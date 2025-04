Evocan al otro Fernando del Paso: el dibujante, con una exposición en el CSJ

Dibujante Uno de los dibujos de Fernando del Paso en la exposición. (CSJ)

Entre 2012 y 2015, el escritor Fernando del Paso (1935-2018) y su hija Paulina del Paso grabaron y editaron un video conjunto, a través del cual el escritor dialoga consigo mismo sobre su alter ego: el dibujante.

Por eso, la exposición-homenaje que se inauguró en la Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana lleva el nombre “Yo soy tu otro yo”, “porque es Fernando del Paso escritor dialogando con el dibujante, esas dos pasiones que estaban peleadas, porque el escritor es el que ganaba y no le dejaba mucho tiempo al dibujante”, según comenta Paulina del Paso.

En conversación sobre la muestra que integra tanto este video como 32 dibujos creados entre 1977 al 2001 por el destacado escritor, su hija Paulina del Paso apunta que el escritor se concentró principalmente en un solo objetivo, “pero siempre decía que disfrutaba muchísimo dibujar y que la escritura más bien era algo que le costaba mucho trabajo”.

EL OTRO DEL PASO

“Aún teniendo poco tiempo y haciéndolo entre novelas, fue muy prolífico y tuvo distintas etapas de dibujo”, continúa la cineasta Paulina del Paso a propósito del oficio dibujante de su padre.

En ese sentido, esta exposición es un panorama de estilos y técnicas, y obsesiones de Fernando del Paso.

“Los primeros fueron en tinta china negra sobre papel o un tipo de cartón. Tenía unos monstruos que él llamaba tartarines -no sé bien de dónde sacó ese nombre- pero eran muy característicos de esa primera etapa, un poco surrealistas, con algunos tonos de humor. Luego hubo otros casi arquitectónicos, laberínticos, inspirados un poco en el artista Asher”, detalla la cineasta

“Luego hubo una explosión de color y a la tinta china le empezaron a aparecer todos estos colores, por todos lados con más psicodélicos, siempre con mucho cuidado, bastante obsesivo en cuestión del detalle, con un tono surrealista también”, ahonda.

“Yo soy tu otro yo” muestra dibujos con una fuerte influencia del arte surrealista y abstracto, que integran series como Destrucción del orden, Tartarín y algunas obras del poemario ilustrado Castillos en el aire. Fragmentos y anticipaciones (Homenaje a Maurits Cornelis Escher) (FCE, 2002), entre otros.

“Estos son cuadros que siempre estuvieron, la mayoría, en las paredes de la casa. Crecimos viendo estos cuadros, entonces, podría decir que es una curaduría desde lo íntimo, desde lo familiar, desde eso con lo que crecimos”, detalla.

Bajo esa misma idea curatorial, se exhibe mobiliario que es parte del departamento que el escritor, poeta, diplomático y artista plástico tenía en la Ciudad de México, cuando radicaba en Guadalajara: un sillón Chesterfield, se incluyen cojines, lámparas y diversos objetos que integran esa parte del apartamento.

“Es un sillón que mis papás adquirieron desde Londres, ha sido retapizado varias veces, pero digamos nos ha venido acompañando. El espacio de la Celda es un espacio muy íntimo, entonces fortalece esta idea de entrar a nuestra casa”, añade Paulina del Paso.

“A mí me encantan todos estos dibujos, puedo estar horas viéndolos y haber crecido con estos dibujos en las paredes de mi casa ha sido un privilegio y ciertamente ha formado mi manera de ver la vida y entender la creatividad”.

Por otra parte, si bien es una ocasión para recordar y celebrar a su padre, Paulina del Paso resalta que para ella es importante mencionar también a su mamá (Socorro Gordillo) “que fue la gran mujer que lo acompañó en todas estas aventuras”.

“Yo siento que mi mamá también está ahí presente, en esencia”.

MUESTRA

La inauguración de la muestra se planeó para coincidir con el día en que el Premio Cervantes 2015 cumpliría 90 años, a modo de homenaje propuesto por El Claustro.

Tras la presentación del audiolibro de Noticias del imperio (cuya voz es de Teodoro Maler), por parte de la ex rectora Carmen López Portillo, en la pasada FIL de Guadalajara, se concretó la exhibición.

“Hay un lado muy personal y muy cariñoso desde donde viene esta exposición, que creo que le da un valor extra”, expresa Paulina del Paso.

“Ya has conocido el humor de mi papá, ya has conocido su talento, pero es interesante pensar que uno puede no solo tener un solo talento, porque se encasilla a los artistas, pero cuando se tiene mucha imaginación y mucha creatividad se puede ser talentoso en varios medios y eso es algo que hay que fomentar en la gentea creación que puede abarcar muchos medios y que es una forma de vivir desde la creatividad y la imaginación” agrega.

“Yo soy tu otro yo” se puede visitar en la Galería Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana hasta el 9 de mayo de este año.

Para ingresar hay que presentarse en recepción de la Universidad, explicar que el motivo de visita es conocer la muestra y mostrar una identificación oficial. No hay costo.

¿QUIÉN FUE FERNANDO DEL PASO (1935-2018)?

Fernando del Paso Morante nació en la CDMX el 1 de abril de 1935, fue escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano, especialmente reconocido por tres extensas novelas: José Trigo (1966), Palinuro de México (1977) y Noticias del Imperio (1987).También publicó Poesía, Teatro, Cuento, Ensayo, y relatos Infantiles.

A lo largo de su trayectoria fue reconocido con el Premio Xavier Villaurrutia, en 1966, por José Trigo; Premio México de Novela, 1975; Premio Rómulo Gallegos, 1982, por Palinuro de México; Premio Mazatlán de Literatura, 1988, por Noticias del Imperio; Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, 1991; Miembro del Colegio Nacional, 1996; Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, 2006; Premio FIL de Literatura, 2007; Doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, 2013; Premio Internacional Alfonso Reyes, 2014. En 2015 recibió el Premio Cervantes y la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, 2018.

El escritor murió a los 83 años de edad, el 14 de noviembre de 2018 en Guadalajara.