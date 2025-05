“Despertares” resguarda la excelencia en el mundo de la danza: Isaac Hernández

Danza. Isaac Hernández (centro) tras finalizar la conferencia de prensa en el Auditorio Nacional. (Eleane Herrera Montejano)

A más de una década de su primera edición, el propósito de la gala “Despertares” es defender la excelencia en el mundo de la danza, según plantea el bailarín mexicano Isaac Hernández (1990), director artístico de este evento y ganador del Premio Benois de la Danse.

“A mí nunca me han gustado todos estos tabús que tenía mi industria, en los que decían: ¿cómo vas a poner una bailarina de ballet justo después de que Ghetto Funk Collective? Al final de cuentas mi compromiso con el público es ofrecer esas versiones de lo que puede ser capaz el ser humano si se desarrolla en sus pasiones, en sus gustos y cómo cada uno de los bailarines que pisan ese escenario están muy comprometidos con crear una experiencia de su arte única y excelente”, comenta a propósito de Despertares 2025, que ofrecerá una variada perspectiva de la danza.

“Ese es el valor que tiene incluir todos estos estilos”, ahonda.

La 11° edición será el sábado 30 de agosto, a las 8:30 pm, en el Auditorio Nacional y contará con la participación más de 25 artistas: Katherine Barkman – San Francisco Ballet (EU), Esteban Hernández – San Francisco Ballet (EU), Marion Barbeau – Ballet de la Ópera de París (Francia), Simón Le Borgne – Ballet de la Ópera de París (Francia), Catherine Hurlin – American Ballet Theatre (EU), Sae Eun Park – Ballet de la Ópera de París (Francia), Takumi Miyake – Royal Danish Ballet (Dinamarca), Germain Louvet – Opera de París (Francia), Tiler Peck – New York City Ballet (EU), Roman Mejía – New York City Ballet (EE.UU), Gabrielle Frola – National Ballet of Canada, Aran Bell – American Ballet Theatre (EU), Ivana Bueno – Royal Ballet de Londres (Reino Unido), Ghetto Funk Collective – (Países Bajos), Roberto Bolle – Ex Étoile de La Scala de Milán y Chey Jurado – Artista internacional (España), entre otros.

También participará el propio Isaac Hernández, quien además debutará como bailarín principal del American Ballet Theatre el 13 de junio en la Metropolitan Opera House (MET) en Nueva York, con la producción de Lago de los Cisnes.

De toda esta oferta, una de las propuestas destacadas para Despertares 2025 es el estreno mundial de una colaboración artística creada especialmente para la ocasión, entre el pianista Francesco Tristano (Luxemburgo) y el bailarín Chey Jurado quienes fusionan música y danza contemporánea, así como el estreno en México de “Dúo”, de Azsure Barton.

“De las piezas comisionadas, es su coreografía, pero también traigo piezas que no se han bailado en México. Una de las piezas que me ilusiona mucho es una que se llama Duo, de Azsure Barton, una coreógrafa que ha sido una constante en en los programas de de Despertares, pero la creó para una compañía en Chicago, que se llama Hubbard Street Dance y es una pieza que dura 9 minutos que honestamente fue el detonante para el resto del programa de Despertares”, añade el director artístico.

LA GALA

“Todavía no estoy seguro si voy a traer a un bailarín de flamenco porque obviamente a mí me encanta el flamenco y tengo grandes amigos que son bailarines de flamenco, pero todavía no encuentro cómo encaja en el ritmo del espectáculo porque es algo muy definitivo. Me lo cuestiono todo el tiempo, pero finalmente cuando veo el programa entero quiero que sea una experiencia que también sea congruente para el público, en el tema de la emoción y del ritmo del proyecto”, agrega Isaac Hernández.

De acuerdo con Isaac Hernández, Despertares trata de ofrecer un panorama de artistas que son excelentes en su profesión.

“Yo no diferencio a alguien como Lil Buck o como Chey Jurado de alguien como Tiler Peck, porque son individuos que han logrado la excelencia en su lenguaje o que tienen una voz muy específica”, apunta.

“Por ejemplo, Jay jurado empezó como breakdancer y ganaba todas las competencias de Red Bull, pero no fue suficiente. Él quería darle un tema más artístico, más emocional y desarrolló un lenguaje propio. Entonces, el poder traer a un escenario como el auditorio artistas así hacen que Despertares sea mejor”.

Por su parte, Emilia Hernández, productora ejecutiva y cofundadora de Soul Arts Productions anuncia diferentes actividades paralelas al espectáculo, que se realizarán durante la semana previa al evento y cuyos detalles se publicarán en las redes sociales oficiales del evento. @despertaresmex

Indicó que, como en ocasiones pasadas, la firma de autógrafos se realizará en el vestíbulo del Auditorio Nacional.

“Daremos a conocer las fechas en redes sociales próximamente y también Isaac estará impartiendo una clase magistral para los estudiantes de danza en el Cenart, junto con la bailarina Alina Cojocaru”.

“También estará impartiendo una conferencia -presentada por Banamex- “Vivir con propósito”, el 26 de agosto, en el Lunario. Con registro previo es de acceso gratuito y también vamos a dar a conocer la información para el registro”, adelantó.

Durante la conferencia para medios celebrada en el Lunario del Auditorio Nacional, en la que se compartieron estos detalles, también estuvieron presentes Manuel Romo, Director General de Grupo Financiero Banamex, institución que “reafirma su apoyo al arte y la cultura” a través de este espectáculo.

La venta de boletos a través de la plataforma Ticketmaster será en el siguiente orden: Preventa Privilegios: 6 de mayo a partir de las 09:00 hrs, dirigida a clientes de Patrimonial, Privada y Tarjetas Beyond y Prestige; Preventa Priority: 7 de mayo a partir de las 09:00 hrs, dirigida a clientes del segmento Priority; Preventa Banamex: 8 de mayo a partir de las 11:00 hrs, dirigida a todas las Tarjetas Banamex. Venta general: 9 de mayo