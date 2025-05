Los debates si el siguiente Papa será conservador o progresista son “absolutamente artificiales”. Francisco era “superreaccionario”, dice Juan José Millás

Autor El escritor Juan José Millás. (Archivo)

El escritor Juan José Millás escribe en su nuevo libro, ‘Ese imbécil va a escribir una novela’ (Alfaguara), sobre religión, culpa o metafísica y en ese sentido ha apuntado que los debates sobre si el siguiente Papa será conservador o más progresista son “absolutamente artificiales”, para después apuntar que Francisco era “superreaccionario” y la institución de la Iglesia, “medieval”.

“Me da un poco lo mismo. Estos debates entre si un Papa más conservador y no, son absolutamente artificiales. El Papa que se acaba de morir era un Papa superreaccionario y la Iglesia es una institución medieval. De manera que entretenernos en debates sobre supuestos progresismos es absurdo hablando de una institución que está en la Edad Media en muchísimos aspectos”, ha explicado Millás en una entrevista con Europa Press este miércoles 7 de mayo, cuando ha comenzado el cónclave para elegir al sucesor de Francisco.

Así, el escritor ha criticado que tras la muerte del Pontífice el pasado 21 de abril, se ha llevado a cabo una “campaña de imagen impagable” por parte de los medios de comunicación en la que no hay ninguna “crítica”. “Desprovisto de los elementos religiosos y todo montado sobre los aspectos rituales que son muy teatrales, que da horas en la televisión”, ha añadido.

En esta nueva ficción, que el autor ha reconocido que tiene parte de autobiografía, Millás permite que la religión “atraviese” la trama. Un tema, a su juicio, que aunque ha perdido “poder” en España, sigue presente con un carácter más “social”.

“La gente que tiene relación con la Iglesia tiene una relación más de carácter social. Llega la época de las comuniones, pues se toma la comunión. No como una creencia realmente, sino como un rito de paso, que podía ser de otra clase. Se viste al niño de marinero, a la niña de blanco. Pero nadie cree que te metan con la hostia al cuerpo de Cristo en tu cuerpo. Va perdiendo ese carácter de tipo religioso, oscurantista, que es capaz de meterte miedo con el infierno y todas estas cosas, pero si está asentada”, ha reflexionado.

Para Millás, la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos ha puesto en “peligro” a la “humanidad” en general, aunque ha reconocido que no le preocupa como pueda afectar a la cultura porque siempre ha vivido en “situaciones de escasez”.

“Está en peligro la humanidad en general con la llegada de Trump. No sé en qué modo afectará a la cultura, que debe ser de los últimos aspectos de la cola. Pero que la humanidad está en peligro con la llegada de un sujeto como ese es evidente. (...) La cultura siempre ha vivido en situaciones de escasez, no me agobia esto en absoluto. No me quita el sueño para nada, no he pensado en ello ni un minuto”, ha añadido.

En ‘Ese imbécil va a escribir una novela’, el autor reflexiona sobre el oficio de escribir a través de él mismo, que aquí se convierte en personaje, y acepta el encargo de hacer su último gran reportaje periodístico en un intento de hallar el tema perfecto con el que “cerrar” su carrera. Sin embargo, Millás ha asegurado que en la vida real todavía no ha encontrado o recibido ese reportaje con el que cerrar.

“Cuando digo un gran reportaje no digo que sea un gran tema, digo un reportaje que a mí me llenara, que yo dijera: ‘ostras, qué bien ha quedado esto’. Pero todavía no ha visto la oportunidad ni me la han ofrecido, porque a veces una idea viene de fuera”, ha precisado.

“EL PERIODISMO ESTÁ, EN TODO EL MUNDO, EN MODO SUPERVIVENCIA”

Aunque en la novela el escritor ensalza al periodismo, en la realidad ha apuntado que la profesión se encuentra en “modo de supervivencia”, aunque no solo en España.

“El periodismo, no en España, en todo el mundo, está en modo de supervivencia. Basta decir que ‘Washington Post’, un periódico que ha sido tan importante en nuestras vidas, lo dirige ahora un multimillonario de la tecnología, Jeff Bezos, es un buen ejemplo para hacernos una idea. Está en modo de supervivencia”, ha lamentado.

En ese sentido, Millás ha concluido asegurando que no sabe si hay “esperanza” para el periodismo, y ha bromeado diciendo que una persona que esté ahora mismo en la facultad sabe que ha hecho “una mala elección”.

“Siempre pensé, antes de la crisis (del periodismo), que alguien que quería ser periodista debería hacer otra carrera que no fuera periodismo. Y llevar ese conocimiento al periodismo. No tanto por si acaso, como porque el periodismo se aprende haciéndolo. Por lo tanto, si tú has estudiado química, si eres un buen químico, pues habrás un excelente periodismo científico”, ha concluido.