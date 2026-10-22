Un nuevo espejismo en la educación: la inteligencia artificial

PANA. Así, al margen de lo mucho que avancen estas tecnologías, en la educación no se puede prescindir del desarrollo y ejercicio de otras habilidades básicas.

La publicación de los resultados de la prueba PISA 2025 ha encendido las alarmas a nivel global. Esta evaluación reportó una baja generalizada y mínimos históricos para varios países en la capacidad de lectura, habilidades científicas y matemáticas. Si bien existía la ilusión de que los malos puntajes obtenidos en 2022 fueran producto de la pandemia, los nuevos resultados reflejan una crisis mayor y más duradera. Desde el 2012, todos los indicadores han ido en franca picada: por poner un ejemplo, en México el 70% de los estudiantes de 15 años no alcanzan el puntaje mínimo en matemáticas y el 50% son incapaces de comprender un texto sencillo. Se trata de alumnos de secundaria que llevan entre 9 y 11 años en la escuela: un fracaso inequívoco.

Los reportes de la OCDE señalan como un factor de este declive global el uso cada vez más extendido de pantallas y dispositivos que reducen la capacidad de concentración. La paulatina pérdida de la atención en los niños y jóvenes tiene seguramente un origen multifactorial. Sin embargo, en las últimas décadas, la educación básica se ha dejado llevar por el espejismo de la tecnificación: se veía en la digitalización, gamificación y diversificación en las aulas una manera de interpelar a un estudiantado cada vez menos capaz de poner atención por periodos largos. Ahora tendrá que estudiarse a fondo en qué medida estos mismos recursos educativos contribuyeron a la incapacidad de generaciones enteras para memorizar, mantener la concentración por tiempos prolongados y poder comprender textos complejos. Todo indica que, en lugar de revertir estas tendencias, las han alimentado.

Hay un nuevo espejismo en el horizonte, ahora con la llegada de la Inteligencia Artificial y la tan difundida idea de que su inclusión en las aulas es inevitable. “¡Se debe preparar a los jóvenes para un mundo donde reinará la IA!”, anuncian agoreros (y vendedores de licencias de IA). Es cierto que la educación es fundamental para dar a los estudiantes las herramientas que les permitan enfrentar los retos del futuro, pero preparar para la IA no implica necesariamente preparar con la IA.

En una conversación con Klara Jelinkova, CIO de la Universidad de Harvard, le pregunté cómo sería el usuario ideal de la IA que tendríamos que estar formando los educadores. Su respuesta fue simple pero clara: “Tendrían que estar formando evaluadores de la información”. La capacidad de “evaluar” es considerada por los pedagogos como una habilidad de orden superior; esto quiere decir que, para poder evaluar algo, es necesario poseer buena parte de las habilidades inferiores: memoria, comprensión, análisis, síntesis, etc.

Así, al margen de lo mucho que avancen estas tecnologías, en la educación no se puede prescindir del desarrollo y ejercicio de otras habilidades básicas. Si bien en el mundo profesional muchas de nuestras funciones serán sustituidas por la IA, en la educación tenemos que seguir haciendo lo mismo, pero mejor: desarrollar las habilidades que siempre han caracterizado a la inteligencia humana, pero con las exigencias de un mundo altamente complejo.

Los sistemas educativos han seguido ya algunos espejismos en su historia y los resultados no han sido positivos. La Inteligencia Artificial no debe verse como el siguiente paso inevitable de las escuelas, sino como una nueva oportunidad para formar intelectos humanos, no algorítmicos y mecánicos. Cuando la educación se adapta acríticamente a los embates culturales que le rodean, renuncia a su vocación de formar a los verdaderos agentes del futuro.

Decano

Facultad de Filosofía UP