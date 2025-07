“Soy afortunada porque la vida me brindó la posibilidad de realizarme en el arte”: Rossana Filomarino

Festejo. La coreógrafa y bailarina Rossana Filomarino.

La coreógrafa y directora artística de DramaDanza, Rossana Filomarino, celebrará seis décadas de carrera y 80 años de vida con las piezas El comienzo y Migrantes,a cin una función el 2 de agosto en el Palacio de Bellas Artes.

“Sesenta años de carrera se dice fácil, pero no lo es. Nunca hice lo que no me gusta y eso implicó daños colaterales. Sin embargo, me considero afortunada porque la vida me ha brindado la posibilidad de realizarme en el arte, de compartir con muchas generaciones mis conocimientos y algo más: mi ser, mi manera de ver la vida”, explica la bailarina.

El pasado mes de abril pasado, Rossana ingresó a la Academia de Artes tras décadas de trabajo ininterrumpido en la danza, de la cual dice: “Es mi vida. Bailo desde los cinco años; es decir, son 75 años en los que diariamente hago algo relacionado con la danza”.

Recuerda que llegó a México a los veinte años y ese mismo año debutó en el Palacio de Bellas Artes, además de integrase al movimiento renovador encabezado por Guillermina Bravo con el Ballet Nacional de México.

Para 1991 fundó DramaDanza, compañía con la que ha desarrollado un estilo propio: “Esto es lo que se llamó en su momento danza de autor, es decir, una producción completamente personal, a partir de conocimientos formales —como la técnica Graham— y no formales —como la danza butō—, con una visión ligada al arte dramático. Es el resultado de muchos años de investigación desde la teoría y el movimiento, como expuse en mi ingreso a la Academia de Artes”.

Para celebrar su trayectoria, Filomarino presentará dos piezas que, pese al tiempo, conservan plena vigencia e incluso han adquirido nuevas lecturas frente a problemáticas actuales: El comienzo —fragmento de la coreografía Sol de viento (1995)— y Migrantes (2019).

Sobre Sol de viento, explicó que fue creada como una protesta ante las políticas gubernamentales de aquel entonces, cuando emergió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): “La intención era llevar la mirada del espectador hacia culturas diferentes y aceptarlas”.

Respecto a Migrantes, obra que contará con la participación de 15 bailarines y 25 caminantes, detalló: “Surge del odio y la xenofobia que se vive desde hace años y que ahora se ha intensificado. En ella hablo de esa esperanza que tienen los migrantes por una vida mejor, pero que muchas veces termina en muerte o deportación”

Ambas piezas invitan a una mirada empática hacia el otro y, según la coreógrafa, reflejan problemáticas de largo aliento: “No se van a resolver en cinco o diez años; requieren procesos históricos más largos, donde el arte tiene un papel fundamental”.

La función se llevará a cabo el sábado 2 de agosto a las 19:00 horas, dentro de la temporada Diversas Danzas, Diversos Cuerpos. Palacio de Bellas Artes, organizada por la Coordinación Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).