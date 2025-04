El archivo inédito de Rosario Castellanos llega a la “Fiesta del Libro y la Rosa 2025”

Imagen. Rosario Castellanos en Argentina con Dolores Castro, 1950. Una de las imágenes del acervo. (Cortesía. Gabriel Guerra)

La inauguración de “Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito” es uno de los eventos más esperados que ofrecerá la “Fiesta del Libro y la Rosa 2025”, del 25 al 27 de abril, bajo el título Exilio, memorias y reencuentros.

“Mi madre muere cuando yo tenía 12 años, la mayoría de las cosas se quedan en resguardo en una bodega, debidamente aseguradas hasta que yo regreso a México, después de que cumplo la mayoría de edad, a los 21 o 22 años. No tenía un espacio correcto para mostrarlos y me toca viajar por el mundo después”, relata Gabriel Guerra, hijo de la escritora Rosario Castellanos

Documentos, fotografías y objetos hasta ahora desconocidos de la escritora: su máquina de escribir, pluma, lentes y diarios componen la muestra que se podrá visitar en el Colegio de San Ildefonso, a partir del 23 abril, Día Mundial del libro y del derecho de autor.

“Yo tenía todo debidamente clasificado en mi archivo mental, no así en las cajas que lo contenían y fue una labor por un lado muy emotiva, por otro lado de un enorme profesionalismo. Estuvieron Julia Santibáñez, Eduardo Vázquez, hubo un grupo de expertos, además que ustedes convocaron y revisaron uno por uno los documentos con un enorme cuidado”, añade Gabriel Guerra, quien además no recuerda que hubiera tantas medidas higiénicas ni siquiera en el nacimiento de su hijo, como sí la hubo en aquella revisión de documentos

“Es un momento único, nunca jamás se ha visto este conjunto de materiales. Por ejemplo, son más de 100, pero voy a mencionar algunos. Hay fotos de infancia y de adolescencia, están sus credenciales escolares, manuscritos, pasaportes, máquina de escribir, imágenes de la familia con el propio Gabriel de niño; de la madurez, en fin,es un conjunto y un acervo muy rico”, informa por su parte la escritora y editora Julia Santibáñez, titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, en la UNAM.

También se mostrarán audios con la voz de Rosario Castellanos leyendo su propia poesía, citas de su obra y primeras ediciones.

“Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito” estará abierta al público hasta el 24 de agosto.

“Así vamos a dar comienzo a los festejos por el centenario del nacimiento de Rosario que en estricto sentido se cumple en el 25 de marzo”, apunta Julia Santibáñez

¿QUIÉN FUE ROSARIO CASTELLANOS?

Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, sin embargo pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en una hacienda familiar en Comitán de Domínguez, región maya de los Altos de Chiapas.

Quedó huérfana en 1948, al tiempo que comenzaba a destacar en el campo de las letras. Fue a la Ciudad de México para graduarse como maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y después fue becada para estudiar estética y estilística en la Universidad de Madrid.

A lo largo de su trayectoria fue escritora de diversos géneros, periodista y diplomática. Entre sus obras destacan Balún Canán, Ciudad Real, su y Oficio de tinieblas, considerados una trilogía indigenista de las más importantes en la narrativa mexicana.

A 100 años de su nacimiento y 50 años de su deceso, la escritora mexicana ha trascendido como un símbolo literario feminista nacional.

“Yo creo que mi madre empieza a independizarse en la vida y escribir -no me refiero a que se saliera de su casa, sino a hacer vida propia- mucho antes de que existiera o se usaran agudamente términos como el feminismo. Entonces, cuando alguien se refiere a ella como feminista, creo que está perdiendo el punto -missing the point, perdón el pochismo- y nos estamos confundiendo pensando que es más importante la terminología que la actividad o que la vida”, opina su hijo al respecto.

Para él, su madre fue abogada de los más marginados y excluidos. “Aquí pienso en primer lugar en las mujeres, en segundo lugar en las comunidades indígenas y en tercer lugar, aunque no en orden de importancia, en las mujeres indígenas y creo que esa fue parte de su lucha y de su pelea cotidiana”.

EL LIBRO Y LA ROSA

Del 25 al 27 de abril, en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas se reunirán 125 expositores con 635 sellos editoriales.

Migración, desapariciones e identidades son los ejes temáticos que encauzan la oferta de 398 actividades y habrá invitados provenientes de México, España, Argentina, Palestina, Venezuela, El Salvador y Francia.

Entre las personalidades invitadas sobresalen nombres de escritoras y periodistas como Lydia Cacho, Marcela Turati, Mónica Lavín y Gabriela Cabezón Cámara; los autores Jordi Soler, Naief Yehya, Antonio Ortuño, Shadi Rohana (Palestina) y Guillermo Arriaga, así como la astrónoma y Premio Crónica Julieta Fierro y el arqueólogo, también Premio Crónica, Eduardo Matos Moctezuma.

La inauguración será el viernes 25 de abril a las 10:30 am, en el Foro Libertad, con el conversatorio El exilio de ida y vuelta, entre el escritor Jordi Soler y la escritora Mónica Lavín, presentados por la titular de CulturaUNAM, Rosa Beltrán.

El mismo día, a las 2 pm, en el Foro Libertad, se realizará el conversatorio “Cuando tu cuerpo te exilia: literatura sexodisidente”, en el que participarán el poeta no binario Lucía Rueda, el poeta Eui Chin Talamantes y el escritor Federico Guzmán Rubio, presentados por Yolanda Segura.

La programación también incluye homenajes luctuosos a los escritores Hernán Lara Zavala, Julio Trujillo, está integrada por presentaciones de libros, talleres, ciclos de cine, así como funciones de danza y teatro.

Entre las sedes alternas se encuentran el Colegio de San Ildefonso, la Casa del Lago, el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Casa Universitaria del Libro (Casul), Sede UNAM San Antonio Texas y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) en Morelos.