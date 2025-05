NezaXploitation en General Prim

Muestra. Una obra política de RAMA y de Luis Valverde, Anti Festejo al Ratón Mickey de Sebastian, 2018 y distintas vistas de la exposición y su inauguración. (Fotos Eduardo Egea y Luces de Neza York)

Esta exposición con más de 60 artistas curada por Michel Mallard, es un “Remix Curadorial” de Mirando enNeza Dirección, muestra con 37 artistas apoyada por el Patronato de Arte Contemporáneo, PAC (Ver Artgenetic El PAC Visita el Barrio 12ABR2025).

Ya sin el PAC, esta exposición resulta atiborrada y el bar está mal iluminado, pero revela un importante conflicto definido por el artista Edgar Silva como NezaXploitation, evocación de BlaXploitation, cine afroamericano de los 70’s que impulsó tanto activismo pro derechos civiles como clichés raciales, y donde Luces de Neza York impulsa la gentrificación del arte y artistas de Neza al exhibirlos junto al comerciante elitista Emmanuel Picault de Chic by Accident, la publicista Karen Ramdel, al fotógrafo Aldo Sázen, el diseñador César Solo, la pintora decorativa Lali Hernández, etc., curaduría montada en una diminuta galería y un bar trendy tipo “speakeasy” en General Prim 14, muy cerca del No. 30 donde se realiza el Salón ACME, localidad de otras ferias como Material, la extinta QiPO, Clavo o la nueva Feria Feral para arte marginal.

En Ciudad Neza ha tenido gran desarrollo el graffiti; y según Antonio Nieto, “Marginal”, en la inauguración de esta expo asistieron, El Preso del Crew Sin Fronteras, SF, Chucho Punk de Punks not Dead, PND, y expusieron el grafitero, El Chato y El Ekla, francés pionero en rayar al Metro; siendo importante la inclusión de una obra de Mario Arturo Romero Aguilar, RAMA, director del legendario Centro Cultural José Martí en Neza.

La curaduría, Los Antififís o Cómo Derrotar al Arte Whitexican, (28y30Nov2024-Ene2025), abordó artistas que al expresarse libremente desafían la censura y se oponen al Mainstream del arte y generan nuevos mercados; y donde Mirando en Neza Dirección (03-12Abr,2025) representan al programa Nodos del PAC que ha buscado nuevos artistas en 11 ciudades, siendo que Luces de Neza York (8May-21Jun, 2025) abre la discusión de cómo introducir al arte de las periferias al ecosistema del arte y enfrentar su gentrificación; ¿Estas tres exposiciones son respuesta al elitismo autodestructivo de Kurimanzutto, OMR, Salón ACME, la Feria Material, SOMA, la Fundación Jumex, etc.; a pesar de la complejidad cultural de Neza, su relación con el arte contemporáneo está por definirse; pero algún día, ¿Surgirá de Neza algún artista del nivel de Teresa Margolles o Gabriel Orozco?

