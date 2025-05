Los inconformes llegan al Festival de las Ideas 2025 para mostrar sus resultados

Encuentro Una vista de la edición 2023 del Festival de las Ideas.

El Festival de las Ideas 2025 hospeda este año a los inconformes, esos personajes que no estaban de acuerdo con su realidad o los problemas que vivía su comunidad o los obstáculos que enfrentaban, por lo que buscaron soluciones para mejorar su entorno y provocar un cambio con el desarrollo de proyectos.

En ese sentido, el director del festival que se lleva a cabo del 29 al 31 de mayo en el Auditorio Metropolitano en Puebla, Ricardo Obert Martínez, señala que “escogimos como tema general el espíritu inconforme, porque creemos que de la inconformidad nacen los cambios en la sociedad”.

Y como en las anteriores ediciones, además, explica, tendremos los segmentos de libertad y prosperidad, de segmento de educación, de salud, economía, ciencia y tecnología e innovación. “Todas las conferencias serán de manera presencial, pero pueden seguirse a través de las distintas plataformas del festival”.

Pero también, añade, conservamos los ejes temáticos de cada año, a los que se les suman temas de coyuntura, por ejemplo, los aranceles y tarifas al comercio que están cambiando el plano mundial.

Al festival de las Ideas llegan conferencistas de calidad mundial para presentar sus ideas y que son escuchadas por más de 5 mil personas que buscan en sus experiencias caminos para iniciar sus proyectos.

En esta edición, participarán James Clear, autor de “Hábitos Atómicos”; Tim Urban, renombrado escritor y conferencista, cofundador del exitoso blog Wait But Why y autor del libro What’s Our Problem?; Mstyslav Chernov, cineasta, corresponsal de guerra, videógrafo, fotógrafo, fotoperiodista y novelista, ganador del Oscar a Mejor Documental por “20 Días en Mariupol”.

Erin Gruwell, profesora, autora y activista que lleva más de dos décadas luchando por la justicia social, ganó atención nacional en 1998, cuando ella y sus 150 alumnos aparecieron en el especial de la ABC Primetime Live con Connie Chung, su historia fue inspiración para la película Freedom Writers; Robert Breedlove, destacado pensador, empresario y defensor del Bitcoin y las tecnologías descentralizadas, presentador del popular podcast What is Money?; Sylvie di Giusto, autora de The Image of Leadership, Discover Your Fair Advantage y del próximo libro Make Me Feel Important, entre muchos conferencistas más.

UNA VISTA A PARTICIPANTES.

Ricardo Obert comenta sobre algunos de los participantes y dice que James Clear, escritor y orador especializado en hábitos, hablará sobre sus hábitos atómicos- “Estos ha sido un fenómeno global y según el New York Times, más de 20 millones de copias se han vendido de su libro.

Mientras que en el segmento de economía, añade, estará Robert Breedlove, quien realiza un análisis entre el Bitcoin, la economía y la filosofía, ofrecerá sus consideraciones en estos temas. Entre los mexicanos, explica, estará el piloto Sergio “el Checo” Pérez, quien nos platicará su historia de cómo se convirtió en piloto de Fórmula 1, donde antes hubo otros mexicanos como los Pedro y Ricardo Rodríguez. “También vamos a tener a Alfonso Cuarón, el cineasta mexicano y hablará de su trabajo en el cine.

Otro de los participantes, añade Ricardo Obert, es Erin Gruwell, cuya profesión como docente, autora y activista la llevó a buscar que la justicia social se efectiva. En su labor, explica, se ganó atención nacional en 1998, cuando ella y sus 150 alumnos aparecieron en el especial de la ABC Primetime Live con Connie Chung, su historia fue inspiración para la película Freedom Writers.

También estará, señala, Ivan Joseph, coach de rendimiento galardonado y experto en liderazgo y transformación cultural. El dictará conferencia TEDx "The Skill of Self-Confidence" (en español “La habilidad de la autoconfianza”). En sus redes sociales, ésta tiene más de 29 millones de visitas y fue nombrada por Forbes como “Una de las mejores charlas TED sobre el sentido de la vida”.