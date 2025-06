Destinar todo el futuro del ballet clásico al “Lago de los Cisnes” me preocupa: Isaac Hernández

Isaac Hernández Isaac Hernández presentará una nueva edición de Despertares en agosto.

Antes, los grandes coreógrafos se hacían con la práctica, “se les daba la responsabilidad de crear y creaban”, señala el bailarín mexicano Isaac Hernández, en conversación con “Crónica” sobre la gala “Despertares” 2025, que será el sábado 30 de agosto, en el Auditorio Nacional.

El bailarín Premio Benois de la Danse comenta que en esta edición siente ya una gran expectativa por parte del público que ha consolidado la gala dancística.

“Es una gran responsabilidad todos los años, consecutivamente hacer un programa que sea atractivo, que sea divertido, que sea también arriesgado en su contenido y es curioso porque ahorita el mundo de la danza clásica en particular está viviendo un momento complicado en el ámbito de creadores: no hay muchos nuevos creadores haciendo trabajo que sea particularmente relevante hoy en día”.

Desde su perspectiva, se ha llegado a crear una idea muy específica de quién puede ser coreógrafo y quién no.

“Casi casi como la idea de que el coreógrafo es alguien muy especial y no todo el mundo puede hacer coreografía. Y eso es algo nuevo que hemos llegado a entender en los últimos años de nuestra carrera, porque en el ballet y en las artes por lo general, todo el mundo creaba”, observa.

Es por eso que a Isaac Hernández le gustaría ver que eso sucediera un poquito más en nuestra industria hoy en día.

“Me parece relevante recalcar los niveles de riesgo que las instituciones pueden tomar o no. Muchas compañías de Ballet no tienen tolerancia al riesgo, entonces van a buscar a un coreógrafo que ya se ha probado atractivo para el público”.

De acuerdo con el bailarín, coreógrafo y programador, esto hace que cada vez haya menos oportunidades para nuevas voces.

“Podemos seguir bailando al Lago de los Cisnes otros 200 años, pero a mí me interesa saber quién va a crear los nuevos clásicos del futuro y cómo vamos a llegar a desarrollar ese talento y cómo les vamos a dar esas oportunidades, porque destinar todo el futuro del ballet clásico al Lago de los Cisnes y a Giselle, me preocupa", manifiesta.

Isaac Hernández Despertares en México llega después de su presentación en el MET.

EDICIÓN 2025

Para Isaac Hernández, Despertares este año será compleja porque llegará después de una temporada en el Met muy ocupada y con mucho repertorio.

“Es también importante para mí ofrecer una versión diferente al público cada vez. En esta edición presento dos solos, creo que en Despertares no he bailado un solo desde que programé este evento, me estoy retando de esa manera”.

Además de compartir con el público un formato distinto de su trabajo, Isaac Hernández bailará con su hermano Esteban, con quien abrirá la función.

“Es algo que también me emociona”, expresa.

El programa que diseñó busca enseñarle al público colaboraciones que están definiendo “una nueva era” en la danza, al poner en diálogo disciplinas que normalmente no participan entre sí.

“Por ejemplo, Chey Jurado, que empezó como un gran breakdancer y después empezó a colaborar con compañías como Peeping Tom, grandes compañías de danza moderna. Este año lo estoy poniendo con Francesco Tristano”, indica.

Asimismo, le parece oportuno que artistas que regresan a México entablen una relación con el público y enseñen cómo están progresando con su propuesta artística. “Es algo que para mí tiene mucho valor”, señala.

Participarán bailarines como Roberto Bolle, que desde que empezó a Despertares estoy invitándolo a que venga a bailar a México", adelanta.

“Me gusta darle la oportunidad a jóvenes que están destacando, teniendo una gran carrera internacional y en esta ocasión es Ivana Bueno, una bailarina mexicana, que se graduó de la Escuela de Mónaco, que ahora es primer solista del English National Ballet y fue mi compañera cuando yo estuve ahí”, agrega el bailarín principal del American Ballet Theatre de Nueva York.

­–¿Cómo son tus días cuando inicia Despertares?

“Normalmente empiezo seis y media de la mañana, después voy a estudios a hacer las entrevistas, después hago clase con el elenco, muchas veces tenemos actividades como firma de autógrafos, este año tengo conferencias, voy a dar clases magistrales, después voy al teatro, ensayo, regreso al hotel... quedo al límite de mis capacidades, siempre es un gran reto”, comparte Isaac Hernández.

“Aparte tengo a toda mi familia, a todos mis amigos, invitados especiales, patrocinadores que quieren saludar, que quieren convivir. Es muy demandante para mí, pero tiene un gran resultado y ha hecho que mi carrera sea aún más especial”, añade.