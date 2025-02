Isaac Hernández apuesta por proyectos y nuevos talentos del arte contemporáneo en México

Bailarín. Isaac Hernández. (UdeGTV)

El bailarín mexicano Isaac Hernández apuesta por proyectos en artes plásticas y escénicas que impulsen a los talentos de su país y que también coloquen a la cultura como un factor de cambio en una sociedad en que la inseguridad y la violencia son cotidianas.

En entrevista, Hernández anunció diversos proyectos que tendrán como sedes principales su natal Guadalajara, capital del estado de Jalisco (oeste de México), así como la ciudad de Monterrey (norte) y la Ciudad de México en donde habrá desde exposiciones de arte hasta talleres de danza

“Me gustaba la idea de poder empezar a desarrollar otros proyectos con los mismos estándares que tenemos para los proyectos de ballet, pero que también aportara esta narrativa sobre la innovación, sobre la juventud, sobre este deseo de superación y también sobre las cosas que se están haciendo en México, que son excelentes”, dijo.

A través de la productora Soul Arts Productions, que fundó junto con sus hermanos Esteban y Emilia Hernández así como con Matthis Loutreuil, el mexicano inició este proyecto con la participación en el ART WKND GDL con una exposición de arte contemporáneo en alianza con la galería de París PDP, que visitó por primera ocasión México.

También tendrán presencia en el festival ZONAMACO, en Monterrey, el 7 de febrero con la puesta en escena ‘Another paradise’ con el pianista luxemburgués Francesco Tristano y el argentino DJ Gutii, en un primer episodio de lo que será el proyecto ‘Dancing Societies’, que reunirá a músicos y coreógrafos contemporáneos.

Hernández reveló que están afinando la colaboración con la galería parisina para que artistas plásticos de Europa realicen residencias en México en las que se vinculen con artistas locales para generar colaboraciones.

La danza tiene un lugar indiscutible en sus planes pues además de llevar su proyecto de formación ‘Despertares’ fuera de México, busca que Guadalajara albergue a la American Ballet, la compañía a la que pertenece y que tiene su sede principal en Nueva York.

“Que se convierta a Guadalajara en una sede los próximos cinco años del American Ballet donde podamos venir como compañía a una residencia artística, que venga la escuela a buscar talento, todo el proyecto de becas que tenemos aquí, crear un vínculo como no existe en ninguna otra parte del mundo con la compañía”, adelantó.

Primer protagónico

El compromiso de Hernández con el arte no se limita a la danza clásica. Luego de participar en la película de Carlos Saura ‘El rey de todo el mundo’ y la serie de Manolo Caro ‘Alguien tiene que morir’, estelarizó el largometraje ‘Dreams’ de Michel Franco junto a Jessica Chastain, un proyecto en el que fungió como coproductor.

La cinta fue filmada en San Francisco, Estados Unidos y la Ciudad de México y ha sido seleccionada para competir en la próxima edición del Festival de Cine de Berlín.

“Es una historia muy compleja, es una historia difícil. Es un gran reto para mí, creo que como intérprete me estoy retando y me estoy exponiendo como nunca en mi vida con el riesgo de que mi mamá me deje hablar unos dos días”, confesó risueño.

El ganador del Premio Benois de la danse aseguró que trabajar con Chastain y Franco fue un aprendizaje continuo y estimulante.

“Jessica Chastain es indescriptible, es una persona fantástica, es una gran artista que, estimula muchísimo y tiene un ojo increíble para la narrativa, para los tiempos, para los ángulos de las cámaras. Muchas veces me sentaba en una esquina a verla trabajar y a ver a Michel discutir las escenas y me sentía la persona más afortunada del mundo”, expresó.

Mejor momento

Hernández aseguró que con su incorporación al American Ballet, Hernández ha logrado un sueño que comenzó desde su infancia, pues fue la compañía que lo inspiró y donde estuvieron sus bailarines favoritos.

“Es el sueño original. Mis bailarines favoritos bailaron y dirigieron esa compañía, Julio Bocca, Mijaíl Baríshnikov, ahora me toca ponerme sus vestuarios, bailar las piezas emblemáticas que ellos interpretaron. El Metropolitan Opera House es de los teatros más importantes del mundo y es el último que me queda de cierta manera por conquistar”, concluyó.