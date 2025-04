“Aquelarres Independientes Unidos”, una apuesta por otras literaturas

Fiesta. Una vista del estand de Aquelarres Independientes Unidos. (Eleane Herrera Montejano)

Entre los más de 160 stands que ofrecen libros de historia, antropología, ficción, infantil, e incluso los ya típicos “libro-sorpresa” destaca la propuesta editorial del número 59, llamado “Aquelarres Independientes Unidos”, en la 17° Fiesta del Libro y la Rosa, que se realiza este fin de semana en el Centro Cultural de Ciudad Universitaria.

Odo Ediciones, LibrObjeto Editorial, Sensacional de escrituras, Una habitación para nosotras y Aquelarre de Tinta encuentran sus puntos afines y se dan cita desde hace 4 años para asistir al evento de la UNAM.

“Somos independientes y tenemos líneas temáticas afines, aunque no son lo mismo. Entonces las contactamos y nos dijeron que sí se animaban porque venir a ferias de libro, siendo independiente, suele ser muy caro. El primer año nos funcionó súper bien y desde ese día lo replicamos, de hecho esperamos cada año la Fiesta del Libro y la Rosa”, relata Fer Andablo, una de las cuatro personas que llevan el proyecto editorial Aquelarre de Tinta.

En conversación con Crónica, Fer Andablo comenta algunos aspectos de la labor editorial autogestiva que hace junto con Michelle Blanquet, Diana Bautista y Luis Cuéllar.

“Nuestras dos líneas editoriales son la comunidad LGBT y feminismos/[discursos] antipatriarcales. Hemos publicado cuentos, poesía, textos ilustrados y empezamos a tener cosas más artesanales. No importa el género del libro, sino las líneas temáticas”, explica.

Respecto del origen de Aquelarre de Tinta, recuerda que cuando el equipo se juntó a pensar este proyecto, los temas que trabajaba y tenían en común eran de escritura de mujeres, feminismos y escritura de la comunidad LGBT.

“Entonces, dijimos, ‘si eso es lo que queremos hacer y eso es lo que le estamos leyendo, ¿qué hay en México? ¿y cómo lo sacamos nosotros también?’”, ahonda Fer Andablo.

En ese sentido, la joven escritora Mariana Salamanca (CDMX, 1995), colaboradora de la antología más reciente de esta editorial, señala la importancia de tener espacios independientes enfocados en publicar mujeres y personas LGBT y se siente agradecida con la gente de Aquelarre de Tinta, con quienes el trabajo ha sido “muy lindo”.

“Siempre hay que estar buscando oportunidades y se me hace muy padre que estén buscando específicamente este perfil de autores”, dice.

Respecto del profesionalismo y las personas que llevan la editorial opina que “son muy organizadas, entusiastas y se nota mucho que es un proyecto que viene de su pasión y amor a la literatura. Es algo que no se ve tan seguido, porque es mucho luchar contra corriente para tener una editorial independiente. Se me hace muy emocionante que lo estén haciendo con tanto amor y dedicación”.

Para la antología “Entre entes y linajes”, Mariana Salamanca mandó el cuento “Tacto fantasma”, que habla de lo que concebimos como “adultez” y cómo esa noción a veces no cuadra con ser “queer”.

“Tenía esos temas en la cabeza cuando salió la convocatoria que solamente era sobre la magia, no específicamente tenía que tratarse de un tema de LGBT, según yo, pero a través de un elemento sobrenatural, que no se especifica qué es, mi protagonista va a encontrar lo que no le estaba cuadrando en su vida y tiene que ver con ser queer”, detalla sobre su propuesta.

Desde su perspectiva, la magia y lo sobrenatural tienen una relación con la literatura fantástica que, a su vez, “tiene una conexión interesante con ser queer”.

Si bien esta antología salió al público en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa 2025, la presentación oficial será en fechas posteriores (anunciarán en redes sociales).

Por otro lado, si te interesa el proyecto puedes entrar a la página oficial de Aquelarre de Tinta, donde se encuentra un catálogo tanto de libros físicos de costos variados, como libros digitales gratuitos.

INDEPENDIENTE NO ES EN SOLITARIO

Además de ser proyectos autogestivos, las editoriales que convergen en el stand 59 coinciden en algunas intenciones temáticas: ensayo, ciencia ficción, escritura de mujeres, por ejemplo.

Odo Ediciones. Libros para una realidad más amplia edita y publica ciencia ficción, literatura especulativa, literatura fantástica “y cosas así raras, en ese sentido de literatura no-mimética”, indica la editora y coordinadora, Libia Brenda.

“Un tlacuache salvó este libro del fuego” de Daniela L. Guzmán (Guadalajara); “Desde aquí se ve el futuro”, de Pepe Rojo (Chilpancingo, radica en Tijuana); y “Ante la futura metamorfosis” de Raquel Hoyos (Puebla) son algunos libros que exhiben en físico durante esta fiesta de libros universitaria.

Sin embargo, si alguien desea conseguirlos en digital, Libia Brenda señala que se pueden descargar gratuitamente en la página oficial de la editorial, gracias a licencias Copy Far Left, que no es Copy Right, ni Copy Left.

En cuanto a cómo lleva la autogestión, la editora resalta que “no tenemos dinero del estado, ni empresas particulares, cada proyecto se financia a sí mismo, sobre todo con base en la gente lectora que adquiere nuestros libros”.

Para ello emplea estrategias como suscripciones, mediante las cuales financia el proyecto.

“La gente se suscribe y con el dinero de la suscripción imprimimos los libros y se lo mandamos a su casa, pero no es una preventa, nada más, es una suscripción en la que tú generas comunidad con otras personas”, apunta.

“Las personas autoras tienen actividades y procesos creativos, talleres y encuentros con las personas lectoras. Entonces, antes de que exista el libro, ya existe una relación persona autora y persona lectora, y cuando el libro ya existe, en físico, se lo mandamos a su casa”, detalla.

Asimismo, en los aparadores que se encuentran entre el Foro Equidad y Foro Utopía, sobre la explanada del MUAC, se pueden encontrar las propuestas de LibrObjeto y Sensacional de escrituras, que se enfocan en talento jóven y procesos creativos y estrategias antipatriarcales/antipunitivas para ejercer la autoría, respectivamente.

Por su parte, Yeni Rueda López, creadora y coordinadora del proyecto editorial Una Habitación Para Nosotras, que empezó como un círculo de lectura en Cuernavaca, actividad cuya constancia sólo se vio interrumpida por la pandemia, expresa a Crónica:

“Ya tenía una comunidad que reconocía el proyecto y tengo varios años de experiencia editorial, quería hacer mis libros. En el círculo leíamos escritoras morelenses, al volverse editorial es publicar escritoras mexicanas”.

Sobre dar el salto de leer en comunidad a publicar mujeres, Yeni Rueda López considera que las opciones eran cerrar el proyecto o hacer algo con lo que existía -acababa de mandar diseñar un logo- y tenía años queriendo hacer libros.

“Creo que es un proyecto muy específico en cuanto que son escritoras que ya conozco, ya he leído. Me siento cercana a la idea del cine de autor para estos libros, en cuanto a que yo como editora ya tengo una idea de qué autoras me interesa publicar. Ha sido medio arbitrario, pero tiene que ver con lo que he leído en los últimos años”, elabora.

Brenda Navarro, Gabriela Damián Miravete, Alejandra Eme Vázquez, Alejandra Arévalo y Diana del Ángel son algunas de las autoras a las que se refiere.

“Nuestro primer libro fue un ensayo escrito por estas cinco mujeres. Ahí hay una autoría colectiva y creo que más que un tema en específico me interesa trabajar con escritoras interesadas en ensayo o poesía, que estén dispuestas a una edición participativa y que también estén proponiendo una forma particular de abordar literatura y trabajo literario”, agrega.

Otra característica de Una Habitación Para Nosotras es que todas las publicaciones llevan ilustraciones ex-profeso de una artista. Siempre mujeres.

“El proyecto inició leyendo mujeres, la continuidad de la editorial es esa, autoras. Y hasta ahorita se ha mantenido. A lo mejor después puede cambiar porque también la labor editorial, así como la de escritura, se va transformando, pero por ahora me siento bastante bien trabajando con escritoras e incluso los mismos equipos editoriales son de mujeres”, añade Yeni Rueda López.