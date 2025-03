“La Arena en Fuga”, un reencuentro con la magia del Romanticismo inglés

Libro El poeta William Blake cuya obra está en la antología. (Archivo)

“La Arena en Fuga” (Coordinación de Humanidades, UNAM, 2024) es una antología para redescubrir el Romanticismo inglés a través de versiones de Víctor Manuel Mendiola, quien reúne las voces más emblemáticas y ofrece nuevas traducciones de poemas de Blake, Wordsworth, Byron, Shelley y Keats, entre otros

“Lo que sucedió con vanguardias históricas se fraguó en el Romanticismo, ahí están las directrices fundamentales de los cambios”, explica el traductor y antologador.

En conversación por la reciente publicación de este proyecto que tomó alrededor de 12 años de trabajo, Víctor Manuel Mendiola comenta que uno de los propósitos era atenuar el vacío aún existente en el panorama de traducciones al español de autores del romanticismo inglés.

“Van a encontrar la fuente de donde nosotros provenimos. Muchas veces pensamos que nosotros provenimos de lo que ocurrió a principios del siglo XX con las vanguardias. Sí, venimos de ahí, pero lo que sucedió a principios del siglo XX con las vanguardias históricas, en realidad se había fraguado un siglo antes, en el romanticismo”, indica.

El interés por la prosificación del poema, el interés por el uso de lo coloquial, el uso de la imaginación de manera radical, son algunas características literarias que caracterizan al romanticismo inglés y devinieron aspectos de las vanguardias latinoamericanas.

Un ejemplo de esta influencia, de acuerdo con el antologador y traductor está en la poesía de Borges.

“Nos suena tan increíblemente actual porque aunque está usando una forma que ha sobrevivido siglos, él la moderniza introduciendo dentro del verso de la prosa, pero lo que te quiero decir es que esto lo tomó de la poesía inglesa”, apunta. “A final de cuentas Borges en la poesía es como este gran estándar”.

LA TRADUCCIÓN

Lo que Víctor Manuel Mendiola propone es vincular la preocupación sobre el papel de las vanguardias y lo que se hace actualmente, “pero yo creo que esa discusión no se puede resolver correctamente si no vamos al romanticismo”, reitera.

En el proceso de trasladar los poemas de esta antología al español, el traductor fue muy cuidadoso de preservar la cualidad “poema” del texto.

“Estás tratando de ser lo más fiel posible, pero yo siguiendo también un poco la idea de que tiene que ser una transformación en la otra lengua. Tiene que acabar en un poema, porque si no acaba en un poema no les estás dando lo que le tienes que dar al lector”, detalla sobre sus criterios.

Algunas traducciones son propuestas personales que responden a otras traducciones; otras son primeras traducciones a nuestro idioma, que al compilador le parecen necesarias.

ROMANTICISMO HOY

Además del humor y la ironía presentes en varios poemas de esta antología, Víctor Manuel Mendiola señala que en algunos de estos autores ya se encuentra esa idea de que el poeta moderno es un “pérfido infeliz moderno”.

Desde su perspectiva, en nuestro país el romanticismo inglés ha tenido menos atención que el francés o alemán.

-¿Qué caracteriza al romanticismo inglés con respecto a los otros y por qué quedó excluido en nuestra tradición literaria?

“Como dice Isaías Berlín, hay muchas definiciones del romanticismo y todas fallan. Un crítico inglés, Maurice Boura, dice que él intenta una aproximación -que hemos visto aquí y allá, pero que yo creo que tiene toda la razón- que el romanticismo es una visión realizada desde la imaginación, que el romanticismo tiene como punto nodal de creación la imaginación”, expresa.

“Si me preguntas a mí, estoy de acuerdo, pero yo creo que lo que uno encuentra sobre todo cuando uno lee el romanticismo inglés es una fuerte unidad de lo interior y lo exterior, o mejor dicho, lo exterior es una creación interior”, continúa.

A diferencia del romanticismo alemán, donde el investigador observa una preponderancia de himnos a la noche y temas como lo onírico y el alma romántica, en una buena parte del romanticismo inglés no están esos temas y en su lugar predominan estaciones del año, reflexiones sobre el canto y las aves, la presencia de la luna y la naturaleza en general.

“La del romanticismo inglés es una experiencia como de un realismo intenso, pero que si lo observas con cuidado es una experiencia interior. Es interioridad. Y aquí me viene a la cabeza una expresión que funciona muy bien de nuestro gran poeta López Velarde” [que dijo en otro contexto, pero para Mendiola aplica aquí]: “empieza el instante subjetivo de la poesía y no es posible la épica hacia afuera, pero sí es posible una épica hacia dentro. A partir del romanticismo vemos poemas - no todos, pero muchos- que desarrollan una época y grandeza interior que ilumina al mundo en muchos casos”, agrega.

¿Quién es Víctor Manuel Mendiola (Ciudad de México, 1954)?

Poeta, ensayista y editor. Estudió Economía en la UNAM. Es director de la editorial El Tucán de Virginia desde 1980. Coordinó Ediciones La Giganta y editó la colección Pago en especie de la SHCP. Participó dos veces como editor invitado en la Feria del Libro de Frankfurt. Entre 1998 y 2000 fue presidente del Pen Club México.

En el 2005 obtuvo el Premio Latino de Literatura, por su libro de poemas Tan Oro y Ogro, otorgado por el Instituto de Escritores Latinoamericanos de Nueva York. Primer premio en la categoría de novela del Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario “Sor Juana Inés de la Cruz” 2010.