La re-mexicanización de Gabriel Orozco

Piezas. Arriba: Gabriel Orozco ante la prensa en el Museo Jumex, (28Ene2025); la foto, Juego de Limones, 2021 y Caballos Corriendo al Infinito, 1995. En medio: Vista de la Mesa de Trabajo del 2025 y su detalle con un plástico calcinado. De la Mesa de Trabajo, Tokio, 2015-23, pirinolas y esquemas dibujísticos; el Citroën recortado, La DS Coraline, 2013, y Naturaleza Recuperada, 1990. Abajo: Fotogramas del vídeo, #gabrielorozco: Orozco con López Obrador, símil de Claudia Sheinbaum y la obra, Mis Manos son Mi Corazón, 1991; Avelina Lésper y sus calumnias; Orozco como Fierroviejero y dos memes de Kurizambutto; No More Skull Art y Orozco como El Ecoloco. En la tienda del museo, llaveros con obras de Orozco. (Eduardo Egea.)

Gabriel Orozco (1962 Jalapa), exhibe una retrospectiva curada por Briony Fer con 300 piezas, revisión anticipada en México sólo por la temprana revisión de Alma Ruiz en el Museo Tamayo, 2000-01, proveniente del MoCA, L.A.

Con sólo unas cuantas obras icónicas como la Caja Vacía de Zapatos, 1993 o una variante del 2013 de La DS, 1993, etc., esta muestra se centra en fotografía, dibujos y mesas de trabajo, analizando así los procesos de Orozco donde se retroalimenta objetos y materialidad, tiempo y espacio, permutaciones y serialidad, juegos aleatorios y su sistematización, el límite entre realidad cotidiana y lo artístico representado, azar y determinación, máquina y mano, naturaleza y geometría, pintura y movimiento, etc., sesgo experimental que fundamenta el carácter “politécnico” e interdisciplinario de su obra.

El divertido vídeo, #gabrielorozco, producido por Monse Castera y editado por Adriana Kong que recopila imágenes del internet y redes sociales en México que critican, trolean, minimizan o malinterpretan a Orozco, resulta un sorprendente ejercicio que se adelanta e incorpora a cualquier opositor y cimenta el regreso a México de Gabriel Orozco al advertirnos que está preparado para lo que sea, al tiempo que nos revela la entrada de la obra y persona de Orozco a la memoria nacional pública, popular y mediática.

Esta exposición complementa la organizada por The Museum of Modern Art, Nueva York, MoMA, 2009, y que viajó al Kunstmuseum Basel, Suiza, 2010; Centre Pompidou, París, 2010; y Tate Modern, Londres, 2011; así como posteriores en museos de Aspen, Bregenz-Estocolmo, Edimburgo, Tokio, etc.; pero, ante la perenne diseminación global de su obra en la impuesta era de lo posglobal, ¿La imagen pública en México de Gabriel Orozco y su obra está desgastada por su malinterpretacion y por fundamentadas críticas?; ¿Esta exposición por fin permitirá a los mexicanos entender la gran complejidad e importancia histórica de su obra?; ¿Qué tanto puede o quiere Gabriel Orozco renovar su arte?.

