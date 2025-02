El Claustro de Sor Juana alista la inauguración en noviembre de tres museos de sitio

Claustro. En la conferencia, también se anunció que Ana Lilia Cepeda ganó el Premio Grijalbo. (Eleane Herrera Montejano)

A 50 años del rescate y preservación del ex convento de San Jerónimo, que hoy alberga a la Universidad El Claustro de Sor Juana, así como los 330 años del fallecimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, se anuncia la creación de tres museos de sitio: a partir de noviembre podrán visitarse los espacios dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz, a la historia del convento de San Jerónimo y al rescate del inmueble.

“La recuperación de la estructura original del Convento incluyó la restauración de cúpulas, ex-templo, capillas, confesionarios, lo que fueron celdas; y la conservación de murales, retablos y otros elementos de valor artístico importantes. A partir de entonces, el exconvento de San Jerónimo se convirtió en espacio vivo y nos gusta decir que si bien Sor Juana no pudo asistir a una Universidad -por ser mujer- la Universidad llegó a ella”, relató Rafael Tovar López-Portillo, rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

En conferencia para anunciar las actividades de la Universidad para este 2025 y develar a la ganadora del Premio Grijalbo 2025, el rector adelantó la apertura de un Museo e informó que El Zéfiro “cerrará sus puertas como Restaurante-escuela a finales de mayo” y se transformará en un laboratorio de gastronomía que abrirá sus puertas en agosto de este año, para el siguiente curso escolar.

AGENDA 2025

Entre los eventos relevantes que tendrán lugar próximamente se asoman las segundas ediciones de la Feria del Libro Infantil y Juvenil (15-17 de mayo) y de la Feria de Editoriales Independientes (11-13 de septiembre); así como el Séptimo Coloquio de Poesía Iberoamericana Elsa Cross, a realizarse el 9 y 10 de octubre, bajo el título “Tradición y futuro. Escrituras que vuelven al origen y se reinventan”.

“Tendremos especialistas para impartir talleres, conferencias y presentaciones de libros”, comentó el rector.

El 24 de abril, la Presea Sor Juana Inés de la Cruz se entregará a la chef Susana Palazuelos, “primera gastrónoma en recibir esta presea, una mujer con 45 años de trayectoria y que no nada más se ha ocupado de la gastronomía, sino que en últimos años su ayuda se ha hecho patente en Guerrero”, detalló Rafael Tovar López-Portillo.

Para el mes de noviembre, en colaboración con el Corredor Cultural Centro Histórico Sor Juana, se presentará una muestra fotográfica y documental que recorre los 50 años de trabajo de rescate y restauración del Ex Convento de San Jerónimo. La exposición se instalará en el Jardín San Jerónimo, espacio público.

ESPACIOS SORJUANISTAS

Por otra parte, a partir de noviembre se podrán visitar tres nuevos espacios en la Universidad. “Para conmemorar 50 años del inicio de la restauración del convento haremos tres museos de sitio: uno es un espacio de introspección en el espacio del sotacoro del convento, donde están sepultados los restos atribuidos a Sor Juana, donde se pueda comprender la vida y obra de la décima musa”, anunció el rector.

Ese espacio será íntimo y de reflexión, conectado con Sor Juana, según apuntó. El segundo será un Museo de sitio que contará la historia del convento de San Jerónimo y estará ubicado en las escaleras de la rectoría.

El tercero será un espacio en la entrada de San Jerónimo, donde los visitantes podrán ver cómo fue el proceso de rescate que ha tenido la Universidad. “Un proceso arduo, complicado en el que se tocaron muchas puertas y hoy está a la vista para todos”, añadió el rector. También se cuenta con la renovación del Auditorio Divino Narciso, de manera que pueda ser una especie de laboratorio para los estudiantes de artes escénicas.

Además, en el marco de 330 años de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, la Universidad El Claustro de Sor Juana anuncia una serie de actividades. Por ejemplo, junto con UC Mexicanistas de la Universidad de California, bajo la curaduría de la doctora Sara Poot Herrera, desde enero se realizan una serie de conferencias dedicadas a Margo Glantz, quien en enero cumplió 95 años. Las siguientes sesiones serán el 18 de marzo, 17 de abril y 25 de abril, de manera presencial pero transmitida en redes sociales.

Asimismo. Rafael Tovar López-Portillo recordó que ya está abierta la convocatoria -hasta el 30 de abril- del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara. Se trata de un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano.

PREMIO GRIJALBO.

La novela “A donde te lleve el tiempo” de Ana Lilia Cepeda fue elegida de entre 42 candidatas, como ganadora del Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana / Grijalbo.

“Siempre que entro a un edificio me pregunto quién lo habitó, cómo vivieron, qué pensaban. En las historias del centro hay pasiones ocultas. Siempre me ha llamado la atención qué hay detrás de esas figuras públicas tan solemnes y tan serias. Además me gusta reflexionar que un país que no honra y no conoce su pasado, no tiene viabilidad de futuro”, expresó la galardonada, quien mandó su propuesta bajo el pseudónimo “la Tensita”. “Tenemos que honrar ese pasado, conocerlo para tener un futuro más sano y no repetir los mismos errores”.

El premio que recibirá Ana Lilia Cepeda consiste en 150 mil pesos y la publicación de la novela bajo el sello editorial Grijalbo, que se hará hacia finales de año a modo de presentarla en la FIL Guadalajara.

De acuerdo con el jurado compuesto por Mónica Lavín y Eduardo Antonio Parra, esta novela retrata la historia del centro de la Ciudad de México a través de elementos fantásticos e investigación histórica de espacios reconocibles.

“Yo creo que el Centro [histórico] es fascinante para todos los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, pues tenemos uno de los centros más importantes de Latinoamérica. Yo siempre comparto que si nosotros pusiéramos en un plano Barcelona y Madrid, juntos caben en el centro histórico de la Ciudad de México”, señaló la escritora ganadora.

Para ella, esta novela fue una oportunidad de resaltar los hallazgos arqueológicos que se han hecho en los últimos años, y explorar tanto las implicaciones tuvieron como las historias ocultas detrás.

“Hice mucha investigación, tardé 3 años en hacerla, corroboré datos y encontré cosas nuevas”, indicó.

¿QUIÉN ES LA GANADORA DEL PREMIO DE NOVELA HISTÓRICA 2025?

Ana Lilia Cepeda coordinó la restauración de la Casa Rivas Mercado y es autora del libro “La Casa Rivas Mercado, una historia detrás de la historia” (Editorial Atrament, 2022). Actualmente preside la Fundación Conmemoraciones.