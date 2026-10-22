Christina Koch: “Un astronauta es el primero que tiene que tener los pies en la tierra”

Koch. La astronauta estadounidense Christina Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna. (EFE)

Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, opinó este jueves que el astronauta es el primero que “tiene que tener los pies en la tierra” -expresión utilizada para indicar que una persona es cabal- y que ese “es uno de los motivos por los que es tan importante hacer estas misiones con personas y no simplemente robots”.

Las declaraciones de la primera mujer en salir de la órbita baja terrestre y la primera en dar la vuelta a la Luna a bordo del Artemis II se produjeron en Avilés (norte de España) en el marco de un encuentro con estudiantes de varios centros educativos del país que le han hecho preguntas sobre su gesta en el espacio.

Fue una estudiante, Sara, la que recurrió a la expresión para preguntar si un astronauta que haya ido a la Luna y anhele con llegar a Marte puede tener los pies en la tierra.”Se da por sentado, a priori y por definición, que un astronauta va a tener los pies sobre la tierra porque, al fin y al cabo, simplemente somos personas normales a quienes nos han pedido hacer cosas extraordinarias”, dijo la Premio Princesa de Asturias ante un público entregado.

Unos jóvenes a los que al principio de la charla Christina Koch pidió que, si alguno estaba pensando en seguir los pasos de su carrera profesional, alzase la mano.Lo hicieron una decena de chicos y chicas de entre los 882 estudiantes de 34 centros educativos que participaban en el acto y que conocían bien la gesta de Koch, ya que previamente habían llevado a cabo más de 2.000 experimentos sobre la misión a la Luna.

La estadounidense Koch también mostró a esos jóvenes estudiantes un vídeo muy personal de su reciente viaje espacial, con los preparativos o el momento exacto en el que los miembros de la tripulación respiraban al ser conscientes de que lo peor había pasado e iban directos a cumplir con su misión.

Fueron tres años de preparación que sirvieron para conocer cada aspecto de la nave que les llevaría a dar la vuelta a la Luna y a ver lo que ningún ojo humano “había visto hasta ese momento”, pero también, relató Koch, para formar un equipo humano que tenía que saber superar los desacuerdos que surgieran durante la misión, algo que se produjo en dos ocasiones.

Ante el interés mostrado por los estudiantes por los miedos de los astronautas, Koch indicó que no tiene nada de malo sentir miedo y recordó que ella lo sintió la primera vez que se abrió una escotilla para salir al espacio, pero que, aunque su corazón se aceleró, no permitió que eso la detuviera, porque en ese momento pensó que se había preparado para ello.

También contó cómo en un momento de la misión, mientras dormían, se despertaron bruscamente con el sonido de una alarma que sus preparadores habían dicho que nunca llegarían a escuchar porque alertaba de que la nave se quedaba sin combustible, aunque todo quedó en un susto al ser solo un fallo de sotware.

En su opinión, los verdaderos valientes no son los astronautas cuando están a punto de subir a bordo y están pensando en sus familias, sus amigos “y en toda la humanidad”, sino los que están en el puesto de mando de la misión.A preguntas de los estudiantes, la astronauta reveló que jamás hubiera imaginado que la Tierra iba a ser así, desde esa perspectiva tan alejada, “tan brillante, tan azul eléctrico”, pero que lo que más la impresionó fue el “inmenso negro” que la rodea.