“Danzatlán” ofrecerá más de 60 funciones; destaca su tradicional gala “Elisa y Amigos”

Danza La bailarina Elisa Carrillo.

El Festival Internacional de Danza “Danzatlán” ofrecerá más de 60 funciones, en un total de 38 sedes, entre las cuales destaca la tradicional gala “Elisa y Amigos” en la que participarán 6 estrellas de ballet internacionales, junto a la bailarina y Premio Crónica, Elisa Carrillo Cabrera.

Asimismo, del 5 al 10 de agosto la bailarina participará en charlas, proyecciones y cerrará con una clase magistral “masiva” abierta a todo público.

“Cada año los artistas tienen su propia fuerza. En esta ocasión, uno de los bailarines que nos acompañará representando al ballet de Hungría es de Japón y es un joven muy talentoso que ahorita realmente está empezando a brillar en muchísimos lugares”, comenta Elisa Carrillo Cabrera.

Para ella, lo más importante es “que el público vea siempre artistas de diferentes partes del mundo”.

Durante la conferencia para anunciar la 8va edición de Danzatlán, la mexicana Premio Benois de la Danse se conectó a través de videollamada.

Observó que las compañías internacionales están hechas con personalidades de diferentes países y eso es algo muy especial que quiere compartir con el público mexiquense.

“Que vean que hay algunas compañías de las que a lo mejor uno no ha escuchado tanto, pero hay gran talento ahí. Es esa parte de sentir una energía fresca, amigos de otras partes del mundo que no han estado en mi país”, señaló.

La Gala contará con los primeros bailarines Tatiana Melnik y Motomi Kiyota, del Ballet Nacional de Hungría; la primera bailarina Oksana Maslova y el demisolista Yuval Cohen del Ballet de Filadelfia; así como el primer bailarín David Mota Soares y el solista Alexei Orlenco del Ballet Estatal de Berlín.

“Yo acompañando a dos de mis partners en el escenario”, adelantó Elisa Carrillo.

Los ensayos de este montaje serán a puerta abierta a todo público, los días 7 y 8 de agosto en el Teatro Morelos (3:30 pm y 11am, respectivamente), así como el 9 de agosto a las 12:30 pm en la sala de conciertos “Elisa Carrillo”, en Texcoco.

El 6 de agosto, a las 12 del día, en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, se realizará la charla “Pregúntale a Elisa”. Al día siguiente, a la misma hora, la bailarina mexicana impartirá una clase magistral en el Conservatorio de Música del Estado de México, en Toluca.

Barro Rojo Arte Escénico; Compañía Black Ballet; Compañía Petit Pointe; Ballet Shervalent; Compañía Frenesí; Laberinto en Movimiento y Siroco Danza Contemporánea son compañías nacionales que también conforman el programa.

Respecto de los criterios para la selección de talentos, Maritza Zulema Sánchez Lugo, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca explicó que se hace tanto por invitación como por convocatoria abierta.

“Todo el año estamos recibiendo carpetas, todo el año hay quienes nos están presentando proyectos. En esas carpetas pues colocan costos y a partir también de los presupuestos que se tiene, de las condiciones logísticas, técnicas, es cómo se seleccionan, quiénes estarían participando, en qué ediciones y en qué sedes”, detalló.

Las compañías presentan los costos de sus propuestas y tras evaluación se decide cuáles apoyar económicamente.

“Hemos recibido más de 200 carpetas, pero precisamente la posibilidad de irlas agrupando, acomodando y permitiéndoles el espacio, el uso de los espacios, pues se va dando no solamente en el Festival Danzatlán, sino a lo largo de todos los festivales que tenemos”, agregó y señaló que “no todas las compañías que aplican son profesionales, hay quienes se desarrollan a nivel comunitario y lo único que solicitan es un espacio”.

RETOS 2025

El presupuesto invertido por el gobierno del Estado de México en Danzatlán este año se redujo a un estimado de 4 millones de pesos, más aproximadamente un millón que pondrán directamente los municipios, según informó Nelly Minerva Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México.

“Los 4 millones son directamente para el tema internacional”, indicó.

Esto continúa una serie de reducciones en los últimos años, ya que en 2023 se destinaron 7.5 millones de pesos y en 2024 fueron alrededor de 6 millones.

Sin embargo, la Secretaría enfatizó que no es reflejo de “recortes” a Cultura, sino de una diversificación de recursos y reiteró que ahora organizan más eventos y festivales, con menos dinero cada uno.

“Cada recurso que se destina a este Festival va a ser utilizado al máximo. Sin duda vamos a hacer mucho más con menos”, manifestó y reiteró que esta edición ofrece más actividades que las anteriores y en más sedes.

Si bien la internacionalización del Festival es uno de los aspectos subrayados por Elisa Carrillo Cabrera, también concede que este año hay menos presencia internacional que en otras ocasiones.

“Estamos llegando a lugares donde no habíamos llegado nunca y a lo mejor en otras ocasiones la parte internacional era más grande, por todo lo que implica traer compañías de otra parte del mundo o a más artistas. En ese sentido, tal vez en esta ocasión no podemos tener el apoyo suficiente, pero no significa que el festival no pueda seguir creciendo”, expresó.

Para más información sobre las actividades de Danzatlán 2025, así como para seguir las dinámicas de acceso e inscripciones sigue las redes sociales de @CulturaEdomex y @elisacarrillocabrera