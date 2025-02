Gisela Antonuccio: Entre el Periodismo y la Ficción, el Nacimiento de Hermanas

Gisela Antonuccio, escritora argentina radicada en México, nos habla sobre su proceso creativo detrás de Hermanas, su más reciente novela publicada por Hachette.

Su trayectoria literaria comenzó con Hija, su primera novela, pero su carrera periodística a menudo dejaba en segundo plano la ficción. “La escritura de ficción requiere tiempo, y el periodismo siempre se imponía. Pero cuando llegué a México, por fin tuve tiempo de escribirla”, cuenta.

Para Gisela, Hermanas es una novela ágil y fresca, en la que su experiencia periodística influyó en la forma de narrar. “El periodismo me ayudó a escribir de manera más impersonal, sin juzgar a mis personajes. La lectura es un acto de libertad, y quería darle al lector la posibilidad de sentir lo que está en la novela sin dárselo masticado", explica.

Su interés por explorar los vínculos familiares nació de su fascinación por las historias ocultas dentro de las familias. "Las familias tienen muchos secretos. Trato de escribir sobre vínculos, sobre esas relaciones que nos marcan", señala.

Gisela Antonuccio (Editorial Hachette)

Gisela no sigue rituales estrictos para escribir; lo considera un trabajo y organiza su día en jornadas laborales. “Escribía cada mañana, hacía pausas para comer y luego seguía. Trabajo mucho con imágenes, soy muy visual, me encanta el cine. Me enfoqué en escribir escenas, en construir estampas que funcionaran por sí mismas. Quizá por eso la novela se lee tan rápido”. Su desafío fue, precisamente, escribir a partir de esas escenas.

La historia de Hermanas surgió cuando las protagonistas aparecieron en su mente. “Tenía claro que quería contar su infancia, su adolescencia y su adultez joven”, dice. También destaca que su escritura ha evolucionado al expandirse a diferentes soportes, siempre buscando conectar México con Argentina.

Para Gisela, la lectura es un acto esencial, y su mayor deseo para este libro es simple: “Les deseo la lectura, no solo de esta novela, sino de muchas otras”.