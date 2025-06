Javier Sierra: “Convirtieron a los museos en parques de atracciones en la cultura moderna”

Autor. Javier Sierra en el Museo del Prado. (Javier Ocaña)

En el 2013, el escritor y periodista español, Javier Sierra publicó una novela inspirada en un encuentro personal con un sujeto muy peculiar, en el Museo del Prado, quien decía dedicarse a proteger ciertas obras de arte que son puertas entre distintos mundos. La reacción del público fue curiosa y entusiasta:

“Aquella historia quedó inconclusa, cuando escribí el primer libro el maestro en fin desaparecía y dejaba un acertijo para que se resolviese su paradero. En estos 12 años muchísimos lectores han intentado resolver ese paradero y me han contado que ellos también han tenido ese tipo de experiencias en museos de todo el mundo”, relata.

En conversación por la reciente publicación de “El Plan Maestro” (Planeta, 2025) novela, Javier Sierra explica que le sorprendió mucho la reacción de los lectores hacia “El maestro del Prado” (Planeta, 2013) y fue por eso decidió escribir otro libro, donde abordara una sociedad secreta o grupo de personas misteriosas infiltrada en los museos de todo el mundo, “haciendo esa función de enseñar a leer el arte y salvarlo de una mirada superficial y banal, que es quizá la que está más extendida en estos momentos”.

Respecto de los planteamientos literarios de su nueva novela, el escritor español destaca su interés en tener cómplices, más que sólo lectores, comprometidos tanto como él en el desarrollo de la historia y que sean capaces de investigar por cuenta propia.

A la vez indica que una parte del libro es una denuncia de la masificación que viven los museos.

“Se han convertido en un parque de atracciones más en la cultura moderna y estamos abocando a miles de personas simplemente a mirar arte y no sintonizar con él”

Como ejemplo, el escritor señala que muchas personas en museos no dedican más de 30 segundos a cada obra, “como si fuera scroll, sin nadie que le explique mínimamente el valor de esa determinada imagen que tienen delante”.

“Corremos el riesgo, en esta época que es la de mayor exposición a imágenes de toda la historia de la humanidad, de vulgarizar las obras maestras de la pintura”, advierte y considera que se necesita una llamada de atención, así como un esfuerzo de divulgación para enseñar a la gente a valorar la pintura y los secretos que esconde.

Autor. La novela.

MAESTROS DEL ARTE

Tanto el El maestro del Prado (Planeta, 2013) como la reciente El Plan Maestro (Planeta, 2025) tienen origen en la misma anécdota.

“Fui abordado por un señor mayor que no conocía de nada y delante de una tabla del Renacimiento de Rafael empezó a explicarme que esa imagen no tenía que verla, sino que tenía que leerla y con una paciencia increíble empezó a explicarme cómo debía leer una obra de arte del Renacimiento, siguiendo una serie de códigos y de símbolos que me permitirían descifrarla, como si fuera un libro”, comparte Javier Sierra.

“Yo me quedé muy perplejo ante aquella lección inesperada y regresé muchas veces al museo con la intención de volverme a tropezar con aquel señor y que siguiera explicándome esa técnica de contemplación del arte. No lo logré, así que con los años usé aquel recuerdo para construir un personaje” continúa.

Para el autor, el mérito particular de su nueva novela es que cambia el punto de vista del lector respecto al arte.

“Se aleja un poco de esa mirada historicista que tenemos respecto a las pinturas y trata de resolver la pregunta de para qué se pintaban cierto tipo de imágenes. No quién las hizo, ni dónde se hicieron, ni en qué momento, sino para qué”, apunta.

Según su experiencia personal, al hacer esa pregunta delante del arte se obtienen respuestas que son en sí mismas auténticas novelas.

“De hecho, mi visión de un museo de pinturas es la de estar delante de una biblioteca de libros mudos, construidos con imágenes que necesitan de un relato y de alguien que los vuelque en palabras para convertirlos en pinturas tridimensionales, objetos envolventes, paisajes donde tú te puedes caer dentro”, opina.

-¿Consideras que hay tal cosa como una tendencia literaria contemporánea dedicada al misterio en museos y bibliotecas?

“La crítica literaria todavía no ha percibido eso, pero creo que sí que está, efectivamente, que hay una visión dentro de la literatura contemporánea que recurre al arte como un pretexto narrativo”, responde Javier Sierra.

“La literatura descifra la realidad, lo que hace es darle relato a todo lo que nos sucede a los seres humanos y en ese todo está también la expresión artística y sí hay un interés creciente entre los escritores por acudir a obras de arte y hacer esa reflexión”, ahonda.

De unos años a la fecha, estas temáticas cobran auge y el escritor cree que “merecería un análisis por parte de la crítica”.