Temporada de ópera 2025 con estrenos y obras de Melesio Morales y Ricardo Castro

Programa. La presentación de la temporada de la Compañía Nacional de Ópera. (Eleane Herrera Montejano)

Para fin de año, la Compañía Nacional de Ópera presentará el estreno mundial de una partitura que quedó inédita en su momento: la Misa solemne dedicada a la Virgen de Guadalupe del compositor mexicano Melesio Morales, que se interpretará por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Es una pieza de concierto, con contexto religioso, que nunca se estrenó, nadie la escuchó jamás. La vamos a escuchar en un evento popular por primera vez, en un lugar emblemático de nuestro país, para la fecha justamente de la Virgen de Guadalupe, que obviamente es un hecho religioso, pero que trasciende para transformarse además en un hecho social y cultural”, adelanta el nuevo director de la Compañía Nacional de Ópera, Marcelo Lombardero.

Al anunciar el programa 2025 destaca este estreno que se hará bajo la batuta de Ludwig Carrasco, con la dirección huésped del Coro a cargo de Luis Manuel Sánchez, y la participación del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

“Estamos estudiando a partir del manuscrito de la obra porque la obra nunca fue editada, el trabajo que está haciendo el CENIDIM, justamente, es editar estas partituras para que puedan ser interpretadas porque desde el manuscrito es muy complejo”, señala.

Una de las ideas fundamentales de este estreno es poner en valor el trabajo de recuperación musical que hace el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (CENIDIM).

“Ellos son los que llevan adelante la investigación. Nosotros tomamos el material que ellos han recuperado, lo ponemos en los atriles … y a partir de eso hacemos que la obra salga a la luz”.

En ese mismo sentido, el 7, 9 y 11 de diciembre la CNO presentará “La leyenda de Rudel” de Ricardo Castro, en colaboración con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (CENIDIM) e con el director concertador Benoît Fromanger, el director huésped del Coro, Luis Manuel Sánchez y la dirección de escena de Rennier Piñero.

“Es un estreno, la obra se hizo, pero se estrena su orquestación y su libreto original”, detalla.

De acuerdo con Marcelo Lombardero, estas “joyas” musicales se ponen en valor cuando se reproducen, de lo contrario “solo están en un microfilm, en una biblioteca que la mira un musicólogo con una lupa y dice: ‘Ah, qué interesante’”.

PROGRAMA 2025

La temporada 2025 pretende, principalmente renovar, por lo que de los cinco títulos operísticos programados, cuatro pertenecen al siglo XX y habrá estrenos a nivel recinto, nivel nacional, además del estreno mundial de fin de año.

“No es que vamos a hacer todas las temporadas de esta manera, que no se asusten los amantes del bel canto. Digamos que esta temporada por las necesidades y las posibilidades que nos ofrecía de producción, presupuestarias, etcétera, quedó de esa manera, pero para mí me parece muy importante porque es uno de los grandes desafíos de la casa de ópera traccionar el repertorio hacía más hacia nosotros”, apunta Marcelo Lombardero.

“No se trata de dejar el siglo XIX, el siglo XVIII de lado pero sí, empezar a acostumbrar al público a que el siglo XX y el siglo XXI también existen en términos operísticos. Ese es el gran desafío”, continúa.

El programa arranca el próximo 2 de febrero, a las 17:00 horas en la Sala Principal del PBA, con la sinfonía dramática “Romeo y Julieta” Op. 17 y H. 79, de Héctor Berlioz, por primera vez en Bellas Artes, bajo la batuta de Stefan Lano, la dirección huésped del Coro de Alfredo Domínguez, la mezzosoprano Rosa Muñoz, el tenor Edgar Villalva y el barítono Oscar Velázquez, con el Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

El Para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de Dmitri Shostakovich, los días 20, 23, 25, 27 y 30 de marzo se presentará por primera vez en México la ópera “Lady Macbeth” de Mtsensk.

El 13 de abril, se presentará la Gala Tosti. El 8, 11, 13, 15 y 18 de mayo, se presentará la ópera “Rigoletto” de Giuseppe Verdi.

Luego, el 8 de junio, el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz ofrecerá una gala especial acompañado por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, para celebrar 25 años de trayectoria y presencia en escenarios internacionales.

Los días 1, 3 y 6, en el marco del centenario del natalicio del compositor Luciano Berio, se estrenará en México su ópera “Un re in ascolto”, basada en una idea de

Italo Calvino.

En septiembre se llevarán a cabo dos galas: el 7 de septiembre la Gala por

los 70 años de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, en la que Stefan Lano dirigirá un programa de Richard Wagner y Richard Strauss; y el 14 de septiembre será la Gala del Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Salvatore Caputo, con la “Petite Messe Solennelle”, de Rossini.

En octubre 9, 12, 14, 16 y 19 se presentará la ópera “Elektra”, de Richard Strauss.

Finalmente, la temporada cerrará con los estrenos de la ópera La leyenda de Rudel de Ricardo Castro y la Misa solemne dedicada a la Virgen de Guadalupe de Melesio Morales

PRIMERA APARICIÓN PÚBLICA

“Me habla todo el mundo del censo de cantantes… yo no lo he podido ver”, comentó Marcelo Lombardero tras anunciar la programación preparada para este 2025.

En conversación con varios medios nacionales, el director de escena, cantante y gestor cultural compartió algunas perspectivas sobre lo que será su gestión.

Reconoció que no tiene conocimiento del censo de cantantes y directores que la anterior directora legó como resultado de su administración y añadió que no le interesa mucho seguir las líneas de trabajo que quedaron.

“En principio a mí no me gusta hablar del pasado o me gustaría hablar del pasado en términos positivos. No he tenido contacto con la gestión saliente por diversas razones, no quiero ahondar, yo respeto muchísimo a la maestra María Katzarava, me parece una artista excepcional -ya que estamos aquí, yo no se lo he podido decir personalmente porque no he podido hablar con ella, pero la respeto enormemente y espero pronto contar con ella en futuras temporadas -, la distinción de mi manera de ver y de gestionar, no soy yo quién para hablar. Creo que un director habla por sus hechos, por su gestión y por su programación”, expresó.