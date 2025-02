Jorge Kahwagi Gastine: “Celebramos los 15 años del Premio Crónica, que distingue mujeres, hombres e instituciones de excelencia”

Festejo. Jorge Kahwagi Gastine habla durante la celebración de los 15 años del Premio Crónica- (SUNNY QUINTERO/Adrián Contreras.)

Se cumplen 15 años del Premio Crónica y lo celebramos con el inicio de una serie actividades que se llevarán a cabo con este grupo distinguido de mujeres y hombres que han sido galardonados y así conformar un equipo por México, señala Jorge Kahwagi Gastine.

El presidente del Consejo de Administración del Grupo Editorial La Crónica de Hoy agregó, durante el desayuno con las mujeres y hombres distinguidos con el galardón, estar feliz por estos 15 años del Premio y la creación del Fundación Premio Crónica, porque reúne a una comunidad de científicos, investigadores y creadores. “Personas que han dado con humildad sus aportes a la nación y con estos poder enviar un mensaje a los jóvenes, a los adultos y a los adultos en plenitud de que México puede y debe salir adelante. Porque ustedes, los premiados, son un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se tiene que hacer”.

Jorge Kahwagi, también presidente de la Fundación Premio Crónica, dijo que como ese niño que puede ver las estrellas cerrando los ojos, “hoy me toca a mí, pero con los ojos abiertos, ver a todos los premiados que nos han dado el gusto de poder hacer esta celebración”.

Y en este punto, invitó a los galardonados a escribir en las páginas del periódico. “Tienen las puertas abiertas para dar sus opiniones, porque ustedes conocen bien sus campos y pueden orientar a la juventud. No tendrán ninguna restricción y puedan mandar los mensajes que ustedes consideren.

Por lo anterior, quiero agradecerles lo que significan para el país, lo que han hecho y lo que harán y también quiero aprovechar para darles las gracias y decirles que su colaboración por el bienestar de México nos hace sentir orgullosos. Como presidente de la Fundación del Premio Crónica quiero decirles que todos los días me levanto y agradezco a todos los que constituyen nuestro Premio”.

ACTIVIDADES

En su oportunidad, Rafael García Garza, director general, destacó que entre las actividades, de las cuales se informará en su oportunidad y quienes serán invitados a participar, está una campaña para el fomento a la lectura y esperamos contar con el apoyo de las universidades y los premiados, además de otra dedicada a la difusión de la ciencias.

“Como lo dijo don Jorge Kahwagi, llegamos a los 14 años del Premio Crónica, pero en octubre cumpliremos los 15 años y somos el único periódico en México que se preocupa por darle difusión al conocimiento y, sobre todo, darle foro a gentes como ustedes, que llenan de orgullo a nuestro país y a nuestros jóvenes”.

Premiados. Rl rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Octavio Castillo Acosta, los ex rectores de la UNAM, José Sarukhán y José narro, y la astrónoma Julieta Fierro. (SUNNY QUINTERO/Adrián Contreras.)

PREMIADOS

En el desayuno, también los premiados tomaron la palabra y la primera fue la arqueóloga y una de las mayores expertas en el estudio de Teotihuacan, Linda Manzanilla Naim, dijo que con gusto va a participar en el periódico, pero sin una periodicidad en específico. En la misma tesitura, el doctor Javier Garciadiego externó su disposición a escribir en las páginas del diario. Y contó que ya lo ha hecho en varias ocasiones para el diario.

En su oportunidad, el biólogo e investigador Antonio Lazcano Araujo agradeció la hospitalidad que Cónica le ha dado a los miembros de El Colegio Nacional, a las universidades, a la cultura y a las ciencias de México, “pero en particular quiero expresarles mi agradecimiento porque en estos años pasados siempre estuvieron abiertos a publicar los textos que les hacía llegar y no iban conforme a la línea oficial, pero ciertamente fueron recibidos siempre con mucha generosidad y sin el menor asomo de censura. Así que me comprometo, al igual que Linda Manzanilla, al igual que Javier Garciadiego, a enviarles algo que espero no tener ya ese tono tan serio y crítico que fue impensable en el pasado”.

Gerardo Herrera Corral, doctor en física e investigador del Cinvestav, agradeció a don Jorge las atenciones y comentó que ya ha colaborado en la Crónica durante dos años, “y aunque estoy atado a tres columnas, voy a participar con gusto y felicidad. Muchas gracias por el espacio”.

El doctor Jaime Urrutia Fucugauchi dijo que el proyecto de fomento a la lectura “es una excelente iniciativa, porque si algo necesitamos para los niños y jóvenes, es fomentarles el placer de la lectura y su importancia. Entonces creo que es una campaña que necesitamos de manera urgente”.

Y para esto, añadió, se pueden aprovechar varios de los programas e iniciativas que tenemos por ahí para llegar de una manera más directa a los niños y jóvenes. Por otro lado, añadió, creo que parte del hábito de leer se aprende en casa y entonces, vamos a tener que buscar una forma de que sean las mamás, los papás, los hermanos, los que procuren el gusto por los libros. Y en cuanto a participar en el diario con textos, “con muchísimo gusto”.

El sociólogo e investigador de la UNAM, Carlos Martínez Assad, dijo que está muy agradecido con La Crónica de Hoy porque he podido estar colaborando con el diario él y su grupo del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. “Publicamos sobre los acontecimientos terribles que han venido ocurriendo en el Medio Oriente desde el 7 de octubre pasado, día nefasto que se vivió en la región y que ha tenido tan graves consecuencias”.

Por su parte el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Octavio Castillo Acosta, contó que la próxima semana ofrecerá el segundo informe de la administración que encabeza la Autónoma de Hidalgo, y uno de los hechos que presumiremos a la comunidad universitaria y a la sociedad es el haber recibido el Premio Crónica.

Y con respecto a la participación en el periódico y la campaña de fomento a la lectura, “cuenten con nosotros en lo personal y en lo institucional. Será un privilegio para nosotros estar con ustedes”.

La astrónoma Julieta Fierro dijo que sería importante que los textos que se manden al periódico puedan ser evaluados por los editores. Además, dijo que deseaba escribir sobre temas que poco se escriben en los diarios como por qué las mujeres no hacen tanto física o matemáticas. “Hay que tocar esos temas de la educación y muchísimas gracias por invitarme”.

El exrector de la UNAM, José Narro Robles, felicitó Jorge Kahwagi, a Rafael García y todo el equipo de Crónica que hace posible el Premio. “Ha sido una gran iniciativa”.

Y por otro lado, Narro Robles dijo que una nueva campaña de fomento a la lectura es muy importante y “en estos momentos pensaba cuál sería la frase de la campaña y se me vino a la mente que aprender a leer, es aprender a vivir”.

Explicó que México ha ido avanzando en educación, pero aún falta muchísimo. “Ya no somos un país de secundaria, pero apenas estamos en primero de prepa. Y hay países que nos llevan cinco o seis años adelante, y una campaña de fomento a la lectura ayudará a mejorar la educación. Y escribir en el diario, será un honor”.

Y en octubre próximo, se celebrará la edición 15 del Premio Crónica, que distingue a mujeres, hombres e instituciones de excelencia por su labor en el desarrollo del país.