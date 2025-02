Óscar Murillo y su estética libertaria se reúnen en exposición en el MARCO

Pieza El público participa en un mural colectivo que se exhibirá en el MARCO. (Marco)

“Como autor, mi protagonismo es darle arquitectura a la estructura, proponer una plataforma para que el público haga catarsis, para que el público haga una manifestación y se vuelvan estos espacios ampliamente libres”, considera el artista colombiano Óscar Murillo, en videoconferencia para anunciar su próxima exhibición.

“Espíritus en el pantano” es la primera exposición que presentará en un museo en México: consta de 20 obras que se podrán visitar en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), desde el viernes 14 de marzo hasta el domingo 10 de agosto de 2025.

Según explica, esta oportunidad es una forma de indagar en su propia tradición pictórica, con referencias de su producción en las últimas dos décadas, desde la formalidad de un Museo.

“Tomo muy en serio la formalidad de la Cultura desde un punto de vista histórico, occidental, a pesar de que al mismo tiempo estar muy consciente sobre la sutileza o la fricción social, dependiendo también del contexto geográfico”, indica.

Uno de los temas que Óscar Murillo aborda en esta exposición y se le hace importante subrayar es que la problemática migratoria no es nueva. Ha tenido momentos de efervescencia dependiendo de dinámicas sociopolíticas del mundo y su intención es rechazar los discursos del migrante como víctima.

“En la pandemia pude por primera vez vivir en La Paila como adulto. Colombia es el país más receptor de migrantes venezolanos y he podido personalmente presenciar y ser testigo de la xenofobia colombiana hacia el venezolano. Entonces, la víctima tiene la capacidad de ser monstruosa. Es una cosa humana que no tiene que ver con una separación de geografías, es algo que quería mencionar porque no sé si sea consecuencia de mi educación o de ser parte de un territorio en Colombia donde hay una multi existencia racial”, ahonda.

EN EL MARCO

Anteriormente, en 2021, el artista presentó sus pinturas en la Parroquia de San Agustín, en la Península de Yucatán, en la muestra ética y estética, organizada por Kurimanzutto. En 2020, bajo el mismo título, el artista presentó una serie de pinturas en una iglesia de su ciudad natal, La Paila. Sin embargo, esta es la primera vez que su obra se presenta en un Museo de nuestro país.

“El Marco, históricamente ha prestado atención a artistas internacionales, puntualmente latinoamericanos que han desarrollado problemáticas, cuestionamientos y gestión artística que va definiendo nuestra perspectiva global”, expresa al respecto la Taiyana Pimentel, Directora General del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO)

Le parece que es posiblemente la segunda exposición que el artista colombiano hace en español, la primera fue en su originaria Colombia, pues su práctica se desarrolla mayoritariamente en Europa y Estados Unidos.

Además, de acuerdo con la directora del Marco, esta muestra va mucho más allá de la práctica pictórica para volcarse en las videos intenciones y “accionismos colectivos, comunitarios, pictóricos” del artista, así como en ciertos gestos fotográficos. “Desde esta exposición que hemos conceptualizado va a dar un vuelo importante a la dimensión ideológica de la práctica de Óscar Murillo”, detalla.

Marco. A sus 38 años de edad, Murillo es uno de los artistas más importantes del mundo, galardonado con el prestigioso Premio Turner en el 2019. (Tim Bowditch and Reinis Lismanis)

RECORRIDO

La obra principal de esta exposición, tanto por ser ex profeso como por dar nombre a la muestra es “Espíritus en el pantano” (2024-2025) que consiste en una invitación: lienzos de gran formato rodearán el perímetro de cada sala, cubiertos con mensajes, marcas y dibujos dejados por los visitantes del museo en los meses previos. El mismo lienzo viajó al albergue para migrantes Casanicolás, donde los participantes fueron invitados a plasmar sus marcas en esta obra colectiva. También integrantes de la asociación Cruz Rosa asistieron en grupo al museo para participar.

Ahora, en el marco de la exposición, se invita al público a pintar sobre esos lienzos para crear un nuevo mural colectivo. Los miércoles y domingos, días en los que la entrada al museo es gratuita, los asistentes de todas las edades podrán utilizar tonos de azul, verde, amarillo y magenta para contribuir a la creación de ‘espíritus’ en el pantano de capas superpuestas.

Al interior de dicho pantano, se invita a hacer el recorrido por el trabajo que Óscar Murillo ha realizado en la última década.

Los vistazos previos que el Marco ha compartido anuncian amplios lienzos negros colgados, hechos con tela recogida del suelo de su estudio; videos de personas celebrando en La Paila, ciudad natal del artista; una monumental estructura de madera para sentarse; esculturas de apariencia rocosa elaboradas con maíz; obras en papel y pinturas. Cada una de ellas representa distintos momentos en la vida del artista.

¿QUIÉN ES EL ARTISTA?

La práctica artística de Óscar Murillo (n. 1986, La Paila, Colombia) abarca pintura, proyectos colaborativos, video, sonido e instalación.

Después de obtener su maestría en el Royal College of Art, Óscar Murillo realizó su primera exposición individual, Arepas y tamales (2011), en la galería Cole Contemporary de Londres. Luego, en 2019 fue uno de los cuatro artistas galardonados colectivamente con el prestigioso Premio Turner y en 2023 recibió un doctorado honorario de su alma mater, la Universidad de Westminster.

A él le parece que “esas realidades han sido claves” en su “navegar” la producción de la cultura y preocupación de la formalidad en el arte.

“Soy un artista que me nutrí de la teoría y la historia europea, con una … de latino colombiano que se puede sumar a los ingredientes de cómo entiendo el mundo. Londres como una ciudad protagonista de lo sociopolítico mundial, creo que eso empieza de pronto a coser o tejer mi formalidad, en general como persona y obviamente como artista también”, comenta.

De acuerdo con la crítica, su obra refleja curiosidad por las nociones de intercambio social y económico global, comunidad y colaboración ya que con frecuencia invita a colaboradores a participar en momentos generativos de energía colectiva: pintura interactiva, la organización de una fiesta para personal de limpieza en la Serpentine Gallery, el teñido de grandes lienzos de lino en negro en centros comunitarios o la realización de una pasarela performativa abierta al público en un edificio del siglo XIV en Venecia.

Asimismo, el artista ha presentado su trabajo en espacios como Tate Modern en el Reino Unido, WIELS en Bélgica, el Aspen Art Museum en Estados Unidos, Haus der Kunst en Alemania y el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia.