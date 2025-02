Irene Vallejo, doctora ‘honoris causa’ por la UNED: “Quien soy es fruto de la educación pública”

Distinción. La escritora Irene Vallejo. (UNED)

La escritora Irene Vallejo, autora de ‘El infinito en un junco’, ha sido investida doctora ‘honoris causa’ a propuesta de la Facultad de Filología de la UNED y ha celebrado el reconocimiento ensalzando la educación pública en su discurso.

“Quien soy --la mujer, la escritora, la ciudadana-- es fruto de la educación pública. No hay formación que no sea a la vez transformación. ‘El infinito en un junco’ no existiría sin las oportunidades de formación que encontré en mi camino”, ha afirmado tras haber recibido de manos del rector, Ricardo Mairal, el birrete, el anillo, el libro y los guantes blancos.

Además, Vallejo ha defendido la labor de la Universidad a Distancia por atender la educación de “quienes afrontan los mayores obstáculos” y por hacer “más hospitalario” el estudio para todas esas personas, “sea cual sea su condición o procedencia, sus circunstancias de vida o situaciones adversas”.

El rector de la UNED ha estado acompañado en la mesa presidencial por Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación; Cristina Aranda, consejera del Consejo Social de la UNED; Karen Vilacoba; vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la UNED, y Elena Maculan, secretaria general de la UNED.

Por otro lado, el padrino de la escritora, el catedrático de Filología Antonio Moreno Hernández, ha destacado que la obra de Vallejo es “una apelación a recuperar el espacio de la palabra sosegada frente al vértigo de la aceleración y de la inmediatez, una invitación a retornar a una lectura íntima y a la vez compartida”, según explica un comunicado de la institución.