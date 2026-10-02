SNTE convoca su VIII Congreso Nacional Extraordinario, alista reforma estatutaria

La reforma al Estatuto del Sindicato es facultad única e irrenunciable del Congreso Nacional, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Congreso Nacional 2026 Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, firmó la convocatoria para el VIII Congreso Nacional Extraordinario que se efectuará en enero de 2027. (SNTE)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), publicó este viernes la convocatoria para celebrar su VIII Congreso Nacional Extraordinario, órgano supremo de gobierno de la organización magisterial.

La convocatoria está firmada por el secretario general de la institución, Alfonso Cepeda Salas, y establece que el congreso será llevado a cabo los días 7, 8 y 9 de enero de 2027, en la Expo Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Estatuto del SNTE, este órgano será constituido con los integrantes titulares del Comité Ejecutivo Nacional en funciones y el presidente del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados.

También quedará conformado con un delegado por cada 500 miembros o fracción mayor de 200 agremiados que constituyan la Sección que representen, mismos que serán elegidos en Congresos Seccionales previos.

Tecnología, Seguridad y Certezas Laborales, en Agenda

La agenda de trabajo aprobada contempla 10 ejes temáticos prioritarios que abordan tanto los desafíos socioeducativos de la actualidad como la vida interna de la organización.

Sobresalen el Artículo Tercero Constitucional, Educación y Escuela Públicas, Derechos Laborales y Profesionales, Previsión y Seguridad Social, Jubilados y Pensionados, y Salarios, Prestaciones e Incentivos.

También contempla abordar la Inteligencia Artificial en el Ámbito Educativo y Sindical, los Entornos Escolares Libres de Violencia, las Demandas de los Subsistemas Homologados, la Equidad, Paridad e Inclusión, y Reforma Estatutaria.

Facultad Exclusiva para Adecuar Estatuto

El punto medular de la reunión magisterial será la discusión y votación de la reforma estatutaria.

Alfonso Cepeda Salas afirmó que la adecuación del marco normativo interno es una potestad soberanaque recae de manera exclusiva en el Congreso Nacional.

Este encuentro marcará el retorno del máximo órgano de decisión del SNTE a la Ciudad de México, casi nueve años después de la realización de su anterior edición extraordinaria en febrero de 2018, efectuada en Puerto Vallarta, Jalisco.

SNTE convoca su VIII Congreso Nacional Extraordinario, alista reforma estatutaria