Artistas mexicanas lideran festival de murales en Lisboa para romper el techo de cristal

Arte. Una de las obras pintadas en las calles de Lisboa.

Un total de 45 mujeres de varias nacionalidades tomó los muros de una céntrica calle de Lisboa para pintar murales en el Festival Juntas Hacemos +, impulsado por artistas mexicanas que buscan contribuir al intercambio multicultural y romper el techo de cristal artístico.

Sobre un colorido fondo azul aguamarina las artistas dibujaron desde murales abstractos hasta retratos hiperrealistas, algunos reivindicativos y otros evocadores de paisajes.

Se trata de la segunda edición que acoge Lisboa de este festival, aunque es originario de Ciudad de México, donde se lleva a cabo todos los años.Este año se recibieron 115 candidaturas, de las que se seleccionaron 45 propuestas de artistas procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, México, Portugal, Polonia, Reino Unido y Venezuela.

La intervención artística de este año tuvo lugar en un tramo de la calle Largo da Revista Militar, en el barrio de Benfica, cerca del Estádio da Luz, y se cubrieron muros con una longitud total de 135 metros.

En este espacio, los murales acompañan la obra ya existente de la artista urbana portuguesa Mariana Duarte Santos que rinde homenaje al II Congreso Nacional de Mujeres Portuguesas.Nia Fase, nombre artística de Andrea Aspeitia, fundadora del festival que lleva 23 años dedicándose al arte urbano, explicó a EFE que “es mucha emoción poder pintar con tantas chicas y poder crear espacios para mujeres”.

“En muchas ocasiones no es que no haya mujeres pintando, sino que no tenemos la oportunidad de juntarnos y poder estar presentes; es muy mágico para todas poder compartir”, continuó.Y no solo es una oportunidad para reivindicar el papel de las mujeres, sino para “poder mejorar técnicas y explorar nuevos horizontes”, explicó Lizett Aceves, agregada cultural de la Embajada de México en Portugal, que apoya la iniciativa.

“Así que este festival no solamente es un festival, sino se está convirtiendo en parte del movimiento de empoderamiento de mujeres en el arte urbano y que está ayudando a romper el techo de cristal en una expresión artística que prioritariamente es para hombres y genera también sororidad entre ellas”, continuó Aceves.

Otra de las participantes fue Elena González, cofundadroa de WOM Collective, dedicado a empoderar a las mujeres a través del arte urbano, quien contó que es importante que existan espacios “sanos” como este festival, y lanzó un alegato: “Hay muchos muros supertristes en las ciudades que necesitan llenarse de color”.Y, al decorarlos, “se crea una comunidad muy bonita”.