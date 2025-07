“Anatema Yo no se trata de una novela disfrutable ni que complace a lectores”

Libro. El director y guionista cinematográfico Jorge Iván Sanders-Ortega.

Desde la portada “Anatema Yo” (2025), el director y guionista cinematográfico Jorge Iván Sanders-Ortega ofrece a su lector una mirada acosadora. En sus páginas, se narra el suicidio de Pía mediante la contracción de Rickettsia por mordida de garrapata.

“La religión en la novela es una presencia estructural, no son solo los símbolos, sino que el discurso religioso se interna en la psique del personaje desde su infancia y moldean el cuerpo a partir de la idea de deseo y pecado”, considera el autor.

La protagonista P(Pía) ha sido agredida y acosada desde niña por un demonio. Está marcada como impura, lo que en la perspectiva religiosa debe “redimirse”, “pero no hay nada que redimir y por eso no lo va a lograr”.

“Ella sola se asume expulsada del templo de Dios, maldita, expulsada del lenguaje e imposibilidad del perdón”, ahonda Sanders-Ortega.

No se trata de una novela “disfrutable” porque la intención no es complacer a los lectores en general, sino encontrar a uno en particular, que se identifique con los esfuerzos del escritor.

“Es como una oda que me estoy regalando a mí. Editar estos escritos es un regalo a mi yo adulto, ya trabajado, como una forma de dar una palmadita a alguien que la estaba pasando mal: todo esto que está escrito ahí se estaba sintiendo; la manera en la que está escrito se estaba sintiendo”, comenta.

Surgió después de terminar en terapia y darse cuenta de que a veces uno “sobrelleva cosas que son demasiado para una mente de niño”.

“Siempre intenté escribir cómo estaba pensando las cosas. Mucho de esto lo copié y lo pegué de como -así tal cual como lo describe Pia- de años de prepa y de Universidad”, ahonda sobre el proceso de escritura.

Ahora espera que, quizás, la encuentre alguien como era él en la prepa, y así como él encontró “La náusea” en la secundaria, “sin saber qué era y sin saber qué era el existencialismo y que me pegó”.

Así, espera generar una sensación de “¿qué es esta cosa que no habla de nada y nada más es rara? Como para que la encuentre un Sandersito y cree su propia caja de Pandora”, invita.

Libro. La novela.

REVISIÓN DE CASO

Acostumbrado al lenguaje audiovisual cinematográfico, la creación de artefactos y producciones gore, terror, thriller psicológico -entre otras oscuridades- Jorge Iván Sanders-Ortega genera imágenes para describir el trauma.

Asimismo, a lo largo de la lectura hay tachones y espacios en blanco o totalmente en negro que refuerzan un aura de película-documental de terror.

“Por eso el lenguaje está fragmentado, como que a veces abrupto, circular, medio disonante. Intenté que cada palabra raspara”, expresa.

-¿Tu intención es traumar al lector?

“No sé qué tan adecuado sea decirlo así, de frente, pero o sea, sí. No busqué que gustara, busqué que afectara e incomodara, para que el lector se cuestionara la forma en la que está juzgando o empatizando o entendiendo el dolor ajeno (o no entendiéndolo)”, responde el autor.

Desde su perspectiva, hay momentos en los que la literatura no debe ser fácil. Esta novela presenta el pensamiento crudo, caótico, repetitivo, interrumpido y contradictorio de una mujer devastada por el Trastorno de Estrés Postraumático.

Plantea dudas inquietantes sobre la percepción, la memoria, el dolor y la identidad, con enfoque en la manera en que fluye el pensamiento.

La intención de tener una conversación entre el autor pasado y el autor presente es tan importante que conlleva un Glosario de términos e ideas.

“La novela está dividida en tres partes. La primera es la introducción, un expediente clínico, judicial, frío, burocrático. Nada más como para hacer creer que estás entrando a algo que va a ser claro”, apunta Jorge Iván Sanders-Ortega.

Luego vienen una serie de capítulos numerados -segunda sección- y finalmente el Glosario, que acompaña el flujo de conciencia del personaje, como particularidad de esta propuesta.

Observa que su estructura está como quebrada y de repente es super emocional, para inmediatamente volver a la banalidad y pensamientos azarosos.

“Es el transcrito del flujo de conciencia de alguien en decadencia. Y lo del glosario, esta voz omnisciente que interviene para contextualizar o cuestionar el discurso principal. Mi voz actual es la del glosario”, agrega.

El libro “Anatema Yo” está disponible bajo pedido en Amazon, tanto en formato digital, tapa blanda, tapa dura. Para más información sobre adquirir un ejemplar físico o digital ponte en contacto con el autor a través de jorgeivansanders@gmail.com