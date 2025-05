“Diversas Danzas Diversos Cuerpos”, un homenaje a 5 coreógrafas imprescindibles

Homenaje. . El final de la conferencia de prensa para presentar el homenaje. (Inbal)

“En tanto que maestra he notado que, sobre todo las nuevas generaciones, no tienen todos los referentes, no tienen la visión de lo que puede ser la danza. Es decir, ¿para qué danza? no saben, nomás bailan, se mueven”, expresa Rossana Filomarino una de las cinco coreógrafas homenajeadas en la temporada “Diversas Danzas Diversos Cuerpos”, que se presentará del 15 de julio al 7 de agosto, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Dentro de esta temporada se inserta la primera edición del ciclo “Autobiografías Danzadas”, en el que Gloria Contreras, Nieves Paniagua, Lidya Romero, Sunny Savoy y Rossana Filomarino son consideradas imprescindibles en el desarrollo de la escena dancística mexicana.

“Creo, humildemente, que es importante a través de nuestras trayectorias, compartir con ellos estas visiones que tienen que ver con una manera de vivir socialmente el día de hoy, de vivir la danza. Es importante que se hable del pasado, no para gloriarse, sino para dejar estas semillas con la esperanza de que crezcan”, destaca Rossana Filomarino.

Además de 10 funciones dancísticas que honrarán la trayectoria de estas maestras, en la Sala Manuel M. Ponce se llevarán a cabo dos mesas de reflexión, el sábado 19 de julio y el sábado 2 de agosto; un conversatorio el miércoles 30 de julio; así como una exposición fotográfica en el foyer del mismo recinto, que permanecerá del martes 15 de julio al sábado 9 de agosto.

CINCO AUTOBIOGRAFÍAS DANZADAS

Por su parte, el coordinador nacional de danza, Alonso Alarcón Múgica anunció en conferencia de prensa

“En esta primera versión de autobiografías danzadas de mujeres va a estar el trabajo de Gloria Contreras, a través de selección coreográfica de sus producciones. El taller coreográfico presenta obras de otros coreógrafos y algunas de la maestra Gloria, pero este programa en particular son piezas icónicas que ella montó en diferentes momentos de su trayectoria como coreógrafa”, adelantó Alonso Alarcón Múgica.

“La maestra Rosana Filomarino con este festejo que presenta el remontaje de Migrantes. Ella fue maestra muchos años, se acaba de jubilar de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBAL, ha formado a muchísimos coreógrafos del país en esta perspectiva de la dramaturgia, danza y del trabajo con los intérpretes, con las y los bailarines”, continuó.

La maestra Sunny Savoy, trabajó muchos años en Puebla con comunidades, se formó en la Universidad de las Américas en Cholula y hace algunos años radica en el norte del país, en Nuevo León, en Monterrey.

“Una coreógrafa con una trayectoria muy amplia y que además trajo a México lenguajes de la técnica Laban que es una forma de composición que tiene que ver con el icosaedro que marca los espacios del cuerpo. Vamos a ver a través de su obra un legado de técnicas que han llegado de otros países y de otros saberes, pero que ya están muy imbricadas en las propuestas contemporáneas en México”, indicó el coordinador nacional de danza.

En el ciclo también se abordará el legado de la maestra Lidia Romero, a través de su propuesta de teatro de movimiento, “perspectiva que ella trabajó muchísimo con nuestros artistas jóvenes en la Academia de la Danza Mexicana”.

“Ella fue directora hace algunos años de la academia y también ha formado a centenares de bailarines que han pasado por su compañía Cuerpo Mutable, en mega producciones, que esa es una característica de las piezas de la maestra Lidia Romero”

Y Nieves Paniagua, “con esta trayectoria tan grande de investigación dentro del campo de la danza folklórica mexicana y legado de repertorio que se ha ido transmitiendo de generación en generación”.

Danza neo-clásica, folklórica, contemporánea y danza-teatro son los géneros que dialogarán en esta programación, como panorama para entender raíces y memoria de los soportes actuales de la danza y la producción de jóvenes coreógrafxs.

De acuerdo con Alonso Alarcón Múgica, se trata de acercar al público y a los estudiantes de danza las referencias de coreógrafas que siguen produciendo, en un repertorio que se renueva y que se replantea al montarse en el escenario.

“La danza tiene esa particularidad de encarnar el arte del movimiento y ser efímero, a diferencia de la pintura. Ahorita que tenemos a los impresionistas aquí, en el Museo del Palacio Bellas Artes, el poder leerla [corriente impresionista] desde el contexto actual nos da muchos referentes y esa es la maniobra que estamos haciendo desde la danza”, agrega.

FUNCIONES

Los boletos para las funciones de la Temporada “Diversas Danzas Diversos Cuerpos. Palacio de Bellas Artes” ya se encuentran a la venta, a través del sistema Ticketmaster.

Además, se pueden adquirir abonos, a partir del 15 de mayo y hasta el 15 de julio, en todos los canales de venta, con un 25% de descuento. Más información en https://palacio.inba.gob.mx/.