World Press Photo suspendió la autoría de la foto ‘La niña del napalm’, por dudas de quien es el autor

Foto. La foto ‘La niña del napalm’.

World Press Photo anunció este viernes que suspendió la autoría de la imagen de ‘La niña del napalm’, una de las instantáneas más emblemáticas de la historia, después de que un documental suscitara dudas sobre quién tomó realmente la foto.

La investigación The Stringer, realizada por Bao Nguyen y proyectada en el festival de Sundance en enero, atribuye la foto a Thanh Nghe, un colaborador externo vietnamita y no al fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press (AP) Huynh Cong Ut, conocido como Nick Ut, recompensado con un premio Pulitzer.

A raíz del documental, la AP investigó durante casi un año lo ocurrido aquel 8 de junio de 1972 en la localidad de Trang Bang, en Vietnam, cuando Phan Thi Kim Phuc, la niña que aparecía corriendo desnuda, quemada y llorando, fue captada por un objetivo cuando huía de un ataque con napalm con otros niños. La imagen cambió la percepción del mundo sobre esta cruenta guerra.

El documental “provocó una profunda reflexión en el seno de World Press Photo”, que llevó a cabo una investigación entre enero y mayo sobre la autoría de la imagen, informó el certamen en un comunicado.

El fotógrafo Nick Ut, en el centro, flanqueado por Kim Phuc, a la izquierda, sostiene a la “Chica del Napalm”, su fotografía ganadora del Premio Pulitzer en el Vaticano, mayo de 2022 (Foto: AP/Gregorio Borgia, archivo)

“Hoy, viernes 16 de mayo, World Press Photo publica conclusiones y un informe en el que se afirma que ha suspendido la atribución de The Terror of War [”La nina del Napalm”] a Nick Ut con efecto inmediato”, declaró. “Según un análisis del lugar, la distancia y la cámara utilizada ese día, los fotógrafos Nguyen Thanh Nghe o Huynh Cong Phuc estaban quizás en mejor posición que Nick Ut para tomar la foto”, explicó.

A inicios de mayo, AP anunció que seguiría atribuyendo la autoría de la icónica foto a Nick Ut, aunque admitió que su propia investigación planteó “preguntas importantes que quizás nunca podamos responder”. “Constatamos que es imposible demostrar exactamente lo que ocurrió aquel día, en la carretera o en la oficina, hace más de 50 años”, dijo AP en un comunicado.

En un mensaje publicado en Facebook en febrero, Nick Ut había insistido que la imagen era suya. La “niña del napalm”, Kim Phuc Phan Thi, que obtuvo la nacionalidad canadiense, siguió dando su testimonio como adulta. El concurso World Press Photo insistió en que la autenticidad de la foto no se cuestionaba en absoluto, ni tampoco el premio concedido.

“Es importante señalar que la foto en sí es indiscutible y sin duda representa un momento histórico real que sigue resonando en Vietnam, Estados Unidos y en todo el mundo”, declaró Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva del concurso.