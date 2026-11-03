Estudiantes UAEH investigan relación entre dismorfia corporal y autoestima adolescente

UAEH Los hallazgos señalaron una tendencia: a mayor insatisfacción corporal, menor autoestima.

La adolescencia es una etapa de transformación física, emocional y social en la que se construye la identidad, se fortalecen las relaciones interpersonales y surge la necesidad de pertenecer a un grupo. En este proceso, los comentarios y las críticas sobre la apariencia pueden influir en la autoestima y en la manera en que las juventudes perciben y se relacionan con su cuerpo.

Ante este panorama, Abril Calva Silva y Adamari Monserrat Belmontes Benito, estudiantes de la Licenciatura en Enfermería en la Escuela Superior de Tlahuelilpan (ESTl), guiados por Sheila Adriana Mendoza Mojica, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), realizaron un estudio con alumnado del bachillerato de esta unidad académica para explorar el Trastorno Dismórfico Corporal (TDC) y su relación con la autoestima.

¿Qué es el Trastorno Dismórfico Corporal?

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés), publicado por la Asociación Estadounidense en Psiquiatría (APA), describe al TDC como una preocupación persistente por defectos físicos que otras personas no perciben o consideran mínimos. Esta inquietud provoca malestar significativo y puede interferir en las actividades cotidianas.

Quienes presentan este padecimiento pueden concentrarse excesivamente en determinadas características, como el tipo de nariz, la forma de su cara, el color de ojos, el tono de piel, si tienen acné o cicatrices. Incluso pueden llegar a pensar que son feas o que están desfiguradas, aunque para los demás parezcan normales o atractivas.

El TDC pueden confundirse con los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), como la anorexia y la bulimia nerviosa, la vigorexia (obsesión por el ejercicio físico) o la ortorexia (obsesión por la comida sana), debido a que son padecimientos que comparten una fuerte obsesión con la imagen corporal. Sin embargo, el primero se centra en una parte del cuerpo, mientras la segunda se relaciona con el peso, el tamaño corporal y zonas específicas que perciben como gordas o demasiado grandes.

Priorizar la salud ante la presión social

El estudio, titulado “Relación entre el Trastorno Dismórfico Corporal y la Autoestima en estudiantes de Bachillerato de la Escuela Superior de Tlahuelilpan”, incluyó a 305 alumnas y alumnos de distintos semestres para evaluar la insatisfacción corporal y la autoestima, a través del Body Shape Questionnaire (BSQ) y la escala de Rosenberg.

Los resultados indicaron que el 46.2 % de las personas participantes presentó un nivel bajo de insatisfacción corporal, mientras que el 51.1 % registró un nivel moderado. En cuanto a la autoestima, el 55.2 % obtuvo un nivel medio y el 44.8 % uno bajo. Los hallazgos señalaron una tendencia: a mayor insatisfacción corporal, menor autoestima. No se reportaron resultados en las categorías alta y crítica.

Durante el estudio, Calva Silva y Belmontes Benito observaron que algunas personas adolescentes modifican sus hábitos para encajar en determinados grupos o responder a expectativas externas, aun cuando esto implique relegar sus gustos, su comodidad y su bienestar físico y emocional.

También identificaron, en el caso de las mujeres, un interés por someterse a procedimientos estéticos como la aplicación de botox, ácido hialurónico, hilos tensores, bioestimuladores de colágenos, peeling, así como cirugías plásticas para modificar su nariz, aumentar el busto, eliminar el exceso de piel en párpados, entre otras.

Mientras que en los hombres destacaron el uso de suplementos alimenticios, el consumo de bebidas energéticas, así como las prácticas relacionadas con el gimnasio. Advirtieron que estas conductas pueden implicar un riesgo importante para la salud cuando se realizan sin considerar los efectos adversos, como el incremento de la frecuencia cardiaca y los riesgos cardiovasculares por bebidas con alto contenido de cafeína y sustancias activas durante el ejercicio, en lugar de tomar bebidas rehidratantes.

Explicaron que uno de los factores que intervienen en la alta presencia de la dismorfia corporal en este sector poblacional son las redes sociales. Estos espacios digitales los bombardean con modelos de belleza irreales, cuerpos idealizados, filtros digitales y estándares estéticos inalcanzables que generan presión, además de una constante comparación con figuras públicas o influencers para cumplir un ideal corporal.

Por ello, uno de los propósitos de la investigación es promover que las adolescencias reconozcan y acepten sus características físicas, sin descuidar su salud: mantener una alimentación equilibrada, procurar un descanso adecuado y realizar actividad física de manera saludable para contribuir al bienestar integral.

Diseñar estrategias para la detección temprana

Para atender esta problemática, la y el futuro enfermero Garza proponen desarrollar programas escolares de prevención y promoción de la salud mental que fortalezcan la autoestima y favorezcan una relación saludable con el cuerpo. También sugieren organizar talleres de sensibilización para madres, padres y tutores, así como fomentar el uso crítico y responsable de las redes sociales y los medios digitales.

El equipo destacó que identificar oportunamente las señales de alerta y facilitar el acceso a atención especializada puede contribuir a prevenir complicaciones asociadas, como depresión, aislamiento social y trastornos de la conducta alimentaria. En los casos más graves, el TDC también puede relacionarse con ideación suicida, por lo que resulta fundamental brindar acompañamiento profesional, además, sus efectos pueden extenderse más allá del ámbito individual y repercutir en las relaciones familiares, escolares y sociales.

Por ello, hicieron un llamado a sus colegas para ampliar la investigación sobre este trastorno y generar evidencia que permita comprender su presencia entre las juventudes y diseñar estrategias de atención.

Cabe destacar que este trabajo fue presentado en la XXI Reunión Anual y VI Congreso Internacional de Investigación en Enfermería, organizado por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) “Manuel Velasco Suárez”, donde recibió comentarios positivos de sus pares académicos y despertó interés en torno al tema.