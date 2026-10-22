De la insurgencia tribal armada hutí en Yemen a la amenaza global

Yemen. Los rebeldes hutíes de Yemen.

Las noticias sobre el avance de los rebeldes hutíes de Yemen en el mar Rojo y los lanzamientos de misiles y drones a Arabia Saudita, han acapararon la atención de los medios internacionales, porque profundizan la crisis de combustible, como se sabe, iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La captura de territorios a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, es vital para el comercio de petróleo saudí, que aún no se repone de los daños causados por los ataques de Irán. Por este motivo Arabia saudita, junto con el Gobierno de Yemen (PLC) opuesto a los uties, lanzó este 5 de octubre de 2026, una operación a la que llamó “Amanecer del Yemen” (Yemen Dawn) con el objetivo de retomar la totalidad del territorio bajo control hutí y restaurar las instituciones del Estado en todo el país.

Sin embargo, el sorprendente poderío armamentístico hutí está dificultando la empresa. ¿Cómo un grupo disidente de las montañas yemeníes ha logrado poner en jaque a toda la región? Para comprenderlo, es necesario volver a sus orígenes. La historia del Yemen contemporáneo se remonta a la unificación entre el Norte —convertido en república tras la caída del imamato zaidí que lo gobernó durante siglos— y el Sur con su antiguo nombre de Aden, protectorado británico donde se estableció en 1967 un régimen comunista respaldado por la URSS. Ambos estados se unieron en 1990 tras el colapso del bloque soviético, dando origen a la actual República de Yemen.

Con un arraigo histórico en el norte del país —en la gobernación de Saada—, los zaidíes pertenecen a una rama del chiismo siguiendo a Zayd ibn Ali, biznieto del imán Ali. Aunque el zaidismo coexistió de forma pacífica con otras confesiones durante siglos, el panorama cambió en las últimas décadas debido a la creciente influencia del wahabismo saudí en las esferas del Gobierno yemení, un fenómeno que tensó progresivamente esta convivencia.

Ante esta situación a inicios de la década de 1990, el clérigo zaidí Hussein Badreddin al-Houthi creó la Asociación de Jóvenes Creyentes (Al-Shabab al-Mu’min), la cual se convertiría con los años en el núcleo del movimiento Ansar Allah. En sus inicios, funcionó como una asociación cultural orientada a la revitalización del culto y la identidad zaidí. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior invasión estadounidense de Irak en 2003, el grupo adoptó una marcada postura antiimperialista. Asimismo, asumió la defensa de la causa palestina al considerar que la presencia e influencia de Israel representaban una amenaza para toda la región.

En 2004, el presidente Ali Abdullah Saleh acusó a Hussein Badreddin de encabezar una rebelión contra el gobierno en la gobernación de Saada y de intentar reinstaurar el dominio clerical zaidí, por lo que ordenó una ofensiva militar en la que al-Houthi fue abatido. Desde entonces, la insurgencia adoptó el nombre de Movimiento Hutí en honor a su líder asesinado. Bajo el mando de su hermano, Abdel Malik al-Houthi, entre 2004 y 2010 libraron seis guerras contra las fuerzas gubernamentales, en las que el grupo demostró una notable capacidad táctica en la guerra de guerrillas de montaña y comenzó a recibir respaldo de Irán.

El movimiento hutí tomó Saná, la capital del país en septiembre de 2014. A principios de 2015, los insurgentes disolvieron el Parlamento y forzaron la huida del presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, consolidando su dominio en el norte. En marzo de ese mismo año, una coalición militar liderada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos intervino en Yemen —con apoyo de inteligencia estadounidense e israelí— para intentar expulsar a los insurgentes y restaurar al Gobierno constitucional. Tras años de intensos combates, en 2022 se alcanzó una tregua.

Durante este periodo, los hutíes lograron afianzar su control sobre el norte y el centro-oeste del país, zonas que albergan a la mayoría de la población y han desarrollado una considerable infraestructura y capacidad bélica. Si bien suele señalarse que la organización cuenta con el respaldo de Irán, mediante el envío continuo de armas, impide ver que el grupo ha desarrollado su propia industria militar.

En la actualidad, Ansar Allah constituye uno de los actores no estatales con armas más sofisticadas, como los misiles balísticos antibuque Asef (derivado del Fateh-313 iraní); misiles de crucero de ataque terrestre de la familia Quds; misiles balísticos de medio y largo alcance como el Toufan (versión del Khorramshahr iraní) y la serie Burkan (modificaciones locales basadas en la plataforma del proyectil soviético Scud). Asimismo, han desplegado el proyectil Yafa —un híbrido entre misil de crucero y dron utilizado en ataques contra Tel Aviv—, modificado para incrementar su alcance y carga explosiva.

Siguiendo el modelo tecnológico iraní, el grupo ha impulsado la fabricación e integración de drones: desde modelos kamikaze de largo alcance y bajo costo como el Samad-3 y drones tácticos de ataque y reconocimiento de la serie Qasef, hasta sistemas marítimos no tripulados como las lanchas kamikaze Tufan-1. Además, sus sistemas de defensa aérea incluyen misiles portátiles guiados por infrarrojos, lanzadores terrestres modificados y adaptaciones de misiles aire-aire soviéticos (como las series R-27 o R-73) montados sobre vehículos pesados con sensores térmicos. Pero además, en los últimos meses ha habido informes de que los uthies han estado utilizando la Inteligencia Artificial para perfeccionar sus armas, así lo confirmó la empresa Anthropic, quien anunció el bloqueo de usuarios en el norte de Yemen que estaban utilizando su plataforma para desarrollar software que “dirige y estabiliza drones” un cohete guiado que permite a usuarios de teléfonos móviles rastrear objetivos de forma autónoma (AP, 6/09/2026).

Esta capacidad militar les ha permitido no solo resistir los ataques de la coalición árabe y el avance de las fuerzas gubernamentales, sino también capturar nuevos territorios. Los insurgentes tomaron puntos estratégicos a lo largo del mar Rojo, como la ciudad portuaria de Moca y la isla de Mayún. Paralelamente, han estrechado el cerco sobre la ciudad de Taiz —donde se mantiene el mando progubernamental—, la cual podría quedar bajo su dominio en cualquier momento.

Asimismo, han infligido serios daños a Arabia Saudita, como los tres ataques registrados contra el Aeropuerto de Riad que causaron decenas de muertos y heridos. A esto se suman las incursiones contra las instalaciones del gigante petrolero Aramco —que provocaron una fuerte caída en su cotización bursátil— y, más importante aún, el impacto al estratégico oleoducto Este-Oeste (Petroline). Esta infraestructura conecta los campos de la Provincia Oriental con el puerto de Yanbu en el mar Rojo, una vía vital que le permite a Riad mantener sus exportaciones petroleras ante eventuales interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Por el momento, no se vislumbra un final cercano para el conflicto. Todo apunta a que la situación podría ser más dificil si Estados Unidos —a quien el Gobierno saudí ha pedido ayuda— e Israel —que se ha ofrecido a colaborar en la contienda— se involucran más decididamente en el enfrentamiento.

Seminario Universitario de las Culturas del Medio Oriente.UNAM