Libro de una líder migrante empodera a indocumentados ante el clima de “terror” en EU

Activista. La escritora Cristina Jiménez. (Hola News)

Cristina Jiménez, quien migró sin papeles de Ecuador a Estados Unidos cuando era niña y ahora es una las mayores activistas migratorias del país, busca empoderar con su nuevo libro a los indocumentados en medio del clima de “terror” contra los migrantes, que considera el “peor” en más de dos décadas.

“No hay duda de que la manera en la cual nuestra comunidad está siendo atemorizada y maltratada en este momento es mucho peor que lo que he visto en más de 20 años que he estado haciendo trabajo en comunidades migrantes”, declara Jiménez, cofundadora del grupo United We Dream, en una entrevista con EFE en Miami.

En ‘Dreaming of Home: How we turn fear into pride, power, and real change’ (Soñando con casa: cómo transformamos el miedo en orgullo, poder y cambio real), la activista relata cómo pasó de llegar a sus 13 años con su familia atemorizada a Nueva York a crear un movimiento de indocumentados y convertirse en ciudadana.

La mujer, nacida en Quito y considerada por la revista TIME una de las 100 personas más influyentes en 2018, expresa que su “historia es un homenaje al valor de las comunidades migrantes” en “este momento de tanto dolor y tanta tragedia” por “la separación de las familias, las detenciones, y las deportaciones”.

“En medio de tanto sufrimiento y el nivel de terror que estamos viviendo, en este momento la oportunidad es que muchas personas de este país se pueden dar cuenta de la injusticia de nuestras leyes migratorias y se pueden juntar a nuestra lucha de cambiar esas leyes”, argumenta.

Una historia pertinente

La autora, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2019, no esperaba publicar su libro durante la segunda Presidencia de Donald Trump, cuyo Gobierno tiene la meta de deportar a 3.000 migrantes al día y ha organizado redadas en sitios de trabajo y fuera de cortes migratorias.

Aunque percibe que el panorama ha empeorado, Jiménez resalta que dos cosas no han cambiado: el miedo a la deportación que ha existido siempre y la capacidad de los migrantes de organizarse para luchar como un grupo de interés relevante.

“Yo tenía mucho miedo de compartir que era indocumentada, mucho miedo de que mis padres pudieran ser deportados, de llegar un día a la casa y no encontrarlos, y ese miedo es real hoy también, pero la otra cosa que también es real es que nosotros pudimos construir comunidades de solidaridad, organizarnos”, describe.

Como muestra del éxito de los indocumentados, apunta al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que implementó en 2012 el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), que ha protegido a más de 800.000 de jóvenes que llegaron sin papeles al país cuando eran niños.

Preguntada sobre si cree que las cosas mejorarán para los migrantes en un futuro próximo, responde que su “esperanza” es “crear un cambio” si hay unión.

“De lo que me siento segura es que vamos a seguir luchando, de lo que me siento segura es de que vamos a tener muchos más aliados y ya lo estamos viendo alrededor del país, gente que está diciendo: no, lo que estamos haciendo no está bien”, comenta.

El mito del ‘migrante bueno’

En su libro, Jiménez desmitifica el concepto del ‘migrante bueno’, al argumentar que comportarse bajo este arquetipo no protege a los inmigrantes del racismo o el peligro.

Por ello, también advierte en la entrevista que el “Gobierno y los políticos quieren poner a unos contra los otros”, como ha hecho con las comunidades venezolanas o con los refugiados, pero “la verdad es que todos vienen buscando una mejor vida”.

“Vemos cómo están deteniendo a madres, a padres, a niños, a jóvenes que han crecido aquí. O sea, esta idea de que hay algunos que somos buenos y otros que somos malos, lamentablemente, bajo el sistema que tenemos, no es real”, asegura.