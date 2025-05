Los procesos comunitarios ayudan a suspender el dolor causado por violencias estatales: Adela Goldbard

Muestra. “Enterrar un cadáver | suspender la aflicción” reúne las videoinstalaciones, esculturas, textiles y pintura pirotécnica creadas en los últimos 10 años. (Inbal)

Una de las ideas que mueven a la artista y académica interdisciplinaria Adela Goldbard es que en los procesos comunitarios podemos encontrar una suspensión de la aflicción causada por las violencias estatales y la marginación social.

“Aparecen en todas las piezas, tanto en la hechura como en la temática, como si esa fuera una de las tantas o más bien pocas maneras que tenemos todavía para suspender la aflicción”, dice en recorrido previo a la apertura de “Bi xa ra ndumui, aya p’ampay. “Enterrar un cadáver | suspender la aflicción”, que reúne las videoinstalaciones, esculturas, textiles y pintura pirotécnica creadas en los últimos 10 años con colectivos artísticos y miembros de pueblos hñähñu y quechua de México y Perú.

La muestra se inaugurada este miércoles por la noche, en el museo Ex Teresa Arte Actual y está abierta al público general a partir del jueves 29 de mayo y hasta el mes de septiembre.

“El título de la muestra es tomado de vocablos tanto hñähñus como quechuas que generalmente refieren a rituales funerarios, que no es solo la muerte, sino el inicio de otra cosa, parte de un ciclo. Entonces creo que esta exposición de alguna manera habla así”, invita la artista.

La forma del museo invita a su vez a un recorrido cíclico, que la autora comenta con los medios, previo a la inauguración.

“Nosotros lo veíamos más como una espiral de tiempo, donde las cosas se repiten, pero no siempre suceden igual. Y cómo estas distintas crisis generan nuevos procesos subversivos”, apunta.

Para ella es muy importante exponer en este recinto en particular, pues le parece “icónico” y le “permitió expandir la obra de una manera que nunca lo había logrado antes”.

“Una pregunta que me hizo Valeria era si yo había expuesto antes en un espacio del INBAL, y no, esta es la primera vez. Para la carrera de cualquiera, es un hecho importante. También ha sido muy importante para mí tener una exposición donde se logre la idea de la meta-instalación: no sólo es una instalación aquí y otra allá, sino que se realmente se logra algo más integral”, expresa.

Además, recuerda que muchas piezas de esta exposición pretenden dar la vuelta o subvertir tecnologías opresivas y le parece que “el recinto Ex Teresa ha hecho lo mismo con la arquitectura de la iglesia”.

En ese sentido, la curadora de la muestra Roselin Rodríguez Espinosa resalta que se trata de un recinto dedicado al performance, un elemento muy importante en la obra de Adela, cuyas obras involucran la acción, recreación y escenificación de actividades y movimientos.

“Algo que fue importante fue justamente pensar las imágenes que se presentan de una forma performática, ¿Cómo sería un performance de las imágenes en un lugar como este? Por eso también las decisiones de montaje fueron en este sentido y dinamismo”, señala la curadora en recorrido.

EL RECORRIDO

El título de la exposición es una conjunción de palabras en hñähñu (otomí) y quechua que aluden a distintas formas de concebir la muerte: Bi xa ra ndumui, significa “suspender la aflicción” en lengua hñähñu. Aya p’ampay se traduce como “enterrar un cadáver” en quechua.

“Adela lleva muchos años trabajando en distintos contextos, comunidades originarias, pero también comunidades que viven una serie de problemáticas contemporáneas, de la violencia, el éxodo migratorio, la extracción minera, por ejemplo”, presenta la historiadora de arte y curadora Roselin Rodríguez Espinosa.

“Es una artista que ha recorrido varios de estos territorios, tratando de registrar esa memoria del dolor y de resistencia o lucha, que además del activismo del día a día, de estar en frente de lucha, tiene un carácter estético y ritual. Muchas veces son estrategias que rozan entre lo estético y lo político”, continúa.

Entre los 6 proyectos -cada uno compuesto por varias piezas- destaca la videoinstalación “Rinxui (En la noche)” (2019-2020), que registra la recreación de experiencias de cruce fronterizo hacia Estados Unidos.

Se trata de una pieza filmada con habitantes de El Alberto, comunidad hñähñu autogestiva del Estado de Hidalgo, específicamente con participantes de “La caminata nocturna”, y se acompaña de esculturas creadas en colaboración con el colectivo Artsumex de Tultepec, así como textiles de tejedoras oaxaqueñas de San Agustín Etla.

También sobresale “K’allpanakuy orcconchiskunapi (Furia en los Andes)” del 2023-2024, uno de los proyectos seleccionados para Doculab: laboratorio de documentales del 40°Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que aborda la historia de la región peruana, desde las batallas de Túpac Amaru hasta las luchas actuales contra la explotación minera.

Fue concebido como proyecto cinematográfico experimental conjunto con habitantes de diversas comunidades quechuas de la región de Chumbivilcas y se muestra de la mano de un textil elaborado por tejedoras indígenas de ese territorio.

Los visitantes también podrán conocer Cessna 182 Skylane (2024 - 2025), el video “En busca de la serpiente” co-producido con el artista Mauricio Palos, y una serie de pinturas hechas a base de pólvora pirotécnica y textos de canciones o poemas revolucionarios, a las que llama “Cancionero explosivo” y que fueron elaboradas en Tultepec, Estado de México, con una técnica desarrollada por Goldbard y maestros pirotécnicos de ese municipio.

“También va a haber un programa público de actividades diversas a largo de todo el periodo en el que esté abierta esta exposición, les invitamos a que estén pendientes van a estar anunciadas en redes sociales”, adelanta por su parte la directora del museo Ex Teresa, Valeria Macías Rodrígue.

Muestra La artista y académica interdisciplinaria Adela Goldbard. (Inbal)

¿QUIÉN ES LA ARTISTA?

Adela Goldbard es una artista y académica interdisciplinaria originaria de la Ciudad de México. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México del 2015 al 2018 y del 2021 al 2024. Actualmente reside y trabaja entre México y Estados Unidos, donde es profesora de tiempo completo en la Escuela de Artes de Rhode Island (RISD).

Su trabajo combina arte contemporáneo, performance comunitario y crítica social, además de explorar el potencial estético de la destrucción como forma de resistencia. Ha realizado proyectos con comunidades y colectivos artísticos en México, Estados Unidos y Perú, destacando el enfoque en la memoria, el territorio y la violencia.

“Bi xa ra ndumui, aya p’ampay. Enterrar un cadáver | suspender la aflicción” se puede visitar del 29 de mayo al 14 de septiembre de 2025 en el Ex Teresa Arte Actual (Lic. Verdad 8, Centro Histórico de la CDMX), de martes a domingo, en un horario de 10am a 6pm. La entrada es libre.