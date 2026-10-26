SNTE Urge Estrategia Integral de Seguridad Escolar en histórica sesión CONAEDU

SNTE SEP CONAEDU En el Salón Iberoamericano de la SEP, que representa la unidad de América Latina, fue acordado fortalecer a los Maestros del SNTE en protocolos de riesgo. (SNTE)

No se trata de militarizar escuelas, sino de capacitar a Docentes con protocolos de alto nivel y sumar psicólogos para salud emocional de las comunidades: Cepeda — La violencia y seguridad escolares deben ser atendidos lo más pronto posible, es un desafío de los que más preocupa, afirmó secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Salud Mental y Mediación

Añadió que es necesario contar con psicólogos y trabajadores sociales para acompañar a los alumnos, los Maestros, y las Familias.

“Las comunidades educativas están siendo afectadas por factores que han estresado sus interacciones; las violencias, dispositivos digitales y redes sociales, entre otros”, manifestó.

Dijo que un paso al frente para la paz y seguridad escolar es complementar las plantillas laborales con personal que escuche y medie para la resolución pacífica de conflictos, “y mantener la cercanía de todos los actores para no dejar a la escuela con responsabilidades que van más allá de su función sustantiva”.

Capacitación sobre Militarización

El Maestro dirigente habló así durante su participación por vez primera en una sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), presidida por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, en el majestuoso Salón Iberoamericano de la dependencia.

Ahí presentó su propuesta para construir alternativas que garanticen la seguridad en las escuelas, ante lo que calificó como lamentables e inadmisibles hechos de violencia.

Alfonso Cepeda Salas CONAEDU El Maestro Alfonso Cepeda Salas participo por primera vez en una asamblea de la CONAEDU, ahí urgió a implementar protocolos para seguridad y paz escolar. (SNTE)

“No se trata de que el Ejército entre a las escuelas, claro que no; es un programa general de capacitación, donde participaría personal de alto nivel académico de las instituciones de Seguridad Pública y autoridades educativas, para que los docentes conozcan cuáles son los protocolos ante situaciones de riesgo”, detalló.

Transparencia Laboral, Fin de USICAMM

Enseguida, el líder del SNTE resaltó la importancia que la voz de los trabajadores de la educación esté presente en un espacio de coordinación nacional de la CONAEDU.

Hizo un recuento de los “importantes avances que se han logrado en los últimos ocho años en materia educativa y laboral de este sector, y aún hay desafíos que se deben atender lo más pronto posible”.

Por ello, en la sesión fue firmado un convenio entre la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para que ésta última sea observadora en el desarrollo de la próxima Consulta Nacional para la Construcción del Nuevo Sistema de las Maestras y los Maestros.

Cepeda Salas reiteró que “se deben garantizar la transparencia, equidad y el respeto a los derechos laborales en los procesos de promoción y reconocimiento profesional del Magisterio”.

Recordó que en septiembre de 2024, el SNTE aplicó una consulta nacional sobre las causas del malestar docente relacionadas con los procedimientos regulados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en la que participaron 673 mil 902 profesores.

Explicó que “todos los ejercicios realizados posteriormente han demostrado que mis compañeras y compañeros no buscan privilegios, demandan el derecho a participar, ser tratados con respeto, transparentar todo el proceso y respetar los resultados”.

Dijo que los Maestros exigen justicia laboral y respeto a sus derechos, entre ellos, a ser representados por su organización sindical.

En esta Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del CONAEDU, el titular de la SEP, Mario Delgado, agradeció a Cepeda por su presencia y acompañamiento del SNTE, “siempre en favor de las políticas educativas de nuestra presidenta; somos aliados en esta misma meta, sobre la Nueva Escuela Mexicana y hemos contado siempre con el respaldo”.

SNTE Urge Estrategia Integral de Seguridad Escolar en histórica sesión CONAEDU