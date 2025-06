“Hackear la digitalidad”, el encuentro para las infancias en el Centro de Cultura Digital

Digital Una vista del primer día de actividades.

Este jueves comenzó el primer Encuentro de Niñas, Niños, Niñes, Adolescentes y Digitalidades: “Hackear la digitalidad”, que hasta el sábado ofrece actividades de acceso gratuito, en el Centro de Cultura Digital (CCD).

“No habíamos tenido encuentros de este tipo. Desde siempre hemos tenido actividades para estas poblaciones, pero que esta vez podamos hacerlo también en conjunto con ellos, que no sean solo un objeto de estudio, sino que sean partícipes… es el primer encuentro de este tipo en el Centro de Cultura Digital”, explica Ana Escutia, coordinadora educativa y de comunidades del CCD, quien está a cargo del encuentro.

Durante 3 días, se invita a toda la familia a participar en mesas de trabajo como “Redes sociales y plataformas: uso e impacto en la niñez y adolescencia”, “Datos y agüitas frescas: ¿qué revelan las apps de control parental?”, entre otras que pretenden detonar conversaciones.

“Hablar sobre qué está pasando desde los espacios digitales, ¿cómo los habitamos? ¿cómo los podemos acompañar?”, indica Ana Escutia.

Cada día está dedicado a una temática distinta: “Hackear la digitalidad para nacer de utopías”, “Día de aprendizajes recíprocos, cuidado mutuo y colectivo” y “El multiverso: creatividad en los espacios digitales”.

INICIO

El encuentro inauguró con “Derechos digitales y recintos culturales para la niñez”, en la que participaron instituciones públicas como el CCB, el Centro Multimedia, Alas y Raíces, el Centro Cultural España en México, Laboratorio Arte Alameda, para hablar sobre el acceso equitativo a la tecnología y cómo reducir la brecha digital; una presentación de proyectos de la Red por Derechos de la Infancia en México y los resultados de los ganadores en Hackatón.

Cerrará con dos actividades enfocadas en el diseño especulativo y las narrativas digitales para imaginar futuros posibles: el rally “Habitar el multiverso”, a cargo de Estudio Nómade, y del taller de “Diseño especulativo para niñxs”, a cargo de Berenice Zambrano.

El mismo día, 14 de junio, se presentará parte del Consejo de Niños del Centro de Cultura Digital para contar cómo habitan ellos el mundo digital.

HACKEAR LA DIGITALIDAD

El título del encuentro alude a la invitación a “hackear” la manera en la que la vida en el internet nos ha cambiado, según apunta Ana Escutia.

“Todo está parece que está preestablecido y que no podemos hacer nada al respecto y pues queremos cambiar también esa idea, no desde la prohibición, no desde el adultocentrismo, sino desde un lugar de acompañamiento mutuo”, detalla.

De acuerdo con la coordinadora educativa y de comunidades del CCD, así como de este Encuentro, en los últimos años -“y sobre todo en los últimos meses”- ha notado que hablamos de los temas de seguridad digital y de cuidados digitales “siempre desde un lugar de nicho, desde académicos y activistas, pero pocas veces hablamos de estos temas primero con las familias y sobre todo no tomamos tenemos en cuenta lo que las niñeces y adolescencias tienen que decirnos acerca de cómo viven su vida digital”.

Por ello, se juntaron museos, organizaciones civiles e instituciones públicas, con ánimos de animar a otros a hacer este tipo de actividades.

“Yo sé que a veces es complicado, pero creo que es urgente el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, es una labor que es de toda la sociedad”, agrega.

PROGRAMA

Las actividades siguientes son: el viernes 13 de junio - Aprendizajes recíprocos. Cuidado mutuo y colectivo y el sábado 14 de junio - Multiverso. Creatividad en los espacios digitales

Este encuentro organizado por el área Educativa y de Comunidades del CCD promueve la reapropiación crítica de la tecnología desde la diversidad y los derechos digitales. Se realiza de manera gratuita en las instalaciones del Centro de Cultura Digital (Paseo de Reforma s/n, esquina Lieja, colonia Juárez, Ciudad de México).

El público puede inscribirse en las actividades y consultar más información en centroculturadigital.mx y en sus redes sociales: @ccdmx.