Obra. Una escena de la obra. (Inbal)

Inspirada en Las Hormigas Bordadoras, colectivo de mujeres de San Francisco Tanivet, Oaxaca, que bordan mensajes para sus familiares migrantes, Ovillo explora la migración México-Estados Unidos desde la perspectiva de las mujeres que se quedan, visibilizando su resiliencia y carga emocional ante la ausencia.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y Teatro en Llamas, en colaboración con Hecho Realidad, The Anglo Arts & Culture y The Anglo Foundation, presentan la puesta en escena Ovillo, con dramaturgia de Sonia Gregorio, dirección de Mariana Gándara y actuaciones de Mayra Sérbulo, Xóchitl Franco, Liliana Alberto y la propia autora.

A través de las historias de cuatro mujeres unidas por la espera de familiares migrantes y el oficio de bordar, en un lugar árido donde los hombres parten con la promesa de volver y las mujeres miden el tiempo con puntadas, la obra busca visibilizar el fenómeno de la migración con perspectiva de género, poniendo énfasis en la vida de ellas: las que se quedan. Una circunstancia dolorosamente frecuente en nuestro país y, en particular, en gran parte de Oaxaca.

Los hombres de numerosas comunidades rurales del estado emigran hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para sus familias. Ante esta situación, las mujeres asumen la responsabilidad total del cuidado y la educación de sus hijos, de sus hogares, del trabajo agrícola y de las tareas de subsistencia. Frente al abandono familiar y estatal, entregan su vida al cuidado y se olvidan casi por completo de sus propios anhelos.

Por medio del teatro, se propone hacer resonar los relatos que abundan en las comunidades con mayor índice de migración, a partir de un texto que surgió en dichas localidades.

La experiencia de la autora, Sonia Gregorio, es punto de partida para la obra. Su madre, originaria de Cerro Armadillo, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, como muchas mujeres de este país, lleva veintiún años esperando el regreso de su hijo mayor de los Estados Unidos.

La dramaturgia de Sonia Gregorio hace alarde de un vuelo literario que embebe de lírica al conflicto migratorio. Su escritura juega con la repetición y lo coral, resignifica el silencio y deja aflorar el idiolecto de estos territorios como un acto de orgullo y resistencia.

La puesta en escena reproduce el tradicional sistema de comunicación que permite a las mujeres compartir recados y anuncios dentro de sus comunidades: el perifoneo. La escenografía y la iluminación retoman elementos del bordado y las fiestas populares. Se propone un retrato de estas comunidades, acompañando la historia con música tradicional de banda de viento a cargo de la Mixanteña de Santa Cecilia, que interpreta en vivo una gozosa chilena.

En palabras de la directora: “esta puesta en escena cobra vida gracias a un elenco local, y combina poesía, música tradicional y relatos personales para amplificar las voces de quienes permanecen en comunidades de alta movilidad migratoria”.

Bajo la producción de Isadora Oseguera-Pizaña, con el diseño escénico de Natalia Sedano, la musicalización de la Banda Mixanteña de Santa Cecilia y el diseño sonoro de Balam Toscano, Ovillo ofrecerá temporada del 15 de mayo al 22 de junio, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas, en el Teatro El Granero, Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque.

Lecturas dramatizadas de Ovillo se presentaron en el Teatro Santa Catarina en 2023 y el Jerwood Theatre Upstairs en Londres en 2024 como parte del programa New Plays: International de The Royal Court Theatre. La escritura de la obra se desarrolló dentro del Programa Internacional de Dramaturgia: Royal Court Theatre + Anglo Arts en la UNAM, gracias al apoyo de Royal Court Theatre en colaboración con The Anglo Mexican Foundation y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de Teatro UNAM y la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro.