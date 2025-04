Estamos en tiempos de reconfiguración de la identidad: Naief Yehya

Conversatorio El narrador y periodista Naief Yehya. (Héctor Guerrero)

La imagen que tenemos catastrófica y derrotista de ver a la juventud aplastada frente al monitor con los videojuegos de video o viendo YouTube, sin ninguna aspiración más allá del consumo visual, sí es grave, pero no es lo más grave, porque eso es solo una manifestación de un fenómeno visual mucho más profundo que es la reconfiguración de nuestra identidad a nivel masivo en esta época, dice Naief Yehya.

Este es el tema del conversatorio que el escritor ofrecerá en la Fiesta del Libro y la Rosa el próximo domingo 27 a las 16:30 horas y el cual se titula ”Memoria y virtualidad: La construcción de la identidad en la diáspora a través de la tecnología y otros lenguajes”.

De esta manera, el narrador, ensayista, crítico literario en entrevista desde Nueva York antes de viajar para participar en la Fiesta del Libro y la Rosa, cuenta que muchos piensan que este grupo de personas que está muy metido en esto de las redes, en las computadoras, en lo virtual, no tiene identidad. ¡Claro que tienen y por ahí va el asunto!

“Negarles lo anterior, es una forma anticuada de pensar. Creen que estos jóvenes o adultos se han perdido en las pantallas, que su realidad está concentrada en la ilusión o la fantasía de las imágenes y de las narrativas sean juegos de video, redes sociales o de cualquier otro tipo de interacción, cuando en realidad eso no es cierto, porque están construyendo una identidad a través de esos espectáculos, de esas interacciones”, agrega el también periodista.

Para el autor de “Historias de mujeres malas” y “Rebanadas”, los chavos y no de los no tan chavos, es decir, todos estamos susceptibles de ser transformados en nuestra identidad por estas narrativas.

¿Una transformación que aún no sabemos si será buena o catastrófica para la reciente generación?

Se han dado una serie de cambios brutales en la manera en que esta generación, a la que te refieres e incluso en buena parte de la gente que nació antes de los años 7’0 del siglo pasado que estas nuevas narrativas llegaron para transformar su vida.

Creo que se han reconfigurado los que como tú y yo tenemos más años, pero los chavos que nacieron con el internet prendido, la pantalla les ha dado sentido.

Por ejemplo, mi nuevo libro, que con suerte saldrá este año, si no el próximo, es sobre la idea de la belleza y cómo a través de las redes sociales, no es considerarme que soy uno de los de las partes que me motivó a escribirlo, pero en éste veo cómo se ha reinventado la idea de la belleza, la dependencia, las apariencias, la obsesión con lo que uno debe ser, con lo que uno debe proyectar, al grado sagrado que cueste la vida humana, que no es nada superficial, no es nada transitorio, frívolo, sino de reinvención. Creo que esta es la gran palabra, estamos en tiempos de la reinvención y no lo veo mal.

Como ha sucedido a lo largo de la historia, habrá cosas benéficas y habrá cosas que serán dañinas, mientras que otros elementos serán costosos en términos sociales.

Por otro lado, creo que estamos en un momento en que podemos reapropiarnos de nuestra identidad, saber que la identidad es algo que nos pertenece y no le pertenece a los influencers, ni a las mediacorporaciones, ni a ningún otro grupo social, religioso, ideológico.