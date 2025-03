“Entiendo que no necesitamos cada día decir la misa anticapitalista, pero si hay que romper el actual modo de producción”

Pensador. Jean-Luc Mélenchon. (Origen noticias.)

“Noche escribiendo, día peleando”, describió en español el politólogo francés Jean-Luc Mélenchon, fundador y líder del movimiento “La Francia Insumisa” sobre el proceso de escritura del libro “Faites-mieux”. Vers la révolution citoyenne”.

Recientemente, el rockstar izquierdista de la política europea vino a México a presentar “¡Ahora el pueblo! Hacia la revolución ciudadana”, traducción de aquel libro al español, publicado en nuestro país este año por el Fondo de Cultura Económica.

Durante la presentación en el Cine Lido, del Centro Cultural Bella Época, junto a Paco Ignacio Taibo II, el político francés comentó que el libro se ha vendido bien en Francia y expuso algunos de sus puntos de partida fundamentales y reflexiones sobre la sociedad y la política.

“Pertenezco a una tradición política en la cual pensamos que la práctica sin teoría es ciega. Y la teoría sin práctica es débil e inútil, no puede conocer éxito. Entonces, hay que hacer este trabajo”, manifestó ante una audiencia entusiasta de sus palabras.

La jovialidad, humor y coherencia de Mélenchon revelan rápidamente el secreto detrás de la enorme convocatoria que ha conseguido con la audiencia joven y una gran base de votantes.

“Entiendo que no necesitamos cada día decir la misa anticapitalista, pero si quienes dirigen y proponen no se ponen en la cabeza que hay que romper este modo de producción, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál forma de dignidad? No estamos acá haciendo política para fortalecer el capitalismo, la política es de la demanda, de lo que necesitan los pueblos”, declaró.

En su postura también enunció una serie de contradicciones que existen en el paradigma neoliberal, como creer que puede haber un ‘capitalismo verde’ o que pueden coexistir libertad e islamofobia, por ejemplo. O los peligros de la tecnocracia sin regular, en la que actualmente el pensamiento global de la humanidad es propiedad privada de poca gente, ya que todo el conocimiento de internet pertenece a algunas firmas de manera privada.

Desde su perspectiva actual, una de las preocupaciones más inminentes es que el cambio climático ya es imposible pararlo.

“Imposible. Ni hoy, ni mañana, ni después. El cambio empezó y es irreversible. Entonces tenemos que organizar la sociedad que va resistir al desastre. La entreayuda como forma fundamental de la organización de la sociedad. Es decir, adiós a la competencia libre y adiós al intercambio libre, que nunca fue libre”.

AHORA, EL LIBRO.

Esta publicación se centra en el pensamiento que el político francés tiene de la izquierda latinoamericana, de donde reconoce haberse inspirado para hablar de Revolución Ciudadana.

El autor se permite decir que este libro es “la experiencia concentrada de lo que ha pasado en este continente, no en Europa”.

“Porque en Europa no pasó nada, sino la dictadura del neoliberalismo, el fracaso de todo el partido comunista, el fracaso de todo el Partido Socialdemócrata y la obsolescencia general de los pensamientos políticos. ¿Cómo va a ser hacer una política de crecimiento permanente, sin límite, que es la base del neoliberalismo y de la socialdemocracia?”, expresó.

La base fundacional de Francia Insumisa es la pertenencia bajo un programa político: si estás de acuerdo con el programa, perteneces.

“Si eres cristiano, comunista, anarquista o no sabes ni qué, es tu problema. Lo que cuenta es si estás de acuerdo con el programa, vamos a pelear por cada medida del programa, juntos. Esa es la concepción fundamental. No entro en el tema de la unidad. No lo soporto. La unidad es imposible si no es en una línea de ruptura con el sistema en el cual vivimos”, detalló Mélenchon.

Y es una ruptura fundamental, subraya.

“Eso por decir la verdad. Si no te interesa la verdad, haga lo que quiera, pero yo quiero quedarme pensando y actuando que si no hacemos una ruptura completa con el sistema capitalista, el productivismo capitalista capitalista va a matar a nosotros todos, ricos y pobres, lo que sea”, continúa.

De acuerdo con la conceptualización que ha hecho Mélenchon, el “pueblo” integra la clase obrera, pero también otros que no son ‘aliados’.

“Es decir los que estudian, los que están en jubilación, los que no pueden trabajar, que sea con handicap o desempleados. Son millones de personas. Y la izquierda tradicional es incapaz de comprenderlo…”

Por otra parte, Jean-Luc Mélenchon invitó a la audiencia a burlarse siempre de los fascistas.