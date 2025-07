Músico. El promotor y compositor Rodrigo de la Cadena.

Rodrigo de la Cadena pide al gobierno de Campeche interlocución cultural en carta abierta a Layda Sansores, titular de la entidad, ya que considera que la Dirección de Cultura local lo ha ninguneado además de no haber reconocido su labor en favor de la divulgación de la cultura del estado.

La carta a la letra dice:“GobernadoraCon el respeto que me merece su investidura y con el profundo cariño que le tengo a esta tierra que también es la mía —pues aquí he invertido, tengo casa y paso temporadas con la intención de aportar a su vida cultural— me veo en la necesidad de compartir públicamente una reflexión que, por más que he intentado canalizar de forma institucional, ha sido ignorada, bloqueada o simplemente despreciada”.

El reconocido cantante y promotor del género del bolero, explica las razones que lo llevaron a escribir su carta a una gobernadora reconocida por su sensibilidad:“Hace apenas unos días, el Gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por la Gobernadora Rocío Nahle, me otorgó su confianza para organizar y presentar el Festival Mundial del Bolero.

Gracias a esa apertura, más de 10,000 personas fueron beneficiadas por una programación cultural de primer nivel en dos ciudades al mismo tiempo durante cuatro días consecutivos.

El Gobierno de Veracruz no solo valoró la iniciativa: nos dio trabajo a cientos de artistas, músicos y trabajadores de la cultura y el espectáculo”.

Por el contrario, añade el maestro Rodrigo de la Cadena, “la paradoja es amarga: en Veracruz, donde ni siquiera resido, donde no tengo raíces ni inversiones ni propiedades, el trato fue respetuoso, profesional y justo.

En cambio, en Campeche, donde he puesto parte de mi vida, donde tengo casa y vínculos afectivos profundos, no solo no se me paga por proyectos culturales de alto nivel que he ofrecido con gusto y sin costo, sino que además se me bloquea, se me ignora y se me responde con negligencia o grosería.

El problema ya no es personal: es institucional. Y lo digo con claridad. La Dirección de Cultura del estado ha mostrado una actitud sistemática de desinterés e incluso obstrucción hacia propuestas que podrían beneficiar enormemente a la sociedad campechana. Me pregunto: ¿cuánto talento más tendrá que irse de Campeche por falta de voluntad política?”.

Finalmente, Rodrigo de la Cadena, el más grande heredero de nuestra música tradicional reciente, concluye su música haciendo un llamado a la mandataria:“Gobernadora, este mensaje no nace del rencor, sino de la frustración de ver cómo se cierran las puertas precisamente en el lugar donde más he querido sembrar. Estoy, como siempre, dispuesto a sumar, pero ya no estoy dispuesto a callar. Con respeto, Rodrigo de la Cadena,Artista, productor y promotor culturalAmante y aliado de la cultura en Campeche y la península de Yucatán”.