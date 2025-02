Rafael Aguirre Miñarro, va de Tenerife a la Baltimore Symphony Orchestra, como reconocido concertista de la guitarra

Músico. Rafael Aguirre Miñarro se ha consolidado como uno de los guitarristas más solicitados a nivel internacional. (Archivo)

De presentarse en Tenerife, España, durante las fiestas decembrinas, en este inicio de año con sendos conciertos en Cartagena, Colombia, y en una semanas a punto de regresar a tocar a España e iniciar una gira por Estados Unidos que incluye tocar en la Baltimore Symphony Orchestra, Rafael Aguirre Miñarro se ha consolidado como uno de los guitarristas más solicitados a nivel internacional, habiendo tocado en los recintos más importantes de más de 40 países.

Habiendo decidido residir por una larga temporada en México, aún recuerda de manera vívida como se inició en la música con apenas siete años de edad.

“Con una abuela soprano,mi padre a la guitarra,mi hermano pequeño tocando el violín, mi hermano mayor tocando el piano, puedo decir que lamía era una casa de la música”.De origen español, Rafael narra que un día mientras jugaba en una consola Play Station, su mamá le consultó sobre qué instrumento quería para sus clases de musica en la escuela primaria . “Tu hermano ya escogió piano, queda guitarra…Dimepronto y deja de jugar”.“Cuando las madres se ponen insistentes, uf, qué lío; y yo bueno, ya, venga, escojo guitarra, déjame tranquilo. Y ya está. Y esa respuesta me cambió la vida radicalmente”.

33 años después de aquellos hechos, Rafael Aguirre ya ha sido nombrado Associate of the Royal Academy of Music off London (ARAM); ha recibido el Premio Nacional “Cultura Viva” en Madrid. Ha actuado en 46 países, en salas de prestigio mundial como el Carnegie Hall de Nueva York (donde se ha presentado cuatro veces), el Teatro Real de Madrid, o el Konzerthaus de Viena, con relevantes orquestas como la Sinfónica de Tokio, la KBS de la Television Nacional de Corea del Sur, la Sinfónica del Estado de Sao Paulo (OSESP), la Orquesta Nacional de Lyon o la Orquesta Nacional de España, entre otras.

“Mi punto de inflexión fue en el año 1999, antes del cambio de siglo, cuando tenía 14 años, y ya llevaba tocando la guitarra seis años. Ya estaba yo empezando a tocar bien. A partir de los cinco o seis años de estudio, la guitarra clásica ya empieza a sonar a música. Lo anterior es como que te estás peleando con el instrumento. Entonces un día va mi madre y habla con el profesor y le dice cómo va mi hijo. Ah, pues su hijo va muy bien, está progresando mucho. Y dice que su sueño es ser concertista. Y eso no es ningún sueño, lo puede conseguir, tiene mucho talento. Y yo pensé que comparado con quien.

Pero que lo dijera unseñor que ya tenía el pelo blanco, y que ya ha había visto pasar tanta gente por sus manos y conocía a concertistas famosos en persona y que iba regularmente a los festivales de guitarra que hay en Andalucía, la tierra de la guitarra, pues me pareció extraordinario”.

La vida lo llevó a perfeccionar su música en Alemania. Ahí vivió varios años y en otras ciudades como Madrid y París. Ahora vive a espaldas del Museo Soumaya en la Ciudad de México. Rafael Aguirre se presentó en el Festival Internacional Cervantino de este 2024. Hace poco tiempo se casó con la mexicana Sofía Crespo, sobrina de Rafael Tovar y de Teresa. Ambos acaban de ser padres de una bella bebé.

“Apenas conocí la musiteca del fallecido Rafael Tovar. Me impresionó. Me la mostró su hijo Rafa Tovar”, cuenta el concertista. Le ilusiona especialmente su próximo concierto con la Baltimore Symphony Orchestra, “que es una de las orquestas más antiguas de EU y de las mejores también. Entonces sí que como guitarrista no es fácil entrar en ese tipo de orquestas y sí que seguramente después de tocar ahí se me van a abrir otras puertas”, dice entusiasmado.

Rafael describe su gira 2025 por Estados Unidos:“Empieza en puerto en Puerto Rico, luego toco en California, en la ciudad deSan José. Luego participo en una serie de conciertos en el Lake Tahoe, que está cerca de Nevada. Luego voy a Baltimore y después termino en Arizona. Aunque de momento parece que también va a surgir un concierto en Rochester, Nueva York.