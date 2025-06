Carla Escoffié: “En México urgen más colectivos que partidos políticos”

Volumen. La abogada Carla Escoffié presentará su libro este viernes 6 de junio en Guadalajara. (Eleane Herrera Montejano)

La abogada Carla Escoffié, llegó pidiendo al público que participara en una broma telefónica y organizó una “ola”, a lo que inmediatamente los asistentes del repleto jardín de la librería Utópicas (CDMX) reaccionaron con entusiasmo.

Así comenzó una de las presentaciones de su reciente publicación “Anarquismo Jurídico. Guía crítica sobre cómo el derecho opera en nuestra vida” (Grijalbo, 2025).

Próximamente, este viernes 6 de junio, la autora presentará su libro en Guadalajara: a las 4pm en la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola” y a partir de las 4:30 pm, en el Café Filosófico de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, según anuncia en sus redes sociales.

En su reciente libro “Anarquismo Jurídico”, la actual directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, conocida por divulgar el derecho en México plantea que urgen más colectivos que partidos políticos.

“Está el anarquismo como proyecto político, como ética, como proceso o como método de análisis. Este no es un libro de anarquismo en el sentido político, sino metodológico”, detalló.

Aunque la definición de anarquismo puede ser amplia, para Carla Escoffié “el anarquismo es hacerse la pregunta en colectivo”.

“A mí me cuesta llamarme anarquista, porque siento que no le hago justicia al concepto, pero lo que sí creo que NO es el anarquismo es religión, sí es un compromiso, sí tiene que ser colectivo y parte del cómo organizar y crear” agregó.

Además de abordar el estatismo tradicional y las posturas “anarcocapitalistas”, este libro analiza posibles respuestas a preguntas como ¿Qué es una constitución y quién la interpreta? ¿Qué es el juicio de amparo? ¿ A quién le sirve? ¿Cómo nos afecta el derecho urbanístico? ¿La IA puede reemplazar a los jueces?

ANARQUISMO JURÍDICO

Si bien la intención del libro es principalmente divulgativa, y la autora ha expresado que no era la intención hacer un libro de coyuntura, inevitablemente se aborda la reciente votación por el Poder Judicial.

Ahora que la discusión pública del derecho se ha ido por otros caminos, la escritora tuvo que replantear el primer capítulo cuatro veces.

“El primer capítulo fue el más complejo porque se atravesó la coyuntura de la reforma judicial, el libro estaba pensado antes de que existiera la reforma. La portada igual, dije “yo quiero una foto de la Suprema Corte explotando.” Y luego pasó la iniciativa y yo, ”Uh oh””, relató Carla Escoffié ante risas del público.

La portada original se mantiene. Las referencias de los epígrafes son musicales y actuales. El Prólogo del libro es de la lingüista y escritora Yásnaya Aguilar, quien en el mismo texto considera que este trabajo de Carla Escoffié es “una aportación muy necesaria para seguir articulando las resistencias”.

Asimismo, en su reflexión recuerda que los sistemas políticos son las respuestas que han surgido a lo largo de la historia para responder a la pregunta ¿Cómo coordinamos la vida en común?

En ese sentido, uno de los puntos de partida para acercarse a nuevas nociones de derecho, que tanto la prologuista como la autora promueven en su trabajo cotidiano, es replantear la idea de “colectividad”.

“Creo que a mucha gente le da miedo la colectividad porque pareciera la anulación de quién eres. Incluso más allá de la discusión sobre los privilegios está la interdependencia, porque no gusta sentir -como nos han enseñado- que la validación viene de sentir que tú solita o solito puedes hacer todo, que tus méritos son solo tuyos. La realidad es que no, todo se hace en conjunto”, consideró Carla Escoffié ante el público de la CDMX.

“A mí me parece que los esfuerzos individuales se validan más cuando están en ese marco, lejos de invalidar me parece que refuerza el valor. Todas las personas aportamos algo, la fuerza está en que todo el mundo está aportando cosas”, ahondó.

¿Quién es la autora?

Carla Escoffié (Mérida, México) es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado tanto en el ámbito académico como en el acompañamiento de casos judiciales sobre derechos humanos. Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

Es conocida por abarcar temáticas sobre derechos de los pueblos indígenas, población LGBT+, medio ambiente, no discriminación y género, particularmente en las problemáticas de vivienda y de las ciudades. Forma parte de la Red de Desalojos (Ciudad de México) y colabora con distintas organizaciones.

Ha litigado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también se dedica a la creación de contenido en redes sociales para difundir información sobre derecho y dar contexto a muchas noticias.

Asimismo, es autora del libro El derecho a la vivienda en México. Derechos homónimos (Tirant Lo Blanch, 2022), y de varios artículos académicos.

Para más información sobre las presentaciones de su libro o para conocer sus contenidos, puedes seguir las redes sociales de @carlaescoffie