un concepto abstracto, sino una exigencia de fe y de humanidad que impacta prioritariamente en los sectores más vulnerables de la población.

Proteger el ciclo de estas criaturas es salvaguardar el sustento de los más desfavorecidos y custodiar la belleza del patrimonio natural que nos ha sido confiado como administradores y no como dueños absolutos.

Ciencia, Fe y Tecnología al Servicio del Hogar

Los Secretos de las Abejas NatGeo El estreno de la miniserie en la plataforma Disney+ se posiciona como un recurso pedagógico clave para fomentar la alfabetización científica y los valores de la cooperación familiar. (NatGeo)

Bajo la dirección de Nadége Laici y con guion de David Freyne y Patrick Cunnane, los dos episodios de 45 minutos de “Los Secretos de las Abejas” se consolidan como una herramienta pedagógica de alfabetización científica y educación ambiental para ver en familia.

Mientras el primer capítulo, “La colmena”, explora la sofisticada arquitectura de especies singulares como la abeja albañila bicolor o la abeja carnívora del Amazonas.

El segundo capítulo introduce al espectador al trabajo de campo del Dr. Samuel Ramsey en la búsqueda de soluciones biológicas para frenar el declive de las poblaciones melíferas.

“Perder a las abejas es algo lamentable; las necesitamos”, advierte Bertie Gregory ante el preocupante peligro de extinción que acecha a diversas especies debido a la pérdida de hábitats.

Esta obra de National Geographic es una invitación obligada a bajar la mirada hacia lo pequeño, a maravillarse con los detalles sutiles de la naturaleza y a asumir el compromiso firme de ser, en nuestros propios entornos sociales y familiares, constructores de vida, guardianes de la biodiversidad y servidores permanentes del bien común.

Alfabetización para la Vida; James Cameron y NatGeo Revelan Milagro Social de las Abejas