La Abstracción Poshistórica

MUESTRA. Entrada a la expo de Myra Landau en el MUAC; Giorgio Griffa, Oblicuo, 1971, obra pintada sobre tela cruda como también lo hacía Myra y la considerada la primera pintura con líneas de Landau, Ritmo Partido, 1965, además de Ritmo en W, 1971 y Ritmo de Girasol, 1974. (Eduardo Egea, MUAC y Artsy.)

Myra Landau, Geometría Sensible (07Sep2024-23Feb2025) fue una revisión curada por Pilar García de Germenos en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. Myra Landau (1926-2018) al vivir en México (1960-94), definió su más importante obra en los 60’s y 70’s con pinturas como Ritmo Partido, 1965; posteriormente, al evocar partituras musicales, rasgar papel y/o hacer collage, libros de artista, caligrafía y tapices o usar grapas, aerosol y graffiti, fibras, paja, acetato para radiografías, corcho, papel amate o incluso emplear medios digitales o exceder al bastidor o pegarlo sobre el lienzo, esta rumana buscó infructuosamente renovar su discurso.

Pilar García para ubicar a Landau opuesta a una geometría dura por ortogonal y racional, cita al concepto Geometría Blanda, 1977, de Jorge Alberto Manrique, paralelo al libro y exposición de Roberto Pontual (1939-94) América Latina, Geometría Sensível (Sensible), 1978; paralelamente, en su ensayo para el catálogo del MUAC, Cecilia Fajardo-Hill, cita a Lucy Lippard y su expo y ensayo, Abstracción Excéntrica, 1966, para referir geometría, erotismo e imperfección; evocado esto como Ego Corporal por Robert Pincus-Witten en Eva Hesse: Post-Minimalism into Sublime, Artforum, 1971.

Personalmente, al curar la exposición, I Am Not Your Mexican, 2023, en la galería Ruiz-Healy Art en San Antonio-Nueva York, pude a partir de Eva Hesse constatar el efecto posminimalista en el arte mexicano; ¿Es posible revelar un proceso paralelo considerando a la Geometría Sensible y a Landau?

Para ello hay que contextualizar a Landau respecto a otros pintores: De Maria Helena Vieira da Silva (1908-92) a Niele Toroni y Lee Ufan y el arte Dansaekhwa coreano; del Radical Painting Group (70’s-80’s) a Martín Barré (1924-93), Agnes Martin (1912-2004), Pierrette Bloch (1928-2017), Carla Accardi (1924-2014), Giorgio Griffa, Claude Rutault (1941-2022), Lynne Golob Gelfman (1944-2020), Jorge Pinheiro, Channa Horwitz (1932-2013), Brice Marden (1938-2023), Claude Viallat, etc. La Abstracción Histórica va de Kandinsky al Expresionismo Abstracto, ¿La Abstracción Poshistórica es un periódo de transición entre arte relevante y todavía historiografiable como el de Myra Landau y el surgimiento de un vacío en la Historia?

IG: @egea.eduardo